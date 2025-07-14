  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau 11hills park by Akmal Rustami

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$230,000
von
$6,052/m²
;
2
ID: 32989
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    18

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

🏡 11 Hills Park im Dubai Science Park

Ein Premium-Residential Investment in Dubais Innovationskorridor

📍 Prime & Strategische Lage
• 🗺️Strategisch positioniert auf der Umm Suqeim Road, die hohe Sichtbarkeit und nahtlose Verbindung zu großen Autobahnen (Al Khail Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd).
• 🚗Einfacher Zugang zu Dubais wichtigsten Bezirken (Downtown, DIFC, Dubai Marina) innerhalb von 15-20 Minuten, maximieren der Vermietung Appell für Profis.

🎯 Core Value Proposition: Live-Work-Play Ökosystem
• 🧠 Im Herzen des Business & Research Hub: Direkt eingebettet in Dubai Science Park, eine blühende Gemeinschaft von globalen Pharma-, Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Dies garantiert einen Markt mit hohem Einkommen.
• 🌳Serene Escape with City Access: Bietet Bewohner eine ruhige, grüne Umgebung mit Blick auf Parkland, ein einzigartiger Verkaufspunkt innerhalb einer geschäftigen Metropole.

🛍️ Unübertroffener Lifestyle & Convenience
• 🛒Nach Dubai Hills Mall: Ein wichtiges Einzelhandelsziel. Diese Nähe garantiert erstklassigen Komfort und erhöht direkt den Immobilienwert und die Mietprämien.
• 🏫In der Nähe der wichtigsten Einrichtungen: Umgeben von renommierten internationalen Schulen, Universitäten, Krankenhäusern und Hotels, die eine selbstständige, familienfreundliche Gemeinschaft schaffen.

🌟 Premium & Cultural Attuned Wellness Einrichtungen
• 💪Dedicated Health & Wellness: Ein hochmodernes Fitnesscenter mit separaten, voll ausgestatteten Fitnessstudios für Männer und Frauen, die Privatsphäre und Komfort für alle Bewohner gewährleisten.
• 🏊Exklusive Freizeitausstattungen: VerfÃ1⁄4gt Ã1⁄4ber separate Pools fÃ1⁄4r Männer und Frauen, VerfÃ1⁄4gbarkeit fÃ1⁄4r kulturelle Vorlieben und bietet ein erstklassiges, privates Resort-Stil Erlebnis.

📈 Investitionshighlights
• 🎯Eigenbedarf und Markt Passend für: Setzt sich in einem multikulturellen Zentrum und achtet speziell auf die Präferenzen einer vielfältigen, hochkommenden demografischen (einschließlich Naher Osten, Asien und europäische Familien), um höhere Belegungsraten zu gewährleisten.
• ♻️Zukunftsproof & Kulturell Sensitiv: Fördert mit Dubais Säulen der Innovation und des Wohlbefindens und setzt gleichzeitig einen neuen Standard für Privatsphäre und Luxus in der Wohngemeinschaft.
• 🚀Competitive Edge: Die separaten Wellnesseinrichtungen bieten eine signifikante einzigartige Verkaufsproposition (USP) über Standardentwicklungen, die eine Prämienmiete und eine breitere Mietbasis ermöglichen.
• 📊Growth Trajectory: In der etablierten Gegend von Dubai Hills, die von der bestehenden Infrastruktur profitiert und gleichzeitig das erstklassige Wohnangebot im expandierenden Science Park Cluster ist.

✅ Zusammenfassung:
11 Hills Park ist eine strategische Investition, die das Gleichgewicht zwischen Luxus, Privatsphäre und Standort beherrscht. Es richtet sich direkt an die Nachfrage nach kulturell angestimmten High-End-Annehmlichkeiten innerhalb eines blühenden Wissenswirtschaftszentrums. Diese einzigartige Kombination sorgt für starke Mieterträge, geringeren Mietumsatz und robuste langfristige Kapitalaufwertung.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 38.0
Preis pro m², USD 6,579
Wohnungspreis, USD 250,000

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
