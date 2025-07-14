Wohnung in einem Neubau 11hills park by Akmal Rustami

🏡 11 Hills Park im Dubai Science Park

Ein Premium-Residential Investment in Dubais Innovationskorridor

📍 Prime & Strategische Lage

• 🗺️Strategisch positioniert auf der Umm Suqeim Road, die hohe Sichtbarkeit und nahtlose Verbindung zu großen Autobahnen (Al Khail Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd).

• 🚗Einfacher Zugang zu Dubais wichtigsten Bezirken (Downtown, DIFC, Dubai Marina) innerhalb von 15-20 Minuten, maximieren der Vermietung Appell für Profis.

🎯 Core Value Proposition: Live-Work-Play Ökosystem

• 🧠 Im Herzen des Business & Research Hub: Direkt eingebettet in Dubai Science Park, eine blühende Gemeinschaft von globalen Pharma-, Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Dies garantiert einen Markt mit hohem Einkommen.

• 🌳Serene Escape with City Access: Bietet Bewohner eine ruhige, grüne Umgebung mit Blick auf Parkland, ein einzigartiger Verkaufspunkt innerhalb einer geschäftigen Metropole.

🛍️ Unübertroffener Lifestyle & Convenience

• 🛒Nach Dubai Hills Mall: Ein wichtiges Einzelhandelsziel. Diese Nähe garantiert erstklassigen Komfort und erhöht direkt den Immobilienwert und die Mietprämien.

• 🏫In der Nähe der wichtigsten Einrichtungen: Umgeben von renommierten internationalen Schulen, Universitäten, Krankenhäusern und Hotels, die eine selbstständige, familienfreundliche Gemeinschaft schaffen.

🌟 Premium & Cultural Attuned Wellness Einrichtungen

• 💪Dedicated Health & Wellness: Ein hochmodernes Fitnesscenter mit separaten, voll ausgestatteten Fitnessstudios für Männer und Frauen, die Privatsphäre und Komfort für alle Bewohner gewährleisten.

• 🏊Exklusive Freizeitausstattungen: VerfÃ1⁄4gt Ã1⁄4ber separate Pools fÃ1⁄4r Männer und Frauen, VerfÃ1⁄4gbarkeit fÃ1⁄4r kulturelle Vorlieben und bietet ein erstklassiges, privates Resort-Stil Erlebnis.

📈 Investitionshighlights

• 🎯Eigenbedarf und Markt Passend für: Setzt sich in einem multikulturellen Zentrum und achtet speziell auf die Präferenzen einer vielfältigen, hochkommenden demografischen (einschließlich Naher Osten, Asien und europäische Familien), um höhere Belegungsraten zu gewährleisten.

• ♻️Zukunftsproof & Kulturell Sensitiv: Fördert mit Dubais Säulen der Innovation und des Wohlbefindens und setzt gleichzeitig einen neuen Standard für Privatsphäre und Luxus in der Wohngemeinschaft.

• 🚀Competitive Edge: Die separaten Wellnesseinrichtungen bieten eine signifikante einzigartige Verkaufsproposition (USP) über Standardentwicklungen, die eine Prämienmiete und eine breitere Mietbasis ermöglichen.

• 📊Growth Trajectory: In der etablierten Gegend von Dubai Hills, die von der bestehenden Infrastruktur profitiert und gleichzeitig das erstklassige Wohnangebot im expandierenden Science Park Cluster ist.

✅ Zusammenfassung:

11 Hills Park ist eine strategische Investition, die das Gleichgewicht zwischen Luxus, Privatsphäre und Standort beherrscht. Es richtet sich direkt an die Nachfrage nach kulturell angestimmten High-End-Annehmlichkeiten innerhalb eines blühenden Wissenswirtschaftszentrums. Diese einzigartige Kombination sorgt für starke Mieterträge, geringeren Mietumsatz und robuste langfristige Kapitalaufwertung.