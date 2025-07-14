Wohnkomplex Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Radisson Blu Hotel & Residences: Ein Premium Hotel und Markenhäuser in RAK Central

Das Radisson Blu Hotel & Residences befindet sich im Herzen des kulturellen und geschäftlichen Zentrums von RAK Central.

Es ist die perfekte Kombination aus einem Premium-Hotel und Markenresidenzen, wo Luxus auf den Investitionswert trifft.

Ihr wesentlicher Vorteil und ideale Investition:

Marke prestige: Eine starke internationale Marke garantiert hohe Nachfrage und Status.

Hauptort: Die Residenzen befinden sich im Epizentrum von RAK Central.

Passives Einkommen: Möglichkeit, Einkommen aus Mieteinnahmen (von Radisson Blu Hotel verwaltet) und Kapitalwachstum zu generieren.

Hauptmerkmale des Projekts

361 Zimmer in einem einzigen Komplex mit einem Hotel.

222 Residenzen unter der Marke Radisson Blu.

Wohnungen:

Preis: von 1,1 Mio. AED auf 3,2 Mio. AED

Fläche: von 43,8 m2 bis 12,7 m2

Lage: RAK Central, Ras Al Khaimah

Wohnungstypen:

Studios

1-3 Schlafzimmer Wohnungen

Hotelzimmer:

Preis: von AED 1,3 Mio. bis AED 3,0 Mio.

Fläche: von 48 qm bis 119,8 qm

Lage: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Wohnungstypen:

Studios

1-Zimmer-Wohnungen

Wohnung Zustand: Voll möbliert

Liefertermin: Q4 2029

70/30 Zahlungsplan:

Anzahlung: 20%

Interessante Raten: Q4 2029

10% — auf Reservierung

60 % — während des Baus

30 % — nach Fertigstellung des Baus

Zahlungsmethoden:

Banküberweisungen

Kryptowährung - USDT, BTC, ETH

Wir akzeptieren Bargeld in Russland - Rubel, Euro, Dollar

Infrastruktur und Einrichtungen

Radisson Blu-Anwohner haben Zugang zu:

5 Restaurants und Bars

SPANIEN

Gymnasium

Dachterrasse und Poolbar

Kinderclub

Tagungsräume

Tiefgarage

24/7 Sicherheit und vieles mehr

