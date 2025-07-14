  1. Realting.com
  Wohnkomplex Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Wohnkomplex Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
$306,000
12
ID: 33351
Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Radisson Blu Hotel & Residences: Ein Premium Hotel und Markenhäuser in RAK Central

Kontaktieren Sie uns, um die besten Lose während der weichen Start!

Das Radisson Blu Hotel & Residences befindet sich im Herzen des kulturellen und geschäftlichen Zentrums von RAK Central.

Es ist die perfekte Kombination aus einem Premium-Hotel und Markenresidenzen, wo Luxus auf den Investitionswert trifft.

Ihr wesentlicher Vorteil und ideale Investition:

  • Marke prestige: Eine starke internationale Marke garantiert hohe Nachfrage und Status.
  • Hauptort: Die Residenzen befinden sich im Epizentrum von RAK Central.
  • Passives Einkommen: Möglichkeit, Einkommen aus Mieteinnahmen (von Radisson Blu Hotel verwaltet) und Kapitalwachstum zu generieren.

Hauptmerkmale des Projekts

361 Zimmer in einem einzigen Komplex mit einem Hotel.
222 Residenzen unter der Marke Radisson Blu.

Wohnungen:

  • Preis: von 1,1 Mio. AED auf 3,2 Mio. AED
  • Fläche: von 43,8 m2 bis 12,7 m2
  • Lage: RAK Central, Ras Al Khaimah
  • Wohnungstypen:
  • Studios
  • 1-3 Schlafzimmer Wohnungen

Hotelzimmer:

  • Preis: von AED 1,3 Mio. bis AED 3,0 Mio.
  • Fläche: von 48 qm bis 119,8 qm
  • Lage: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah
  • Wohnungstypen:
  • Studios
  • 1-Zimmer-Wohnungen

Wohnung Zustand: Voll möbliert
Liefertermin: Q4 2029

70/30 Zahlungsplan:

Anzahlung: 20%
Interessante Raten: Q4 2029

  • 10% — auf Reservierung
  • 60 % — während des Baus
  • 30 % — nach Fertigstellung des Baus

Zahlungsmethoden:

  • Banküberweisungen
  • Kryptowährung - USDT, BTC, ETH
  • Wir akzeptieren Bargeld in Russland - Rubel, Euro, Dollar

Infrastruktur und Einrichtungen
Radisson Blu-Anwohner haben Zugang zu:

  • 5 Restaurants und Bars
  • SPANIEN
  • Gymnasium
  • Dachterrasse und Poolbar
  • Tagungsräume
  • Kinderclub
  • Tagungsräume
  • Tiefgarage
  • 24/7 Sicherheit und vieles mehr

Kontaktieren Sie uns, um die besten Lose während der weichen Start!

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Essen & Trinken

