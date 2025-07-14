Wohnkomplex Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Radisson Blu Hotel & Residences: Ein Premium Hotel und Markenhäuser in RAK Central
Kontaktieren Sie uns, um die besten Lose während der weichen Start!
Das Radisson Blu Hotel & Residences befindet sich im Herzen des kulturellen und geschäftlichen Zentrums von RAK Central.
Es ist die perfekte Kombination aus einem Premium-Hotel und Markenresidenzen, wo Luxus auf den Investitionswert trifft.
Ihr wesentlicher Vorteil und ideale Investition:
- Marke prestige: Eine starke internationale Marke garantiert hohe Nachfrage und Status.
- Hauptort: Die Residenzen befinden sich im Epizentrum von RAK Central.
- Passives Einkommen: Möglichkeit, Einkommen aus Mieteinnahmen (von Radisson Blu Hotel verwaltet) und Kapitalwachstum zu generieren.
Hauptmerkmale des Projekts
361 Zimmer in einem einzigen Komplex mit einem Hotel.
222 Residenzen unter der Marke Radisson Blu.
Wohnungen:
- Preis: von 1,1 Mio. AED auf 3,2 Mio. AED
- Fläche: von 43,8 m2 bis 12,7 m2
- Lage: RAK Central, Ras Al Khaimah
- Wohnungstypen:
- Studios
- 1-3 Schlafzimmer Wohnungen
Hotelzimmer:
- Preis: von AED 1,3 Mio. bis AED 3,0 Mio.
- Fläche: von 48 qm bis 119,8 qm
- Lage: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah
- Wohnungstypen:
- Studios
- 1-Zimmer-Wohnungen
Wohnung Zustand: Voll möbliert
Liefertermin: Q4 2029
70/30 Zahlungsplan:
Anzahlung: 20%
Interessante Raten: Q4 2029
- 10% — auf Reservierung
- 60 % — während des Baus
- 30 % — nach Fertigstellung des Baus
Zahlungsmethoden:
- Banküberweisungen
- Kryptowährung - USDT, BTC, ETH
- Wir akzeptieren Bargeld in Russland - Rubel, Euro, Dollar
Infrastruktur und Einrichtungen
Radisson Blu-Anwohner haben Zugang zu:
- 5 Restaurants und Bars
- SPANIEN
- Gymnasium
- Dachterrasse und Poolbar
- Tagungsräume
- Kinderclub
- Tagungsräume
- Tiefgarage
- 24/7 Sicherheit und vieles mehr
