Wohnkomplex W Residences Dubai Harbour luxury residences project

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
12
ID: 28008
Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    42

Über den Komplex

Das neue Luxus-Residenzprojekt W Residences Dubai Harbour, das bald in Zusammenarbeit mit Marriott International gestartet wird.

W Residences am Dubai Harbour sind dynamisch, vielfältig und kulturell reich. Von den Großstädten bis hin zu abgelegenen Orten sind unsere Residenzen für eine neue Generation moderner Reisender konzipiert, die einen luxuriösen Lebensstil führen und einen Ort suchen, an dem sie selbst sein können und sich mit Gleichgesinnten verbinden.

Mit durchdachtem Design, inspirierten Lebensstilen und einer breiten Palette an Annehmlichkeiten vor Ort, können die Bewohner genießen Unterschrift “Was immer, Wann immer” Service und kreative Programme, die vom Hotel oder der lokalen Gemeinschaft entwickelt.

Weltweit gibt es mehr als 20 W Residences-Projekte.

Genießen Sie einen extravaganten Lebensstil am Yachthafen, umgeben von sorgfältig gestalteten Annehmlichkeiten und ikonischen Sehenswürdigkeiten im Herzen des aufregendsten neuen Küstenviertels von Dubai.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

