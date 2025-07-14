  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnkomplex Hilton Residences

Wohnkomplex Hilton Residences

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$857,700
;
5
ID: 33024
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    37

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Hilton Residences – Marke Hilton, Premium-Architektur und Resort-Lifestyle von Prestige One!

Hilton Residences ist ein neues renommiertes Projekt von Prestige One, das unter der berühmten internationalen Marke Hilton entstand. Der Komplex vereint erstklassige Hotelstandards, exquisite Architektur und eine erstklassige Wohnumgebung, die sich auf Komfort, Privatsphäre und ein hohes Maß an Service konzentriert.

Die Innenräume sind im Premium-Stil eingerichtet Hilton:
- leichte neutrale Farbtöne,
- weiche Texturen und warme Beleuchtung,
- hochwertige Materialien und durchdachtes Zonen,
- voll ausgestattete Küchen mit Markengeräten,
- geräumige Balkone und Panoramafenster.

Jede Residenz ist eine Kombination aus dem Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels und der Privatsphäre Ihres eigenen Hauses.

Hilton Einrichtungen und Services
Hilton Residences Bewohner haben Zugang zu luxuriöser Gastfreundschaft Infrastruktur:

- Pool vom Resort,
- modernes Fitnessstudio,
- Spa- und Wellnessräume,
- Aufenthalts- und Tagungsräume,
- Kinderspielplätze,
Cafeteria und F&B-Konzepte
- Rezeption rund um die Uhr,
- Hilton Service mit der Möglichkeit von zusätzlichen Dienstleistungen (Reinigung, Wartung, Concierge).

Der Komplex bietet eine Atmosphäre des Hotelkomforts - jeden Tag, ohne Kompromiss.

Location.
Hilton Residences befindet sich in einer der vielversprechenden und gut vernetzten Zonen von Dubai und bietet schnellen Zugang zu den wichtigsten Reisezielen:

- Malls,
- Strände und Erholungsgebiete,
- Unternehmenscluster,
- die wichtigsten Transportwege.

Die Lage macht das Projekt bequem für Wohnen und Mieten.

Kontaktieren Sie jetzt, um eine Hilton Residences-Präsentation zu erhalten, die Layouts zu erkunden und eine Residenz mit Prestige Ones Unterschrift Hilton Style zu buchen.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
