Wohnkomplex Hilton Residences

Hilton Residences – Marke Hilton, Premium-Architektur und Resort-Lifestyle von Prestige One!



Hilton Residences ist ein neues renommiertes Projekt von Prestige One, das unter der berühmten internationalen Marke Hilton entstand. Der Komplex vereint erstklassige Hotelstandards, exquisite Architektur und eine erstklassige Wohnumgebung, die sich auf Komfort, Privatsphäre und ein hohes Maß an Service konzentriert.



Die Innenräume sind im Premium-Stil eingerichtet Hilton:

- leichte neutrale Farbtöne,

- weiche Texturen und warme Beleuchtung,

- hochwertige Materialien und durchdachtes Zonen,

- voll ausgestattete Küchen mit Markengeräten,

- geräumige Balkone und Panoramafenster.



Jede Residenz ist eine Kombination aus dem Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels und der Privatsphäre Ihres eigenen Hauses.



Hilton Einrichtungen und Services

Hilton Residences Bewohner haben Zugang zu luxuriöser Gastfreundschaft Infrastruktur:



- Pool vom Resort,

- modernes Fitnessstudio,

- Spa- und Wellnessräume,

- Aufenthalts- und Tagungsräume,

- Kinderspielplätze,

Cafeteria und F&B-Konzepte

- Rezeption rund um die Uhr,

- Hilton Service mit der Möglichkeit von zusätzlichen Dienstleistungen (Reinigung, Wartung, Concierge).



Der Komplex bietet eine Atmosphäre des Hotelkomforts - jeden Tag, ohne Kompromiss.



Location.

Hilton Residences befindet sich in einer der vielversprechenden und gut vernetzten Zonen von Dubai und bietet schnellen Zugang zu den wichtigsten Reisezielen:



- Malls,

- Strände und Erholungsgebiete,

- Unternehmenscluster,

- die wichtigsten Transportwege.



Die Lage macht das Projekt bequem für Wohnen und Mieten.



