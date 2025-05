Villa The Oasis - Address Villas

Die Oasis von Emaar ist eine der am meisten High-End-Entwicklungen von Dubai, die sich auf 9,4 Millionen Quadratmeter an inspirierender Pracht erstreckt, einschließlich 7.000 Residenzen, expansive Grundstücke, Panorama-Vitas, kristallklares Wasser und grünen Parks.

Das Projekt bietet eine kuratierte Auswahl an 4, 5 und 6-Zimmer Luxusvillen, die alle exquisite entworfen wurden, um Ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen.

Adresse Villas – Tierra ist eine exklusive Sammlung von Markenhäusern, in denen kristallklares Wasser und lebendiges Grün Sie umgeben und eine Lebensweise im Resort genießen. Tauchen Sie ein in ein Paradies der Wasserwege, Lagunen und Strände und finden Sie Ihren persönlichen Rückzug in dieser exklusiven Gemeinschaft.



• Sandstrände

• Schwimmbare Seen und Lagunen

• Wasserkanäle

Städte der Gemeinschaft:

Kristallklare Lagune mit schwimmfähigem Wasser

Clubhouse betrieben von Address Hotels

Spa und Wellnessbereiche im Freien

Modernste Fitness- und Fitnesseinrichtungen

Mehrere Schwimmbäder (private und Gemeinde)

Jogging und Radwege

Familienparks, Themengärten und Spielplätze

Cafés, Restaurants und Einzelhandelspromenade

24/7 gated Sicherheit und Concierge Dienstleistungen

Alleiner Zugang zu erstklassigen Wellness- und Freizeitzonen

Standort und Konnektivität:

15 Minuten nach Downtown Dubai

12 Minuten nach Dubai Marina

10 Minuten nach Dubai Hills Estate

20 Minuten zum Dubai International Airport

Direkter Zugang zur Al Khail Road und Sheikh Zayed Bin Hamdan Street

Nähe zu internationalen Schulen, Gesundheits- und Einzelhandelszentren