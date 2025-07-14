Wohnkomplex Barari Heights, High ROI

  1. Realting.com
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$308,000
BTC
3.6635987
ETH
192.0248705
USDT
304 514.8277959
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
ID: 27960
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    27

Über den Komplex

Barari Heights ist eine neue Wohnentwicklung von Samana, gelegen im renommierten Stadtteil Al Barari von Dubai. Das Projekt bietet einen modernen Lebensstil umgeben von üppiger Grün, eleganter Architektur und gut ausgebauter Infrastruktur. Dank seiner strategischen Lage können die Bewohner Ruhe und Natur genießen, während sie in der Nähe der wichtigsten Stadtviertel bleiben.

Die Entwicklung verfügt über stilvolle und funktionale Apartments mit geräumigen Balkonen, Panoramafenstern und hochwertigen Oberflächen. Moderne Engineering-Lösungen, innovative Technologien und durchdachte Layouts schaffen eine Atmosphäre von Komfort und Komfort. Zu den Einrichtungen gehören ein Schwimmbad, ein Fitnesscenter, Freizeitbereiche und angelegte Gärten, die ideale Bedingungen für einen aktiven und entspannten Lebensstil bieten.

Barari Heights kombiniert die Harmonie der Natur mit urbaner Dynamik. Die Bewohner genießen ein exklusives Umfeld, Spaziergänge, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Premium-Services. Dieses Projekt ist eine ideale Wahl für diejenigen, die eine Balance zwischen Luxus, Komfort und der Bequemlichkeit der modernen Stadt leben.

Zahlungsplan:
- Buchung: 10%
- Nach 3 Monaten: 10%
- Anschließend 1% monatlich für 80 Monate
Zusätzliche Rabatte sind auf Anfrage erhältlich.

Standort auf der Karte

