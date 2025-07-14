Wohnkomplex Barari Heights, High ROI

Barari Heights ist eine neue Wohnentwicklung von Samana, gelegen im renommierten Stadtteil Al Barari von Dubai. Das Projekt bietet einen modernen Lebensstil umgeben von üppiger Grün, eleganter Architektur und gut ausgebauter Infrastruktur. Dank seiner strategischen Lage können die Bewohner Ruhe und Natur genießen, während sie in der Nähe der wichtigsten Stadtviertel bleiben.

Die Entwicklung verfügt über stilvolle und funktionale Apartments mit geräumigen Balkonen, Panoramafenstern und hochwertigen Oberflächen. Moderne Engineering-Lösungen, innovative Technologien und durchdachte Layouts schaffen eine Atmosphäre von Komfort und Komfort. Zu den Einrichtungen gehören ein Schwimmbad, ein Fitnesscenter, Freizeitbereiche und angelegte Gärten, die ideale Bedingungen für einen aktiven und entspannten Lebensstil bieten.

Barari Heights kombiniert die Harmonie der Natur mit urbaner Dynamik. Die Bewohner genießen ein exklusives Umfeld, Spaziergänge, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Premium-Services. Dieses Projekt ist eine ideale Wahl für diejenigen, die eine Balance zwischen Luxus, Komfort und der Bequemlichkeit der modernen Stadt leben.

Zahlungsplan:

- Buchung: 10%

- Nach 3 Monaten: 10%

- Anschließend 1% monatlich für 80 Monate

Zusätzliche Rabatte sind auf Anfrage erhältlich.