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Grundstücke in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Grundstück in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Grundstück
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Verkauf von Grundstücken für den Bau einer privaten Residenz.Infrastruktur des Gebiets:Golf …
$6,81M
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Grundstück in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Grundstück
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Business Bay, corner plot , next to main road Plot size : 47,000 sqft GFA : 860,000 sqft  …
$155,00M
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Grundstück in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Grundstück
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
La Mer - exklusives Grundstück für die Villa in Jumeirah First:Elite-Standort in einem der r…
$20,15M
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Grundstück in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Grundstück
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Pearl Jumeirah - exklusives Grundstück am Wasser für eine Luxusvilla:Ein seltenes Angebot in…
$9,53M
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Grundstück in Fiqa, Vereinigte Arabische Emirate
Grundstück
Fiqa, Vereinigte Arabische Emirate
Arabische Hügel - Grundstück für eine Wohnvilla:Exklusive Menge von 20,634 sq.ft.Infrastrukt…
$503,744
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Grundstück in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Grundstück
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 1 011 m²
Nad Al Sheba Gardens - Grundstück für den Bau:Seltenes Angebot: Ecke Abschnitt 10,879 sq.ft.…
$3,85M
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Grundstück in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Grundstück
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Al Reem Island ist eine weltweite Wasserfrontentwicklung der Klasse -, die mehrere Wohn-, Ge…
$11,67M
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Grundstück in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Grundstück
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Planning to own a plot in Abu Dhabi, UAE that lays down the canvas on which you can create t…
$290,487
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Grundstück in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Grundstück
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 562 m²
Planning to own a plot in Abu Dhabi, UAE that lays down the canvas on which you can create t…
$337,172
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Grundstück in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Grundstück
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 14 184 m²
Wohngrundstück zu verkaufen. Großes Grundstück. Premium Lage. Großartig zum Leben.Wohnen Sie…
$25,88M
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