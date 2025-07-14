Wohnkomplex PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

PASSO von Beyond – Ultra Luxury Residences auf Palm Jumeirah:

Iconic New Landmark of Architectural Elegance and Seaside Living.

Projekt Höhepunkte

PASSO von Beyond, entwickelt von Omniyats ultra-premium-Marke, renoviert Strandfront am Palm Jumeirah's West Crescent. Mit seinen beiden skulpturalen Türmen – Avita und Bella – verbindet das Projekt welleninspirierte Architektur, Wellness-fokussiertes Design und Luxus im Resortstil.

Es ist nicht nur eine Residenz – es ist eine Aussage des Prestiges.

Einheiten, Größen & Preise

Einheitsgröße (m2) Startpreis (€)

1 Schlafzimmer ~ 90 m2 von 960.000€

2 Schlafzimmer ~ 147 m2 ab 1.500.000€

3 Schlafzimmer ~ 197 m2 ab 3.050.000€

4 Schlafzimmer ~ 270–320 m2 ab 5.000.000€

5 BR Penthouse ~ 703 m2Preis auf Anfrage–

6 BR Beach Mansion ~ 945 m2Preis auf Anfrage–

Jede Residenz ist mit Panoramablick auf das Meer, ausgedehnten Terrassen und Resort-Stil Layouts entworfen.

Abschluss und Zahlung Plan

Übergabe: Q3 2029

Zahlungsplan: 10% Buchung 50% im Bau 40 % bei Handover



Ausstattung & Ausstattung:

250m exklusiver privater Strand mit Lounges & Cabanas.

Mehrere Infinity-Pools mit Blick auf den Arabischen Golf.

Wellness Pavillon mit Spa, Sauna, Meditation & Yoga Decks.

Modernstes Fitnesscenter & Himmelsgärten.

Privates Kino, Bibliothek & Co-Working Lounges.

Kinderspielplatz Montessori inspiriert.

24/7 Concierge, Valet & Security Services.

Strandcafés & Boutique Einzelhandel an der Promenade.

Location Vorteile:

Prime Spot auf Palm Jumeirah – West Crescent

2 min → Atlantis Der König

10 min → Dubai Marina

20 min → Downtown Dubai & Burj Khalifa

Exklusive Adresse mit begrenztem Strandbestand

Investment Highlights:

Goldene Visa-Berechtigung für qualifizierte Investoren.

Steuerfreies Eigentum & 0% Provision.

Crypto-Zahlungen akzeptiert (BTC, ETH, USDT).

Starke ROI durch kurzfristige Luxusmieten.

Seltene Gelegenheit zu besitzen Low-Density, ultra-luxuriöse Strandimmobilie.

PASSO von Beyond ist die zukünftige Ikone von Palm Jumeirah – wo skulpturale Schönheit auf Wellness und Exklusivität trifft.