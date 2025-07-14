  1. Realting.com
  Vereinigte Arabische Emirate
  Wohnkomplex PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

Wohnkomplex PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,12M
BTC
13.3127472
ETH
697.7779979
USDT
1 106 542.8471148
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
34
ID: 27447
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.08.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Über den Komplex

English English

PASSO von Beyond – Ultra Luxury Residences auf Palm Jumeirah:

Iconic New Landmark of Architectural Elegance and Seaside Living.

Projekt Höhepunkte

PASSO von Beyond, entwickelt von Omniyats ultra-premium-Marke, renoviert Strandfront am Palm Jumeirah's West Crescent. Mit seinen beiden skulpturalen Türmen – Avita und Bella – verbindet das Projekt welleninspirierte Architektur, Wellness-fokussiertes Design und Luxus im Resortstil.

Es ist nicht nur eine Residenz – es ist eine Aussage des Prestiges.

Einheiten, Größen & Preise

Einheitsgröße (m2) Startpreis (€)

1 Schlafzimmer ~ 90 m2 von 960.000€

2 Schlafzimmer ~ 147 m2 ab 1.500.000€

3 Schlafzimmer ~ 197 m2 ab 3.050.000€

4 Schlafzimmer ~ 270–320 m2 ab 5.000.000€

5 BR Penthouse ~ 703 m2Preis auf Anfrage–

6 BR Beach Mansion ~ 945 m2Preis auf Anfrage–

Jede Residenz ist mit Panoramablick auf das Meer, ausgedehnten Terrassen und Resort-Stil Layouts entworfen.

Abschluss und Zahlung Plan

  • Übergabe: Q3 2029

  • Zahlungsplan:

    • 10% Buchung

    • 50% im Bau

    • 40 % bei Handover

Ausstattung & Ausstattung:

  • 250m exklusiver privater Strand mit Lounges & Cabanas.

  • Mehrere Infinity-Pools mit Blick auf den Arabischen Golf.

  • Wellness Pavillon mit Spa, Sauna, Meditation & Yoga Decks.

  • Modernstes Fitnesscenter & Himmelsgärten.

  • Privates Kino, Bibliothek & Co-Working Lounges.

  • Kinderspielplatz Montessori inspiriert.

  • 24/7 Concierge, Valet & Security Services.

  • Strandcafés & Boutique Einzelhandel an der Promenade.

Location Vorteile:

  • Prime Spot auf Palm Jumeirah – West Crescent

  • 2 min → Atlantis Der König

  • 10 min → Dubai Marina

  • 20 min → Downtown Dubai & Burj Khalifa

  • Exklusive Adresse mit begrenztem Strandbestand

Investment Highlights:

  • Goldene Visa-Berechtigung für qualifizierte Investoren.

  • Steuerfreies Eigentum & 0% Provision.

  • Crypto-Zahlungen akzeptiert (BTC, ETH, USDT).

  • Starke ROI durch kurzfristige Luxusmieten.

  • Seltene Gelegenheit zu besitzen Low-Density, ultra-luxuriöse Strandimmobilie.

PASSO von Beyond ist die zukünftige Ikone von Palm Jumeirah – wo skulpturale Schönheit auf Wellness und Exklusivität trifft.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

