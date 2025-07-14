Wohnkomplex PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah

PASSO von Beyond – Ultra Luxury Residences auf Palm Jumeirah:
Iconic New Landmark of Architectural Elegance and Seaside Living.
Projekt Höhepunkte
PASSO von Beyond, entwickelt von Omniyats ultra-premium-Marke, renoviert Strandfront am Palm Jumeirah's West Crescent. Mit seinen beiden skulpturalen Türmen – Avita und Bella – verbindet das Projekt welleninspirierte Architektur, Wellness-fokussiertes Design und Luxus im Resortstil.
Es ist nicht nur eine Residenz – es ist eine Aussage des Prestiges.
Einheiten, Größen & Preise
Einheitsgröße (m2) Startpreis (€)
1 Schlafzimmer ~ 90 m2 von 960.000€
2 Schlafzimmer ~ 147 m2 ab 1.500.000€
3 Schlafzimmer ~ 197 m2 ab 3.050.000€
4 Schlafzimmer ~ 270–320 m2 ab 5.000.000€
5 BR Penthouse ~ 703 m2Preis auf Anfrage–
6 BR Beach Mansion ~ 945 m2Preis auf Anfrage–
Jede Residenz ist mit Panoramablick auf das Meer, ausgedehnten Terrassen und Resort-Stil Layouts entworfen.
Abschluss und Zahlung Plan
Übergabe: Q3 2029
Zahlungsplan:
10% Buchung
50% im Bau
40 % bei Handover
Ausstattung & Ausstattung:
250m exklusiver privater Strand mit Lounges & Cabanas.
Mehrere Infinity-Pools mit Blick auf den Arabischen Golf.
Wellness Pavillon mit Spa, Sauna, Meditation & Yoga Decks.
Modernstes Fitnesscenter & Himmelsgärten.
Privates Kino, Bibliothek & Co-Working Lounges.
Kinderspielplatz Montessori inspiriert.
24/7 Concierge, Valet & Security Services.
Strandcafés & Boutique Einzelhandel an der Promenade.
Location Vorteile:
Prime Spot auf Palm Jumeirah – West Crescent
2 min → Atlantis Der König
10 min → Dubai Marina
20 min → Downtown Dubai & Burj Khalifa
Exklusive Adresse mit begrenztem Strandbestand
Investment Highlights:
Goldene Visa-Berechtigung für qualifizierte Investoren.
Steuerfreies Eigentum & 0% Provision.
Crypto-Zahlungen akzeptiert (BTC, ETH, USDT).
Starke ROI durch kurzfristige Luxusmieten.
Seltene Gelegenheit zu besitzen Low-Density, ultra-luxuriöse Strandimmobilie.
PASSO von Beyond ist die zukünftige Ikone von Palm Jumeirah – wo skulpturale Schönheit auf Wellness und Exklusivität trifft.