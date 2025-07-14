  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Business Bay
  4. Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay

Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay

Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$633,349
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27808
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Stadt
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    100

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Exklusive, voll möblierte Wohnungen in Business Bay Dubai

Business Bay, Dubais wichtigstes Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum, ist ein pulsierender Stadtteil, der luxuriöses Wohnen nahtlos mit einem florierenden Geschäftsumfeld verbindet. Business Bay ist für seine ikonische Skyline bekannt und bietet eine Mischung aus Wohntürmen von Weltklasse, hochmodernen Büroflächen und exklusiven Einzelhandelsgeschäften. Durch die strategische Lage am Dubai Canal bietet es einen atemberaubenden Blick auf das Wasser und einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, darunter der Burj Khalifa und Downtown Dubai. Mit einer Vielzahl an gehobenen Restaurants, stilvollen Cafés und Freizeitzielen ist Business Bay ein dynamisches urbanes Reiseziel, das sich perfekt für Berufstätige, Familien und Investoren eignet, die einen modernen und gehobenen Lebensstil im Herzen von Dubai suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Business Bay Dubai sind strategisch günstig gelegen und bieten Zugang zur Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A'amal Street und Al Asayel Street. Sie sind nur 5 Minuten von der Marasi Promenade, 9 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Mall, 10 Minuten vom Dubai Brunnen, 11 Minuten von der Dubai Opera, 11 Minuten vom Museum of The Future, 14 Minuten von der Coca-Cola Arena, 16 Minuten vom Dubai Internationalen Flughafen, 24 Minuten von der Jumeirah Beach Residence und Dubai Marina, 35 Minuten vom Al Maktoum Internationalen Flughafen entfernt.

Das Projekt verfügt über einen beeindruckenden 102-stöckigen Turm mit einer ikonischen Außenfassade aus hochwertigen Materialien, darunter hochwertiger Marmor, Details aus gebürstetem Gold und luxuriöse Oberflächen wie weißer und goldener Marmor und Akzente aus Kohlefaser. Das Design verbindet Eleganz und Funktionalität mit atemberaubender Ästhetik. Die Bewohner können über 40 erstklassige Annehmlichkeiten genießen, darunter einen privaten Pool in jeder Wohnung, einen Infinity-Pool mit Blick auf den Kanal, ein Skyline-Spa und einen Dachgarten. Es gibt auch einen Wellnessclub, ein Wassergymnastikstudio, Partyräume im Innen und Außenbereich, eine Meditationsplattform am Himmel und mehrere Lounges. Zu den Freizeiteinrichtungen gehören ein Bowlingcenter, Minigolf, Cross-Fit-Zonen, eine Zumba-Plattform, ein Piano-Walk und eine Musikplattform. Sportbegeisterte können auf Trainingsplätze für Cricket, Badminton, Basketball und Tennis zugreifen. Zu den familienfreundlichen Einrichtungen gehören Kinderspielplätze, eine Trampolinzone, eine Kindertagesstätte und ein Kinder-Oasenpool. Zusätzliche Annehmlichkeiten wie ein Businesscenter, eine Bibliothek, ein Schönheitssalon, eine Gesundheitsbar und ein Bereitschaftsdienst für Ärzte sorgen für einen luxuriösen und abgerundeten Lebensstil.

Das Projekt bietet Studios sowie Ein-, Zwei-, Drei-, Vier- und Fünf-Schlafzmmer-Wohnungen mit einer Innenausstattung, die Luxus und Eleganz neu definiert. Jede Wohneinheit ist vollständig mit Möbeln der Marke Exquisite Dolce Vita ausgestattet, die aus hochwertigen italienischen Materialien gefertigt wurden und mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurden. Die Innenräume verfügen über Einbauschränke, die stilvoll gestaltet sind, um den Raum zu maximieren, und Küchen, die mit hochwertigen Haushaltsgeräten ausgestattet sind und Funktionalität mit Raffinesse verbinden. Die Wohnräume sind mit luxuriösen Oberflächen ausgestattet, darunter Marmorböden, Akzente aus edlem Holz und Leinenvorhänge mit hoher Fadenzahl, während die Badezimmer mit hochwertigen italienischen Armaturen ausgestattet sind. Darüber hinaus ist jede Wohnung mit fortschrittlicher Intelligenter Haustechnik ausgestattet, die eine nahtlose Steuerung von Beleuchtung, Klima und Sicherheit ermöglicht, um den Komfort und das moderne Wohnen zu verbessern. Jedes Element, von den umwandelbaren Küchen bis hin zu den opulenten gerillten Türen mit goldenen Details, verkörpert einen außergewöhnlichen handwerklichen Standard und schafft eine Umgebung von unvergleichlichem Komfort und raffinierter Schönheit.


DXB-00180

Standort auf der Karte

Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New Firoza Residence with a beach and a golf course, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$420,159
Wohnanlage Duplex apartments in new Sensia Residence with panoramic views, swimming pools and co-working spaces, Port Rashid, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,06M
Wohnanlage New high-rise residence Volta with a swimming pool and a panoramic view close to Dubai Mall, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$910,510
Wohnanlage The Beach Vista
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$312,059
Wohnanlage Sealine Residence
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$633,349
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Luxury penthouses in the new complex Bonds Avenue Residences with swimming pools, mini golf and gardens, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses in the new complex Bonds Avenue Residences with swimming pools, mini golf and gardens, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses in the new complex Bonds Avenue Residences with swimming pools, mini golf and gardens, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses in the new complex Bonds Avenue Residences with swimming pools, mini golf and gardens, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses in the new complex Bonds Avenue Residences with swimming pools, mini golf and gardens, Dubai Islands, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury penthouses in the new complex Bonds Avenue Residences with swimming pools, mini golf and gardens, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses in the new complex Bonds Avenue Residences with swimming pools, mini golf and gardens, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,91M
Stellen Sie sich Ihren Morgen mit einer Tasse aromatischen Kaffee auf der geräumigen Terrasse mit Panoramablick auf das Meer, Spaziergänge entlang schneeweißen Stränden, abends rekonstruiert durch den Infinity-Pool, der in den Horizont schmilzt, oder entspannende Yoga auf dem Dach, wo Sie de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of townhouses Shamsa with swimming pools and a nature reserve, Expo City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of townhouses Shamsa with swimming pools and a nature reserve, Expo City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of townhouses Shamsa with swimming pools and a nature reserve, Expo City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of townhouses Shamsa with swimming pools and a nature reserve, Expo City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of townhouses Shamsa with swimming pools and a nature reserve, Expo City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of townhouses Shamsa with swimming pools and a nature reserve, Expo City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of townhouses Shamsa with swimming pools and a nature reserve, Expo City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,31M
Wir bieten Stadthäuser mit einer Tiefgarage und einem Garten.Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, Parks, Outdoor-Kinos, drei Clubs und Spa-Center, Fahrrad- und Joggingwege, ein Yoga-Studio und eine Sauna, Pools, ein Naturschutzgebiet und einen See.Abschluss - 1. Quartal 2026.Lage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Alle anzeigen Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,06M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 42
Ultra-Luxus-Apartments und Penthäuser zum Verkauf mit Einheiten von 1 bis 4 Schlafzimmern. Alle Einheiten verfügen über einen Panoramablick auf das Meer, wo Sie die herrliche Aussicht genießen und mit Ihrer Familie oder Freunden entspannen können. über Dubai Bay: Damac BAY liegt an der K…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen