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Dubai
146
Abu Dhabi
135
Ra’s al-Chaima
4
Umm al-Qaiwain
14
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Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 257 m²
Luxuriöses Wohnen für Familien, Investoren und Lifestyle KäuferErleben Sie eine seltene Gele…
$762,423
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Villa in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Waterfron Villas mit Strandzugang und zu Fuß vom Meer entfernt.Verfügbar 0% Zinszahlungsplan
$685,000
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 172 m²
Geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern + Zimmer | EckvillaFertighaus in ruhiger Lage - Damac Hi…
$490,130
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Villa 5 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 447 m²
Etagenzahl 3
Villa im exklusiven Siniya Island-Projekt! Atemberaubende Aussicht auf den Arabischen Golf! …
$2,88M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Komfortables Stadthaus Kensington Gardens in Dubai International City! Voll ausgestattete Kü…
$1,01M
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 372 m²
Etagenzahl 1
Floating Residences von Buddha-Bar sind einzigartige luxuriöse schwimmende Residenzen und Re…
$5,99M
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$2,28M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Stadthäuser in der Elite Wohnanlage Reportage Hills in Dubailand, Dubai! Privatparkplatz! Gu…
$1,12M
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Villa 6 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 612 m²
Waterfron Villas mit privatem Strand, zu Fuß vom Meer entfernt.Verfügbar 0% Zinszahlungsplan…
$1,15M
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Haus 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 286 m²
Etagenzahl 8
Budget-Wohnung im neuen Komplex Royal Park in Abu Dhabi! Wohnung für Leben und Investitionen…
$899,897
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Villa 6 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 408 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Meerblick Terra Collection: ultra-luxuriöse Villa auf Pearl Jumeirah!Villa mit Mee…
$16,88M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Preis ab 1.760.000 | ab 73 qmOcean Cove bei Rashid Yachts & Marina – Eine Waterfront Haven v…
$479,237
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Fläche 668 m²
Dubailand: 5 Minuten vom **Dubai Rugby Sevens** entfernt 8 Minuten vom **Dubai Outlet Mall*…
$4,15M
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Villa 6 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 422 m²
Etagenzahl 2
Öko-Luxus-Häuser mit „Estidama Pearl 3“-Zertifizierung in Masdar City Masdar City ist ein we…
$1,70M
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Doppelhaus 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Etagenzahl 16
Exquisit gestaltete, moderne Luxuswohnungen am Meer in Mina Al Arab Eingebettet in die unber…
$1,88M
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Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 401 m²
Etagenzahl 3
Einfamilienhäuser mit eigenem Aufzug und Pool in Abu Dhabi Diese freistehenden Häuser befind…
$2,48M
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
Greenz by Danube ist eine gated Gemeinde von Stadthäusern und Villen in Dubai Academic City!…
$1,18M
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Doppelhaus 5 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Doppelhaus 5 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 304 m²
Etagenzahl 11
Luxuswohnungen mit 24-monatiger Nachlieferungsrate in Dubai Islands Dieses 2-Block-Projekt i…
$4,92M
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Haus 6 zimmer in Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 zimmer
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 838 m²
Etagenzahl 13
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 179 m²
Stockwerk 1/3
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$1,06M
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Haus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 30
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 334 m²
Etagenzahl 2
Raiha Stand Alone Villa in Waada ist eine Premium-Privatvilla in Dubai South!Raiha Stand Alo…
$1,25M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 892 m²
Etagenzahl 2
Fleurs De Jardin, MBR City ist eine Gated-Sammlung von Villen und Villen in Meydan D11 mit a…
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Reihenhaus 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
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Reihenhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 316 m²
Stockwerk 2/2
Ibiza at DAMAC Lagoons ist ein neues Wohnprojekt von DAMAC Properties, das 4- und 5-Schlafzi…
$1,23M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Komfortables Stadthaus Kensington Gardens in Dubai International City! Voll ausgestattete Kü…
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Entdecken Sie luxuriöses Wohnen mit diesem exquisiten 4-Zimmer-Stadthaus in Habtoor Grand Re…
$6,51M
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Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 2
Masaar 3 ist eine Waldoase mit intelligenten Häusern, Natur und Investitionsreiz.Das Masaar …
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Reihenhaus 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Öko-Luxus-Häuser mit „Estidama Pearl 3“-Zertifizierung in Masdar City Masdar City ist ein we…
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 343 m²
Etagenzahl 2
Villen, die einen Lebensstil und Investitionsmöglichkeiten in einer herrlichen Gemeinde in D…
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Eigenschaftstypen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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