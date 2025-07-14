  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$713,400
;
27
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27696
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    19

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Von Zaha Hadid inspirierte Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island

Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und eine Fläche von 2,7 Millionen Quadratmetern umfasst. Sie besteht aus vier korallenförmigen Inseln – Breeze, Treasure, Dream und View – und bietet eine Mischung aus luxuriösem Wohnen, Gastfreundschaft und Unterhaltung. Die Insel verfügt über mehr als 7 Kilometer unberührte weiße Sandstrände, Weltklasse-Resorts und eine Vielzahl von Wohnanlagen, was sie zu einem der führenden Freizeitdestinationen der VAE macht. Dank ihrer strategisch günstigen Lage, nur 45 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt, ist Al Marjan Island auf dem besten Weg, eine wichtige Rolle im Tourismus- und Immobiliensektor der Region zu spielen.

Luxuriöse Wohnungen zum Verkauf auf Al Marjan Island, ideal gelegen, nur 5 Minuten vom Wynn Resort, 9 Minuten vom Ritz-Carlton, 11 Minuten vom Al Hamra Golf Club, 13 Minuten von der RAK Mall, 32 Minuten vom internationalen Flughafen Ras Al Khaimah, 45 Minuten vom internationalen Flughafen Sharjah, 54 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und 1 Stunde mit dem Auto von Downtown Dubai und dem Burj Khalifa entfernt.

Das Projekt ist eine visionäre Entwicklung am Meer, inspiriert von der ikonischen Designphilosophie von Zaha Hadid, bei der fließende, skulpturale Formen die Bewegung des Meeres widerspiegeln und einen nahtlosen Dialog zwischen Architektur und Natur schaffen. Die fließenden Außenlinien und die geschwungene Fassade spiegeln organische Eleganz wider und bieten von jeder Wohnung aus einen Panoramablick auf den Arabischen Golf. Das Projekt wurde entwickelt, um das Leben an der Küste zu verbessern, und verfügt über eine umfangreiche Auswahl an Premium-Annehmlichkeiten: ein hochmodernes Fitnesscenter, private Trainingsstudios, Yoga-Pavillons, Paddle-Tennisplätze, einen Golfsimulator und Putting Greens. Für Freizeit und Entspannung genießen die Bewohner eine 100 Meter lange Kristalllagune mit einem künstlichen Strand, 360°-Endlos-Pools auf dem Dach, private Cabanas, beheizte Familien- und Sportbecken sowie landschaftlich gestaltete Sonnendecks. Zum Komfort im Innenbereich gehören ein privates Kino, ein Wellness-Spa mit Dampf- und Saunaräumen, Behandlungssuiten, Spielzimmer, eine Kunstgalerie und ruhige Lounges. Ein Dachrestaurant, ein handwerkliches Café, ein exklusiver Strandclub, ein haustierfreundlicher Park, Kinderspielplätze und ein 24-Stunden-Concierge-Service runden das Erlebnis ab.

Inmitten von von Cracknell gestalteten Grünflächen und mit Innenausstattung von HBA wurde jedes Detail so gestaltet, dass es zurückhaltenden Luxus und einen Lebensstil in perfekter Harmonie mit der Küste widerspiegelt. Das Projekt bietet eine raffinierte Auswahl an Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie exklusive 4-Schlafzmmer-Maisonette-Wohnungen, die alle sorgfältig gestaltet wurden, um Fluidität, Eleganz und modernen Komfort zu verkörpern.

Die Innenräume sind von natürlichen Formen inspiriert und zeichnen sich durch geschwungene Linien, weiche Texturen und eine beruhigende Farbpalette aus Beige-, Sand- und gedeckten Erdtönen aus, die die umgebende Meereslandschaft widerspiegeln. Jede Wohnung verfügt über Einbauschränke und eine voll ausgestattete Küche mit hochwertigen Haushaltsgeräten, die ein nahtloses Wohnerlebnis gewährleisten. Die großzügigen Terrassen sind eine Erweiterung des Innenraums und bieten Platz zum Entspannen und Essen im Freien mit Panoramablick auf das Meer, der das Gefühl von Weite verstärkt. Das Design legt Wert auf Funktionalität und Ästhetik und verfügt über fließende Grundrisse, die viel Tageslicht hereinlassen und Bewegungsfreiheit bieten. Die Materialien und Oberflächen wurden sorgfältig ausgewählt, um eine Balance zwischen Eleganz und Wärme zu schaffen und ein Zuhause zu schaffen, das ruhig, luxuriös und mühelos bewohnbar ist. Von maßgefertigten Möbeln über eine ausgewählte Beleuchtung bis hin zu subtilen architektonischen Details spiegelt jedes Element zeitlose Küstenelegance wider.


RKT-00020

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New complex of furnished apartments Voxa with swimming pools and a mini golf, JVT, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$205,821
Wohnanlage Modern townhouses in the new complex Silva, Dubai Creek Harbour, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,71M
Wohnanlage Treppan Living
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$479,452
Wohnanlage New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$606,979
Wohnanlage Modern Living Meets Urban Lifestyle / Leos Hadley Heights
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$199,639
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$713,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Alle anzeigen Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$943,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 49
Ultra-Luxus-Apartments und Penthäuser zum Verkauf mit Einheiten von 1 bis 5 Schlafzimmern. Alle Einheiten verfügen über einen Panoramablick auf das Meer, wo Sie die herrliche Aussicht genießen und mit Ihrer Familie oder Freunden entspannen können. über Dubai Bay: Damac BAY liegt an der K…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Natuzzi Harmoni Homes
Wohnanlage Natuzzi Harmoni Homes
Wohnanlage Natuzzi Harmoni Homes
Wohnanlage Natuzzi Harmoni Homes
Wohnanlage Natuzzi Harmoni Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Natuzzi Harmoni Homes
Wohnanlage Natuzzi Harmoni Homes
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$720,754
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Apartments im luxuriösen Komplex Natuzzi Harmoni Homes auf den Dubai-Inseln! Der Strand ist in der Nähe! Atemberaubende Ausblicke auf die Küste Dubais! Privater Pool! Komplett möblierte Wohnungen! Viele Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypo…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage J One Tower A
Wohnanlage J One Tower A
Wohnanlage J One Tower A
Wohnanlage J One Tower A
Wohnanlage J One Tower A
Alle anzeigen Wohnanlage J One Tower A
Wohnanlage J One Tower A
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$671,233
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 19
Einzigartige Wohnungen im neuen J One-Projekt am Ufer des Dubai-Kanals! Rendite ab 10 %! Herrlicher Panoramablick! Schöner Ort! Mieteinnahmen ab 3600 $ pro Monat! Der Komplex ist fertiggestellt! Ausstattung: Schwimmbad, Fitnessraum, Kinderspielplatz, Kinderbecken, Grünflächen, Grillplatz, S…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen