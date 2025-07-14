  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Aurea by Emaar

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$638,269
MwSt.
;
TOP TOP
19 1
ID: 32696
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Metro
    Al Ghubaiba (~ 900 m)
  • Metro
    Al Ras (~ 700 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2030
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Aurea by Emaar — Rashid Yachts & Marina (RYM)
Boutique wonen aan het water in Dubai’s toonaangevende marina. Aurea biedt serene, lichtovergoten 1–3-slaapkamerappartementen (met enkele grotere indelingen) langs landschappelijke promenades, met marinazichten en resort-achtige voorzieningen—van een infinity pool en wellnessruimtes tot outdoor social areas. Op stappen van de jachtpromenade en dining, met vlotte stadsverbindingen. Hedendaags design ontmoet een ontspannen marinaleefstijl—gemaakt voor comfort, privacy en blijvende waarde. Registreer uw interesse vandaag.

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen