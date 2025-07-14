Wohnung in einem Neubau Aurea by Emaar

Aurea by Emaar — Rashid Yachts & Marina (RYM)

Boutique wonen aan het water in Dubai’s toonaangevende marina. Aurea biedt serene, lichtovergoten 1–3-slaapkamerappartementen (met enkele grotere indelingen) langs landschappelijke promenades, met marinazichten en resort-achtige voorzieningen—van een infinity pool en wellnessruimtes tot outdoor social areas. Op stappen van de jachtpromenade en dining, met vlotte stadsverbindingen. Hedendaags design ontmoet een ontspannen marinaleefstijl—gemaakt voor comfort, privacy en blijvende waarde. Registreer uw interesse vandaag.