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Villen am Meer in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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Abu Dhabi
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Abu Dhabi
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41 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$2,28M
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Villa 7 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 450 m²
Stockwerk 1/3
Luxuriöse Villen mit Ratenzahlung bis zur Übergabe auf Siniyah Island in Umm Al Quwain Sobha…
$7,54M
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Villa 3 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 371 m²
Stockwerk 1/3
Schwimmende Investment-Villen in einem unvergleichlichen Projekt in The World Islands Dubai …
$6,02M
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Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$2,10M
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Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$1,63M
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Villa 5 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 535 m²
Stockwerk 1/3
Luxuriöse Villen mit Ratenzahlung bis zur Übergabe auf Siniyah Island in Umm Al Quwain Sobha…
$3,16M
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Villa 5 zimmer in Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 305 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen und Stadthäuser am Wasser mit Zahlungsplan in Abu Dhabi Ghantoot ist eine v…
$2,15M
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Villa 4 zimmer in Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Zayed City, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 243 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen und Stadthäuser am Wasser mit Zahlungsplan in Abu Dhabi Ghantoot ist eine v…
$1,84M
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Villa 4 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 414 m²
Etagenzahl 2
EOI wird auf diesem Wohnkomplex gesammelt!Villa in der neuen Wohnanlage Jacob & Co in der Ge…
$3,00M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 306 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$3,84M
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Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Manchester City Residence: Lifestyle-Eigenschaft im Herzen von Yas Island, Abu Dhabi!Manches…
$1,61M
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Villa 6 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 900 m²
Stockwerk 1/3
Luxuriöse Villen mit Ratenzahlung bis zur Übergabe auf Siniyah Island in Umm Al Quwain Sobha…
$5,05M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
3 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 ARABIAN RANCHES IIIArabin Ranches   — ein neuer Großkom…
$1,27M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 426 m²
Etagenzahl 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$957,374
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Schön   — Teil der Familiengemeinschaft   DAMAC Lagoons, erinnert an die französische Rivier…
$464,470
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Villa 5 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 340 m²
Al Wasayef Real Estate mit Villa mit 5 Schlafzimmern, alle Master Zimmer. mit einem einzigar…
$1,09M
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Villa 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 746 m²
Etagenzahl 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$6,16M
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Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 068 m²
Etagenzahl 2
Die Entwicklung ist ein erhöhtes Gemeinde- und gemischtes - -Nutzungsprojekt, das über künst…
$2,99M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 705 m²
Wir freuen uns, dieses erstaunliche Stadthaus mit 4 Schlafzimmer in Jumeirah anbieten zu kön…
$1,77M
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Villa 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
1 -SPAL VILLA IN DER FAMILIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es ist eine völlig autonome Geme…
$151,370
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Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 576 m²
Etagenzahl 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Preis auf Anfrage
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 703 m²
Herrliche Immobilie zu verkaufen.. Top-Investition in den Dubai-MarktHandover erfolgt im Jul…
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$858,632
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 700 m²
Wir sind stolz darauf, den Verkauf von 3 bed     Stadthaus in Sur La Mer. Haben Sie jemals d…
$1,28M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 2 463 m²
Etagenzahl 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
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Villa in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
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Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Etagenzahl 3
Die Entwicklung ist ein erhöhtes Gemeinde- und Mischnutzungsprojekt, das sich über künstlich…
$4,05M
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Villa 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 773 m²
Das Wohngebiet Ajmal Makan in Sharjah Waterfronts ist das erste Wohnresort in Sharjah mit Me…
$735,273
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — a new large-scal…
$1,27M
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Immobilienangaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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