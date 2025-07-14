Wohnung in einem Neubau Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT

  1. Realting.com
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$745,185
;
21
ID: 27728
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    20

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Moderne Wohnungen mit flexiblen Ratenzahlungen im Jumeirah Village Triangle

Das Jumeirah Village Triangle (JVT) ist eine gut geplante, familienfreundliche Wohnanlage in Dubai, die für ihre ruhige Lage, ihre gepflegten Parks und ihre moderne Infrastruktur bekannt ist. Dank seiner strategisch günstigen Lage zwischen der Al Khail Road und der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road bietet das JVT eine gute Anbindung an wichtige Ziele wie die Dubai Marina, JBR und Downtown Dubai. Die Gegend zeichnet sich durch eine Mischung aus Villen, Reihenhäusern und niedrigen bis mittelhohen Apartmentgebäuden aus, die sowohl Investoren als auch Endnutzer ansprechen. Mit Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Fitnesscentern und üppigen Grünflächen bietet JVT einen ausgewogenen Lebensstil in einer ruhigen und dennoch gut angebundenen Umgebung.

Die Wohnungen zum Verkauf in Jumeirah Village Triangle liegen günstig, nur 4 Minuten von Schulen und Krankenhäusern, 7 Minuten vom Dubai Miracle Garden, 15 Minuten von der Dubai Hills Mall, 17 Minuten von Jumeirah Golf Estates, 20 Minuten von Bluewaters Island und JBR, 23 Minuten von Palm Jumeirah, 26 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Mall sowie 30 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt.

Das Projekt umfasst einen modernen Wohnturm, der moderne Architektur mit natürlichen Elementen harmonisch verbindet und durch rhythmische Fassaden, raumhohe Fenster und großzügige Balkone, die den Innen- und Außenbereich nahtlos miteinander verbinden, ein offenes, sonniges Design bietet. Die Anlage im Jumeirah Village Triangle umfasst ein lebhaftes, multifunktionales Podium mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten, die Wellness, Freizeit und Gemeinschaft fördern. Zu den Außenanlagen gehören ein Schwimmbad mit versenkten Sitzgelegenheiten und Whirlpool, Sonnenliegen, ein Kinderbecken, ein Grill- und Essbereich, eine Minigolfanlage, ein Haustiergarten, ein Padel-Tennisplatz, ein Yoga-Bereich, ein Freiluft-Fitnessstudio und eine hängende Laufbahn mit Panoramablick. Zu den Innenanlagen gehören ein voll ausgestatteter Fitnessraum, ein Yoga-Studio, Umkleideräume und ein Spa, ein Kinderspielbereich mit Babysitter-Service, Coworking-Spaces und private Tagungsräume. Darüber hinaus bietet der Turm Einzelhandels und Büroflächen mit einer eigenen Lobby für professionelle Nutzung und schafft so einen umfassenden Lifestyle-Standort, der Komfort, Vitalität und modernes urbanes Wohnen vereint an.

Das Projekt bietet elegant gestaltete Innenräume, bei denen Licht, Raum und Funktionalität im Vordergrund stehen an. Die Wohnungen sind als Studios, 1-Schlafzimmer-, 2-Schlafzimmer- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen verfügbar und jeweils so gestaltet, dass sie maximalen Komfort und Nutzbarkeit bieten. Die Innenräume zeichnen sich durch offene Grundrisse aus, die durch raumhohe Fenster ergänzt werden, die die Wohnräume mit Tageslicht durchfluten und einen weiten Blick auf die Skyline der Dubai Marina oder die Jumeirah Golf Estates bieten. Jede Einheit verfügt über großzügige Terrassen oder Balkone, die das Wohnerlebnis nach draußen erweitern. Hochwertige Oberflächen und durchdachte Details ziehen sich durch das gesamte Projekt, mit voll ausgestatteten Küchen mit hochwertigen Haushaltsgeräten und Schlafzimmern mit Einbauschränken, die Stauraum optimieren, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Die Badezimmer sind elegant und modern und ergänzen die insgesamt raffinierte Ästhetik, während ausgewählte Einheiten über eigene Arbeitszimmer oder Mehrzweckräume verfügen, die sich ideal für die Arbeit oder die Bedürfnisse der Familie eignen. Die Mischung aus edlen Materialien, neutralen Farbtönen und modernen Designelementen sorgt dafür, dass jede Wohnung sowohl Entspannung als auch ein lebendiges Alltagsleben ermöglicht.


DXB-00245

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
