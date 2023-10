Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

von €503,324

179–238 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Arim in Hayyan — ist ein neuer Wohnkomplex der Alef Group, einer der größten Entwickler in den VAE und ein führendes Entwicklungsunternehmen im Emirat Sharjah. Der Bezirk Arim wird in drei verschiedenen Etappen in Betrieb genommen und umfasst insgesamt 727 Villen. Die erste Etappe des Arim-Komplexes besteht aus 268 Villen. Der einzigartig geschaffene Naturkomplex umfasst luxuriöse Villen in Sharjah mit 4 und 5 Schlafzimmern sowie Villen mit 6 zum Verkauf stehenden Schlafzimmern von 3.282 bis 9.404 Quadratmetern. Füße. Das Anwesen im Arim-Komplex verfügt über zusätzliche Designmerkmale und Oberflächen für Innen- und Außenräume. Die Küchen in allen Häusern werden mit eingebauten Haushaltsgeräten, Designermischern, eingebauten Küchenspülen und Zubehör von hochwertigen internationalen Marken ausgestattet. Infrastruktur: Der Wohnkomplex Arim befindet sich im Dorf Hayyan, das als grünes Herz des Emirats Sharjah gilt. Diese strategische Lage bietet den Bewohnern der Arim Villas einfachen Zugang zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, einschließlich einer Fläche von 50.000 Quadratmetern. ft. eine blaue Lagune namens The Lakes, 80.000 Quadratmeter. Fuß Land für Bio-Gärten und 1.000.000 Quadratmeter. ft. Central Park. Der Sportbereich umfasst Spielplätze für Fußball, Tennis, Volleyball, Basketball und Paddle-Tennis sowie ein Cricket-Raster von 100.000 Quadratmetern. ft. Darüber hinaus mögen Sportbegeisterte 4-Meilen-Kreuz- und Radwege. Die Gesamtfläche des Komplexes « Hayyan » beträgt 8,7 Millionen Quadratmeter. ft. Im grünen Viertel gibt es ein öffentliches Einkaufszentrum, einen Kindergarten, eine Moschee, Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte, einen Spielbereich, Taschenparks und ein öffentliches Clubhaus mit Blick auf die Lagune. Der Arim-Komplex in Haiyan befindet sich in der Region Barashi in der Nähe der Emirates Road, die zum Emirat Dubai leicht zu erreichen ist. Ort: 08 Minuten - Sharjah National Park; 10 Minuten - Einkaufszentrum 06, Sharjah; 10 Minuten - Sharjah Moschee; 15 Minuten - Universitätscampus; 10 Minuten - Sharjah International Airport; 20 Minuten - Sharjah Islamic Civilization Museum; 15 Minuten - Sharjah Industrial Zone; 20 Minuten - Internationaler Flughafen Dubai. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!