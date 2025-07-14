  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$420,270
;
32
ID: 27586
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen am Strand mit Zahlungsplan nach Übergabe für 5 Jahre auf Al Marjan Island

Diese Wohnungen am Wasser liegen an den unberührten Ufern von Al Marjan Island, dem ikonischen künstlichen Archipel von Ras Al Khaimah, und bieten einen exklusiven Strand-Lifestyle, umgeben von kristallklarem Wasser und Freizeitattraktionen von Weltklasse. Al Marjan Island hat sich schnell zu einem der begehrtesten Reiseziele der VAE entwickelt und ist bekannt für seine luxuriösen Resorts, lebhaften Uferpromenaden und den direkten Zugang zum glitzernden Arabischen Golf. Seine unvergleichliche strategische Lage macht es zum ultimativen Zentrum für Investitionen, Tourismus und ruhiges Leben an der Küste, wo sich die natürliche Schönheit des Insellebens mit den Annehmlichkeiten einer modernen Infrastruktur verbindet.

Die Wohnungen zum Verkauf auf Al Marjan Island wurden sorgfältig entworfen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Investoren und Endnutzern gleichermaßen gerecht zu werden. Ein wichtiges Highlight dieser Entwicklung ist der äußerst attraktive Zahlungsplan nach der Übergabe, der Käufern die Flexibilität bietet, ihre Zahlungen weit über das Fertigstellungsdatum hinaus zu verteilen an. Diese zugängliche und attraktive Finanzstruktur macht den Erwerb von Wohneigentum einfacher denn je, egal ob Sie einen Urlaubsort, einen langfristigen Wohnsitz oder eine sichere Investition in einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte der Vereinigten Arabischen Emirate suchen.

Neben dem flexiblen Zahlungsplan zeichnet sich das Projekt durch vollständig möblierte, bezugsfertige Wohnungen aus. Jede Wohnung ist durchdacht gestaltet und verfügt über eine moderne Innenausstattung, hochwertige Oberflächen und zeitgemäße Möbel. Dies erspart Ihnen den Stress der Einrichtung einer neuen Wohnung und stellt sicher, dass jede Einheit schlüsselfertig ist und vom ersten Tag an Komfort, Eleganz und Funktionalität bietet.

Die Bewohner genießen einen Lebensstil, der sich um ultimative Entspannung und Komfort dreht, mit direktem Zugang zu atemberaubenden Strandausblicken, Annehmlichkeiten im Resort-Stil und der lebendigen, kosmopolitischen Atmosphäre, für die Al Marjan Island bekannt ist. Ob Sie es sich als persönliche Oase oder als renditestarke Mietimmobilie vorstellen, Playa Viva bietet eine seltene Gelegenheit, intelligentes Investitionspotenzial mit luxuriösem Alltag zu verbinden.


RKT-00025

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken
Freizeit

