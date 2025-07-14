Wohnung in einem Neubau orchid towers

Neuer Start! Apartments in Dubai (Arjan) ab $ 158.000. 40/60 Raten. Ramadan: 4% Steuer Null
Hot Angebot: Neues Boutique-Projekt in ARJAN (Dubai)
Preis: ab $158.000 (Studio, 1BR, 2BR)
Sonderangebot für Ramadan: 4% der Landsteuer (DLD) - für das Konto des Entwicklers!
Warum ARJAN?
Dubai Science Park ist das perfekte Gleichgewicht zwischen Preis, Lebensqualität und Anlage Attraktivität. Es gibt keine verrückten Höhen und ewige Staus, aber es gibt alles für ein komfortables Leben und hohe Nachfrage nach Miete.
Ort:
15-20 Minuten nach Dubai Marina und Palm Jumeirah
5-10 Minuten zu Mall of the Emirates, Autodrome, Circle Mall
Autobahnen in der Nähe (UM Suqeim St, Hessa St)
Alles zu Fuß erreichbar: Supermärkte, Schulen, Kliniken, Parks
Projekt
Boutique-Komplex - Niedrige Türme (nur 8 Stockwerke), Kammeratmosphäre, ohne Stau.
COMPLEX:
25+ moderne Annehmlichkeiten
Das grüne Konzept - viele Pflanzen, Erholungsgebiete
Pools, Fitness, Spielplätze, Loungebereiche
FORMATS:
Studios
1 Schlafzimmer (1BR)
2 Schlafzimmer (2BR)
INVESTMENT PLUSs
Stabile Mietnachfrage – Arjan ist bei jungen Profis und Familien beliebt
Steigende Preise – das Gebiet wird aktiv mit Qualitätsprojekten aufgebaut
Niedrige Eingangsschwelle – ab $158.000
40/60 Raten – nur 40% vor Lieferung, der Rest nach
Kaufbedingungen (sehr rentabel!)
Parameterwert ab $158 000EOI (Reservierung) 10.000 AED (~$2.700) Verzögerung 40/60 (40% vor Lieferung, 60% nach) Projektlieferung Q4 2028 Landsteuer (DLD) 4% FUR DEALER (Ramadan!)
Bottom line: Sie sparen $6,320 auf Steuer (wenn Sie ein Studio für $158k kaufen).
Jetzt ist der Anfang des Verkaufs – nehmen Sie EOI (EARLY BIRD)
Das Projekt ist noch nicht im Verkauf - die Stufe der geschlossenen Verkäufe für die ersten Investoren ist im Gange.
Was gibt dir das?
Geben Sie das Projekt vor dem offiziellen Start ein
Wählen Sie die beste Einheit (Boden, Ansicht, Layout)
Mindeststartpreis festlegen
Erhalten Sie exklusive Bedingungen (Parken, Promo)
Die Reservierung ist nur 10.000 AED ($2,700) und Ihr Los ist gesichert.
Was schlagen wir vor?
Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion
Unterstützung bei der Eröffnung eines Kontos in den VAE (falls erforderlich)
Mortgage-Beratung (bis zu 80% für Einwohner/Nichtwohner)
Lease-Management nach Lieferung (falls erforderlich)
Schreiben Sie zum Chat - Ich schicke:
Projektpräsentation und 3D-Tour
Planung und Preisliste
Individuelle Ratenberechnung
Hilfe bei Online-Buchungen
