Wohnung in einem Neubau orchid towers

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$158,000
15
ID: 33892
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.02.26

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Neuer Start! Apartments in Dubai (Arjan) ab $ 158.000. 40/60 Raten. Ramadan: 4% Steuer Null

Hot Angebot: Neues Boutique-Projekt in ARJAN (Dubai)
Preis: ab $158.000 (Studio, 1BR, 2BR)
Sonderangebot für Ramadan: 4% der Landsteuer (DLD) - für das Konto des Entwicklers!

Warum ARJAN?

Dubai Science Park ist das perfekte Gleichgewicht zwischen Preis, Lebensqualität und Anlage Attraktivität. Es gibt keine verrückten Höhen und ewige Staus, aber es gibt alles für ein komfortables Leben und hohe Nachfrage nach Miete.

Ort:

  • 15-20 Minuten nach Dubai Marina und Palm Jumeirah

  • 5-10 Minuten zu Mall of the Emirates, Autodrome, Circle Mall

  • Autobahnen in der Nähe (UM Suqeim St, Hessa St)

  • Alles zu Fuß erreichbar: Supermärkte, Schulen, Kliniken, Parks

Projekt

Boutique-Komplex - Niedrige Türme (nur 8 Stockwerke), Kammeratmosphäre, ohne Stau.

COMPLEX:

  • 25+ moderne Annehmlichkeiten

  • Das grüne Konzept - viele Pflanzen, Erholungsgebiete

  • Pools, Fitness, Spielplätze, Loungebereiche

FORMATS:

  • Studios

  • 1 Schlafzimmer (1BR)

  • 2 Schlafzimmer (2BR)

INVESTMENT PLUSs

  1. Stabile Mietnachfrage – Arjan ist bei jungen Profis und Familien beliebt

  2. Steigende Preise – das Gebiet wird aktiv mit Qualitätsprojekten aufgebaut

  3. Niedrige Eingangsschwelle – ab $158.000

  4. 40/60 Raten – nur 40% vor Lieferung, der Rest nach

Kaufbedingungen (sehr rentabel!)

Parameterwert ab $158 000EOI (Reservierung) 10.000 AED (~$2.700) Verzögerung 40/60 (40% vor Lieferung, 60% nach) Projektlieferung Q4 2028 Landsteuer (DLD) 4% FUR DEALER (Ramadan!)

Bottom line: Sie sparen $6,320 auf Steuer (wenn Sie ein Studio für $158k kaufen).

Jetzt ist der Anfang des Verkaufs – nehmen Sie EOI (EARLY BIRD)

Das Projekt ist noch nicht im Verkauf - die Stufe der geschlossenen Verkäufe für die ersten Investoren ist im Gange.

Was gibt dir das?

  • Geben Sie das Projekt vor dem offiziellen Start ein

  • Wählen Sie die beste Einheit (Boden, Ansicht, Layout)

  • Mindeststartpreis festlegen

  • Erhalten Sie exklusive Bedingungen (Parken, Promo)

Die Reservierung ist nur 10.000 AED ($2,700) und Ihr Los ist gesichert.

Was schlagen wir vor?

  • Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion

  • Unterstützung bei der Eröffnung eines Kontos in den VAE (falls erforderlich)

  • Mortgage-Beratung (bis zu 80% für Einwohner/Nichtwohner)

  • Lease-Management nach Lieferung (falls erforderlich)

Schreiben Sie zum Chat - Ich schicke:

  • Projektpräsentation und 3D-Tour

  • Planung und Preisliste

  • Individuelle Ratenberechnung

  • Hilfe bei Online-Buchungen

Preis: ab $158.000
Standort: Dubai, Arjan, Dubai Science Park
Lieferung: Q4 2028
Raten: 40/60
Ramadan: 4% DLD auf Kosten des Entwicklers

#Dubai #Arjan #PropertyInDubai #Investment #Installment40n60 #Ramadan #New Launch #1BR #2BR #DubaiReal Estate #EarlyBird

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

