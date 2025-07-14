Wohnkomplex Apartments with stunning sea views and next to the Marina

  1. Realting.com
  Apartments with stunning sea views and next to the Marina

Apartments with stunning sea views and next to the Marina

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$627,350
;
23
ID: 33059
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Metro
    Al Ras (~ 1000 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    16

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Top Quality Residential Apartments mit herrlichem Meerblick und direkt neben der Marina mit Yachten.

Weltklasse-Annehmlichkeiten für komfortables Wohnen.

Verfügbarer Zahlungsplan bis Übergabedatum.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnanlage Terra Heights
Wohnanlage Terra Heights
Wohnanlage Terra Heights
Wohnanlage Terra Heights
Wohnanlage Terra Heights
Wohnanlage Terra Heights
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$378,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 13
Apartments in der atemberaubenden Wohnanlage Terra Heights im Expo Living-Bereich! Wunderschöne Aussicht auf die Expo City und malerische grüne Innenhöfe! Viele Unterhaltungsmöglichkeiten! Wohnungen zum Leben und Investieren! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenz…
Wohnanlage New complex of furnished apartments and penthouses Amazonia with a swimming pool and a co-working area, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments and penthouses Amazonia with a swimming pool and a co-working area, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments and penthouses Amazonia with a swimming pool and a co-working area, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments and penthouses Amazonia with a swimming pool and a co-working area, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments and penthouses Amazonia with a swimming pool and a co-working area, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments and penthouses Amazonia with a swimming pool and a co-working area, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,09M
Amazonia von Palladium Development ist das einzigartige Projekt im Herzen von Al Jaddaf, Dubai, das eleganten Stil, innovative Technologien und erstklassige Lage kombiniert. Der Komplex umfasst voll ausgestattete intelligente Apartments, die unter Berücksichtigung der höchsten Standards des …
Wohngebäude The Dorchester Collection
Wohngebäude The Dorchester Collection
Wohngebäude The Dorchester Collection
Wohngebäude The Dorchester Collection
Wohngebäude The Dorchester Collection
Wohngebäude The Dorchester Collection
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$23,29M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 32
Fläche 1 060 m²
1 Immobilienobjekt 1
Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit einer Rentabilitätsgarantie in Immobilien in den VAE! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
1 060.0
23,29M
