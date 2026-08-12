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Wohnungen am Meer in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
2632
Schardscha
7
Adschman
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Abu Dhabi
854
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Penthouse 11 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Penthouse 11 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 3 628 m²
Stockwerk 58/85
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Sobha Realty
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Wohnung 2 zimmer in Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 2 zimmer
Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 5/6
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$1,14M
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Wohnung 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 5/15
Luxuriöse Wohnung direkt am Strand mit unverbautem Meerblick in Miraggio, RAK Al Marjan Isla…
$677,764
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Etagenzahl 14
Vom Eis inspirierte Wohnungen zum Verkauf im Strandviertel von Ras Al Khaimah Der Beach Dist…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 6
Eltiera Heights ist erste Wohnentwicklung in Jumeirah-Inseln – eine Adresse bekannt für sein…
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Umed properties
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Wohnung 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 441 m²
Etagenzahl 18
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 2/45
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Wohnung 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 345 m²
Stockwerk 24/60
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Stockwerk 10/15
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Etagenzahl 20
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Penthouse 10 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 10 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 315 m²
Stockwerk 41/43
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 79 m²
Stockwerk 7/8
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 6/12
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Stockwerk 33/50
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/38
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Wohnung 6 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 176 m²
Stockwerk 14
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Wohnung 3 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 10
Luxuswohnung mit Panoramablick auf das Meer, Resort-ähnlichen Annehmlichkeiten, privatem Str…
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 18
Vom Resort-Stil inspirierte Wohnungen am Kanal in Mina Al Arab Eingebettet in Mina Al Arab i…
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Wohnung 2 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Wohnung 6 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 6 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
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Wohnung 4 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
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Wohnung 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
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Wohnung 2 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Wohnung 3 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
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Wohnung 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
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Fläche 73 m²
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Wohnung 3 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
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Wohnung 3 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 113 m²
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