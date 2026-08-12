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Immobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
2778
Schardscha
8
Adschman
38
Abu Dhabi
989
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19 408 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 7/13
STAMN YUNI befindet sich in der neuen Dubai Innenstadt von Jumeirah Garden City. Eingebettet…
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Stamn
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Wohnung 8 zimmer in Deira, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 8 zimmer
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Stockwerk 6/12
Nautis Residences ist eine neue herausragende Entwicklung auf den legendären Dubai-Inseln. D…
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Bauherr
Stamn
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Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
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Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 257 m²
Luxuriöses Wohnen für Familien, Investoren und Lifestyle KäuferErleben Sie eine seltene Gele…
$762,423
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Wohnung in Ajman, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung
Ajman, Vereinigte Arabische Emirate
🏗️ Rockhill Tower ist ein Premium-G+26-Wohnhochhaus in Al Alia, Ajman, das im zweiten Quarta…
$75,000
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Penthouse 11 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Penthouse 11 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 3 628 m²
Stockwerk 58/85
Der S Tower | Ultra-Luxury Ready Living✨ Ultra-Luxury Full-Floor 5BR PenthouseTreten Sie in …
$15,09M
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Sobha Realty
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Penthouse in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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Penthouse
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Fläche 467 m²
Al Hamra Waterfront - luxuriöse Küstenwohnanlage mit MeerblickGenießen Sie einen entspannten…
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Immobilienagentur
Аталанта
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 3/13
STAMN YUNI befindet sich in der neuen Dubai Innenstadt von Jumeirah Garden City. Eingebettet…
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Stamn
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Studio in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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Studio
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 40 m²
HOT STUDIO FULNISH IN RAS AL KHAIMAH
$198,999
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Immobilienagentur
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Wohnung 2 zimmer in Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate
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Wohnung 2 zimmer
Ghanadhah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 5/6
Wohnung mit vollem Meerblick und Sonnenuntergang Aussicht von der TerrasseJacob & Co. Beachf…
$1,14M
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Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/8
Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Azizi Beach Oasis (Mirage 1) in Dubai Studi…
$199,343
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Privatverkäufer
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 18/25
2-Schlafzimmer-Apartment in Azizi Mailand — Raum und Komfort inspiriert von Milanese Eleganc…
$467,608
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 8/25
1-Schlafzimmer-Apartment in Azizi Mailand – Stil und Komfort im Herzen von DubailandEntdecke…
$272,483
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Wohnung 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 5/15
Luxuriöse Wohnung direkt am Strand mit unverbautem Meerblick in Miraggio, RAK Al Marjan Isla…
$677,764
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Etagenzahl 6
Moderne Wohnungen zum Verkauf in Dubai South Dubai South ist eines der dynamischsten und am …
$330,602
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Wohnung 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 2/10
Luxus-Wohnung mit einer Fläche von 146,9 qm. in der 2. Etage auf Al Reem Island in Abu Dhabi…
$763,256
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 20
Wohnungen zum Verkauf im Jumeirah Village Circle, Dubai, mit Dachterrassenpool Der Jumeirah …
$355,624
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 3/6
Moderne Wohnungen mit Schwimmbädern in Dubai South Dubai South entwickelt sich rasch zu eine…
$258,888
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Wohnung 4 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Etagenzahl 14
Vom Eis inspirierte Wohnungen zum Verkauf im Strandviertel von Ras Al Khaimah Der Beach Dist…
$1,29M
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Etagenzahl 6
Moderne Wohnungen zum Verkauf in Dubai South Dubai South ist eines der dynamischsten und am …
$280,574
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Etagenzahl 6
Französisch inspirierte Studio und 2-Schlafzimmer-Luxuswohnungen in Dubai South Der Wohnbezi…
$152,054
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Stockwerk 4/6
Moderne Wohnungen mit Schwimmbädern in Dubai South Dubai South entwickelt sich rasch zu eine…
$539,209
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 6
Moderne Wohnungen mit Schwimmbädern in Dubai South Dubai South entwickelt sich rasch zu eine…
$386,799
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen in Meydan, Dubai – ein architektonisches Meisterwerk aus maßgeschneidertem Luxus u…
$854,422
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 6
Französisch inspirierte Studio und 2-Schlafzimmer-Luxuswohnungen in Dubai South Der Wohnbezi…
$288,656
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Wohnung 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 8
Vollmöblierte Luxus-Markenwohnungen in Dubai South Der Dubai South Central Park entwickelt s…
$330,222
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Wohnung 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Etagenzahl 20
Wohnungen zum Verkauf im Jumeirah Village Circle, Dubai, mit Dachterrassenpool Der Jumeirah …
$793,227
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 83 m²
Etagenzahl 8
Vollmöblierte Luxus-Markenwohnungen in Dubai South Der Dubai South Central Park entwickelt s…
$349,851
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 91 m²
Etagenzahl 8
Vollmöblierte Luxus-Markenwohnungen in Dubai South Der Dubai South Central Park entwickelt s…
$400,654
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Wohnung 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 6
Moderne Wohnungen zum Verkauf in Dubai South Dubai South ist eines der dynamischsten und am …
$162,421
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Wohnung 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnung 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Etagenzahl 20
Wohnungen zum Verkauf im Jumeirah Village Circle, Dubai, mit Dachterrassenpool Der Jumeirah …
$519,581
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Eigenschaftstypen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös

Leitfaden zum Kauf von Immobilien in den VAE

So erhalten Sie einen Kredit für Immobilien in Dubai
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Immobilienmarktanalyse Dubai: Rekordumsätze und Preissteigerungen im Jahr 2024
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Verfahren zur Vererbung von Immobilien und Eigentum in den VAE
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Häufig gestellte Fragen zum Thema Wohneigentum in den VAE

Ist es möglich, ein Wohneigentum in den VAE ohne Staatsbürgerschaft zu kaufen?

Ja, dieses Recht steht allen Ausländern zu.

Wie wird man Einwohner der Emirate?

Der Aufenthalt für 2 Jahre wird für den Kauf von Quadratmetern ab 204 Tausend Dollar gewährt. Für den Erwerb von Wohnraum ab 545 Tausend Dollar erhalten Ausländer ein Goldenes Visum, gültig für 10 Jahre.

Ist es erlaubt, das gekaufte Haus / die gekaufte Wohnung zu vermieten?

Ja, Ausländer können die von ihnen gekaufte Wohnung vermieten.
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