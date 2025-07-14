Wohnkomplex Ocean Walk

Ocean Walk ist ein erstklassiger Wohnkomplex in der Nähe des Wassers, wo die Architektur den Rhythmus des Ozeans wiederholt und eine Atmosphäre der Ruhe und einen privaten Resort-Lifestyle bildet.
Ocean Walk ist ein neues Projekt von Wellington Developments, das sich im renommierten Teil der Dubai-Inseln befindet.
Die Bewohner erhalten außergewöhnlichen Zugang zu den Stränden der Dubai-Inseln, der Strandpromenade und der modernen Infrastruktur. Aufgrund der Nähe der wichtigsten Straßenarterien kombiniert Ocean Walk eine Resort-Atmosphäre und eine bequeme Verkehrsanbindung – die ideale Kombination für eine Familie, Investition oder dauerhafte Residenz.
Die Infrastruktur des Komplexes:
- Modernes Fitnessstudio;
- Geräumiges Gebiet von Yoga und Meditation;
- Zen Garten mit weicher Landschaft;
- Pool mit Erholungsgebieten;
- Mini-Padelgericht;
- Ruhezone mit weicher Beleuchtung und Lounge-Möbel;
- Voll möblierte Wohnungen.
Lage und Verkehrszugänglichkeit
Ocean Walk befindet sich in der strategischen Gegend von Dubai Islands.
- Deira Mall - 6 Minuten
Waterfront Market – 8 Minuten
Dubai Islands Beach – 9 Minuten
Dubai Islands Marina – 10 Minuten
Dubai International Airport – 15 Minuten.
Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und Besichtigung.