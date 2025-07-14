  1. Realting.com
Wohnkomplex Ocean Walk

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
ID: 33013
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    12

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Ocean Walk ist ein erstklassiger Wohnkomplex in der Nähe des Wassers, wo die Architektur den Rhythmus des Ozeans wiederholt und eine Atmosphäre der Ruhe und einen privaten Resort-Lifestyle bildet.

Ocean Walk ist ein neues Projekt von Wellington Developments, das sich im renommierten Teil der Dubai-Inseln befindet.

Die Bewohner erhalten außergewöhnlichen Zugang zu den Stränden der Dubai-Inseln, der Strandpromenade und der modernen Infrastruktur. Aufgrund der Nähe der wichtigsten Straßenarterien kombiniert Ocean Walk eine Resort-Atmosphäre und eine bequeme Verkehrsanbindung – die ideale Kombination für eine Familie, Investition oder dauerhafte Residenz.

Die Infrastruktur des Komplexes:
- Modernes Fitnessstudio;
- Geräumiges Gebiet von Yoga und Meditation;
- Zen Garten mit weicher Landschaft;
- Pool mit Erholungsgebieten;
- Mini-Padelgericht;
- Ruhezone mit weicher Beleuchtung und Lounge-Möbel;
- Voll möblierte Wohnungen.

Lage und Verkehrszugänglichkeit
Ocean Walk befindet sich in der strategischen Gegend von Dubai Islands.
- Deira Mall - 6 Minuten
Waterfront Market – 8 Minuten
Dubai Islands Beach – 9 Minuten
Dubai Islands Marina – 10 Minuten
Dubai International Airport – 15 Minuten.

Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und Besichtigung.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex Ocean Walk
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
