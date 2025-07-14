Wohnkomplex Sunstone

Sunstone by IMKAN - Eleganz und architektonische Harmonie auf Al Reem Island.
Sunstone ist ein exklusiver Wohnkomplex von IMKAN Properties, befindet sich im Küstengebiet des Makers District auf Al Reem Island. Das Projekt wird für diejenigen geschaffen, die modernes Design, natürliche Ästhetik und Premium-Resort-Atmosphäre schätzen.
Die Vorteile des Komplexes:
- Küstenlage mit schnellem Zugang zu den Stränden;
- Panoramabalkone und eine weiche Innenpalette;
- Rational Layouts geeignet für Familien und einzelne Käufer
- Zweistufige Residenzen mit erweiterten Räumen;
- Balanced Kombination aus Privatsphäre und Resort Komfort.
Sunstone-Infrastruktur: ein Gemeinschaftspool mit Erholungsgebieten, eine luxuriöse Terrasse zum Sonnenbaden, ein Erholungsgebiet am Pool, ein Kino für Bewohner, ein Yoga-Bereich (Innen- und Außenbereich), ein Sportbereich und ein Tennisplatz, Fahrrad und Spaziergänge, ein Hallen- und Fitnesscenter, Verhandlungs- und Multifunktionsbereiche, Lobby- und Loungebereiche, ein Kinderspielplatz, Arboren, Sitzbereiche und Freizeiträume, Zugang zum Strand, Sicherheit und Sicherheit.
Lage und Verkehrszugänglichkeit:
Stadtzentrum Abu Dhabi – 20 Minuten
Louvre Abu Dhabi – 20 Minuten
Guggenheim Museum – 20 Minuten
- Zayed Museum - 20 Minuten
Flughafen Abu Dhabi – 30 Minuten
Al Maktoum International Airport – 50 Minuten
Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und eine Auswahl von Sunstone-Layouts.