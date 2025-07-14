  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Abu Dhabi
  4. Wohnkomplex Sunstone

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$735,693
;
26
ID: 33017
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Abu Dhabi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    33

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Sunstone by IMKAN - Eleganz und architektonische Harmonie auf Al Reem Island.

Sunstone ist ein exklusiver Wohnkomplex von IMKAN Properties, befindet sich im Küstengebiet des Makers District auf Al Reem Island. Das Projekt wird für diejenigen geschaffen, die modernes Design, natürliche Ästhetik und Premium-Resort-Atmosphäre schätzen.

Die Vorteile des Komplexes:
- Küstenlage mit schnellem Zugang zu den Stränden;
- Panoramabalkone und eine weiche Innenpalette;
- Rational Layouts geeignet für Familien und einzelne Käufer
- Zweistufige Residenzen mit erweiterten Räumen;
- Balanced Kombination aus Privatsphäre und Resort Komfort.

Sunstone-Infrastruktur: ein Gemeinschaftspool mit Erholungsgebieten, eine luxuriöse Terrasse zum Sonnenbaden, ein Erholungsgebiet am Pool, ein Kino für Bewohner, ein Yoga-Bereich (Innen- und Außenbereich), ein Sportbereich und ein Tennisplatz, Fahrrad und Spaziergänge, ein Hallen- und Fitnesscenter, Verhandlungs- und Multifunktionsbereiche, Lobby- und Loungebereiche, ein Kinderspielplatz, Arboren, Sitzbereiche und Freizeiträume, Zugang zum Strand, Sicherheit und Sicherheit.

Lage und Verkehrszugänglichkeit:
Stadtzentrum Abu Dhabi – 20 Minuten
Louvre Abu Dhabi – 20 Minuten
Guggenheim Museum – 20 Minuten
- Zayed Museum - 20 Minuten
Flughafen Abu Dhabi – 30 Minuten
Al Maktoum International Airport – 50 Minuten

Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und eine Auswahl von Sunstone-Layouts.

Standort auf der Karte

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurück zu
Realting.com
Gehen
