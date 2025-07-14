  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Abu Dhabi
  4. Wohnkomplex The Beach House – Fahid Island by Aldar

Wohnkomplex The Beach House – Fahid Island by Aldar

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$959,538
BTC
11.4135125
ETH
598.2309896
USDT
948 680.2742611
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
19
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 27441
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Abu Dhabi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Das Strandhaus – Fahid Island von Aldar.

Exklusives Seaside Living in Abu Dhabi.

Projektübersicht:

Willkommen im The Beach House in Fahid Island, einer markanten Küstenentwicklung von Aldar Properties.
Zwischen Das Projekt Yas Island und Saadiyat Island verbindet zeitgenössisches Design, luxuriöses Wohnen am Strand und Nachhaltigkeit, um einen neuen Lebensstil in Abu Dhabi zu schaffen.

Fahid Island ist die weltweit erste Insel zu erreichen:

  • Fitwel 3-Star-Zertifizierung (gesunde Lebensumgebung).

  • Estidama 3 Perlen (nachhaltige Baustandards).

  • LEED Platinum (Pre-Certified) (höchste internationale grüne Bewertung).

Einheitentypen, Größen & Preise:

Unit TypeSize (ca.) Startpreis (€)

1 Schlafzimmer ~ 74 m2 von 820.000€

2 Schlafzimmer ~ 113 m2 ab 960.000€

3 Schlafzimmer ~ 183 m2 ab 1.430.000€

Alle Unterkünfte bieten Meerblick oder direkten Zugang zum Strand.

Zahlungsplan und Abschluss

  • 10% auf Buchung

  • 65% während des Baus

  • 25% bei Übergabe

  • Handover: 2029 (Q2–Q4)

Schlüsselmerkmale & Ausstattung:

  • Direkter privater Strandzugang & Promenaden.

  • 2 Infinity-Pools mit Panoramablick auf das Meer.

  • Modernste Fitnesscenter.

  • Spa & Wellness-Retreats.

  • Co-Working-Lounges & Business-Einrichtungen.

  • Boutique & Esszimmer auf Coral Drive.

  • Kinderclub & Spielzonen.

  • Rad- & Jogging-Tracks.

  • Smart-Home-Technologie und umweltfreundliches Design.

Standort:

  • 5 min → Yas Island (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)

  • 15 min → Abu Dhabi International Airport

  • 15 min → Saadiyat Island (Louvre Abu Dhabi, weiße Strände)

  • 20 min → Abu Dhabi Stadtzentrum

  • 50 min → Dubai

Investment Highlights:

  • Begrenzte Strandresidenzen in Abu Dhabi.

  • Golden Visa Förderfähigkeit (von AED 2M Investitionen).

  • Starke Mietnachfrage durch Yas & Saadiyat Nähe.

  • Premium-Lifestyle kombiniert mit nachhaltigem Design.

  • Hohes Kapital-Aufwertungspotenzial.

Standort auf der Karte

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New high-rise residence Seahaven Tower B with a swimming pool and a health center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,24M
Wohnanlage New luxury complex Marocco Villas on the shore of the lagoon, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,78M
Wohnanlage Apartments in the new residence One Beverly with pools, a mini-golf course in the area with developed infrastructure Arjan-Dubailand, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$270,852
Wohnanlage Levanto By Oro24
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$341,233
Wohnanlage New complex Harrisoni Villas La Mer with a swimming pool and panoramic views close to Burj Khalifa, La Mer, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$29,79M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex The Beach House – Fahid Island by Aldar
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$959,538
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$877,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 40
Damac Bay von Cavalli – ultra-luxuriöses Projekt des berühmten Entwicklers Damac Properties. Dieser vielversprechende Wohnkomplex, der bereits heute zum Kult wird, ist eine neue Verkörperung des Luxus in der Küstenprämiengemeinschaft. Wohnung mit Reparatur- und Küchenmöbeln mit 1 Schlafzi…
Immobilienagentur
DOM REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Sonate Condor
Wohngebäude Sonate Condor
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$195,068
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Refined interiors and natural lighting, each studio, 1, 2 and 3 bedroom residence utilizes an abundance of natural light to illuminate spaces created for reflection and rejuvenation. Expansive ceilings, are extended and contoured to maximize freshness and a sense of immeasurable calm. Text…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Club Drive A
Wohnanlage Club Drive A
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$431,202
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 15
Apartments im Club Drive (A)-Komplex in der grünsten Gegend von Dubai! Möblierte und ausgestattete Küche! Ratenzahlung ohne Zinsen! Hoher Ertrag - 7-8%! Perfekt zum Wohnen, Investieren und Mieten! Infrastruktur: Infinity-Pool mit Terrasse zum Entspannen und Umkleidekabinen, Terrassenlounge …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen