Wohnkomplex The Beach House – Fahid Island by Aldar

Das Strandhaus – Fahid Island von Aldar.

Exklusives Seaside Living in Abu Dhabi.

Projektübersicht:

Willkommen im The Beach House in Fahid Island, einer markanten Küstenentwicklung von Aldar Properties.

Zwischen Das Projekt Yas Island und Saadiyat Island verbindet zeitgenössisches Design, luxuriöses Wohnen am Strand und Nachhaltigkeit, um einen neuen Lebensstil in Abu Dhabi zu schaffen.

Fahid Island ist die weltweit erste Insel zu erreichen:

Fitwel 3-Star-Zertifizierung (gesunde Lebensumgebung).

Estidama 3 Perlen (nachhaltige Baustandards).

LEED Platinum (Pre-Certified) (höchste internationale grüne Bewertung).

Einheitentypen, Größen & Preise:

Unit TypeSize (ca.) Startpreis (€)

1 Schlafzimmer ~ 74 m2 von 820.000€

2 Schlafzimmer ~ 113 m2 ab 960.000€

3 Schlafzimmer ~ 183 m2 ab 1.430.000€

Alle Unterkünfte bieten Meerblick oder direkten Zugang zum Strand.

Zahlungsplan und Abschluss

10% auf Buchung

65% während des Baus

25% bei Übergabe

Handover: 2029 (Q2–Q4)

Schlüsselmerkmale & Ausstattung:

Direkter privater Strandzugang & Promenaden.

2 Infinity-Pools mit Panoramablick auf das Meer.

Modernste Fitnesscenter.

Spa & Wellness-Retreats.

Co-Working-Lounges & Business-Einrichtungen.

Boutique & Esszimmer auf Coral Drive.

Kinderclub & Spielzonen.

Rad- & Jogging-Tracks.

Smart-Home-Technologie und umweltfreundliches Design.

Standort:

5 min → Yas Island (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)

15 min → Abu Dhabi International Airport

15 min → Saadiyat Island (Louvre Abu Dhabi, weiße Strände)

20 min → Abu Dhabi Stadtzentrum

50 min → Dubai

Investment Highlights: