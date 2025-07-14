  1. Realting.com
  Wohnkomplex Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.

Wohnkomplex Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$449,285
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
13
ID: 33346
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.02.26

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Aqua Arc: Premium Leben auf Al Marjan Island

Aqua Arc ist eine hochwertige Wohnentwicklung auf der Insel Al Marjan (Ras Al Khaimah) und bietet voll ausgestattete Apartments mit exklusiven Annehmlichkeiten und privatem Strandzugang. Das Projekt kombiniert malerische Blicke auf die Küste, einen hohen Komfort und Investitionsreize.

Wichtige Projekteigenschaften

  • Preis: von 1,65 Mio. AED auf 5,94 Mio. AED
  • Fläche: von 46,9 m2 bis 233,4 m2
  • Lage: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Gehäusetypen:

  • Studios
  • 1-3 Schlafzimmer Wohnungen
  • Stadthäuser

Wohnung Zustand: Voll möbliert
Liefertermin: Q2 2027

50/50 Zahlungsplan:

Anzahlung: 20%
Interessierte Raten: Q2 2027

  • 10% auf Reservierung
  • 40 % im Bau
  • 50% nach Fertigstellung der Konstruktion

Zahlungsmethoden:

  • Banküberweisungen
  • Kryptowährung - USDT, BTC, ETH
  • Bargeld akzeptiert Russisch: Russische Rubel, Euro, Dollars

Infrastruktur und Einrichtungen
Wasser Arc-Anwohner haben Zugang zu:

  • eine Doppel-Höhe-Lobby
  • private Pools auf Terrassen
  • Spa
  • Infinity Pool
  • Fitnessstudio
  • Sauna
  • Kinderspielplatz
  • weitere Premium-Annehmlichkeiten des Komplexes

Standort und Transport Zugänglichkeit
Der Komplex liegt günstig für die wichtigsten Sehenswürdigkeiten:

  • 5 Minuten zu Wynn Casino
  • 4 Minuten zum Einkaufszentrum Al Hamra
  • 5 Minuten zum internationalen Flughafen Ras Al Khaimah
  • 20 Minuten zu GEMS Westminster School
  • 1 Stunde nach Dubai International Airport (DXB)

Warum Aqua Arc wählen?

  • Exklusiv: Apartments mit privatem Pool und privatem Strandzugang.
  • Fertigprodukt: komplett eingerichtet – sofort nach Fertigstellung ein- oder ausleihbar. Investitionsbeschwerde: Die prestigeträchtige Lage auf Al Marjan Island garantiert ein Wachstum im Wert.
  • Entwickelte Infrastruktur: Spa, Fitnesscenter, Kinderbereiche und andere Annehmlichkeiten im Komplex.
  • Komfortable Logistik: Nähe zu Flughäfen und Einkaufszentren.
  • Ästhetik und Komfort: malerische Küstenlandschaften und hochwertige Bauqualität.

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
