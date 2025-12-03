  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Vereinigte Arabische Emirate

Dubai
466
Schardscha
3
Adschman
9
Abu Dhabi
45
Premium Premium
Wohnanlage Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Wohnanlage Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Wohnanlage Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Wohnanlage Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Wohnanlage Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Alle anzeigen Wohnanlage Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Wohnanlage Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$220,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 21
Samana Sky Views ist eine neue moderne Wohnanlage von Samana, die die ideale Option für bequemes und gemütliches Wohnen im dynamischen Rhythmus der Stadt ist. Das Projekt kombiniert ästhetisches Design, gut ausgedachte Layouts und hochwertige Baumaterialien, die Bewohnern maximalen Komfort u…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Alle anzeigen Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$24,95M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 13
Seahaven Tower A | Strand | Geräumig | Luxuriös Dubai Harbour, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Beschreibung Startpreis: 83,485959,85 reiben. Zahlungsplan: 80% während des Baus 20% nach Fertigstellung
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage " W Hotels & Residences Al Marjan Island " by Dalands Holding & Marriott International
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,28M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 21
Standortübersicht Eine neue Wohnanlage von vier Luxushäusern befindet sich in der Eleonon Street im Gebiet Mariza von Pallini. Dieses ruhige, grüne Viertel zeichnet sich durch risikoarme Architektur, ein mildes Mikroklima und weitläufige, unverbaute Ausblicke aus, so dass es eine ideale U…
Bauherr
DC Constructions
Karon PhuketKaron Phuket
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$117,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 22
Neuer Start Q-Gardens-Lofts - Von AYS-Entwicklern im Jumeirah Village Circle neben dem FIVE JVC Hotel Gesamteinheiten: 191 B + G + 5P + 17 + R. ✅ Studien  ✅ 1BED + Wäsche oder Studium ✅ 2BED + Wäscherei + Studie ✅ 2BED Duplex + Wäscherei + Studie oder Dienstmädchen / 2 Optionen …
Bauherr
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
Wohnanlage Downtown UAQ
Wohnanlage Downtown UAQ
Wohnanlage Downtown UAQ
Wohnanlage Downtown UAQ
Wohnanlage Downtown UAQ
Alle anzeigen Wohnanlage Downtown UAQ
Wohnanlage Downtown UAQ
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$302,850
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 42
Fläche 52–200 m²
3 Immobilienobjekte 3
Einführung eines ikonischen Projekts eines weltweit renommierten Entwicklers, der das Konzept der Luxusküste, die im neuen Stadtteil Downtown UAQ (Umm Al Quwain) lebt, neu definiert.Der Entwickler, ein Pionier des Backward Integration Modells, garantiert unvergleichliche Qualität und zeitgem…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.7
302,850
Wohnung 2 zimmer
68.1
404,050
Wohnung 3 zimmer
199.7
1,17M
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude with premium quality in the heart of Dubai
Wohngebäude with premium quality in the heart of Dubai
Wohngebäude with premium quality in the heart of Dubai
Wohngebäude with premium quality in the heart of Dubai
Wohngebäude with premium quality in the heart of Dubai
Alle anzeigen Wohngebäude with premium quality in the heart of Dubai
Wohngebäude with premium quality in the heart of Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 24
Apartments mit hochwertigen Oberflächen von einem sehr zuverlässigen Entwickler, wo Sie Komfort und Ruhe fühlen. Dieses Gebäude wird alle Komfort für ein komfortables Leben haben. Blicke von den Fenstern öffnen sich zu grünen Parks und schönen Gebäuden um. Eine ausgezeichnete Investitionsmög…
Immobilienagentur
Umed properties
Immobilienagentur
Umed properties
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Motor City
Wohnanlage Motor City
Wohnanlage Motor City
Wohnanlage Motor City
Wohnanlage Motor City
Alle anzeigen Wohnanlage Motor City
Wohnanlage Motor City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$267,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 46
Fläche 50–91 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ein erstklassiger Wohnkomplex im Stadtteil Dubai Motor City, bestehend aus drei Türmen, die durch ein riesiges Podium verbunden sind. Das Projekt verkörpert die Idee einer separaten Welt, in der Sie aus dem Chaos des Stadtlebens, einem Raum von Luxus und Komfort entkommen können, wo Sie alle…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0 – 59.0
267,000 – 316,500
Wohnung 2 zimmer
91.0
482,500
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude 11hills park by Akmal Rustami
Wohngebäude 11hills park by Akmal Rustami
Wohngebäude 11hills park by Akmal Rustami
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$230,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Fläche 38 m²
2 Immobilienobjekte 2
🏡 11 Hills Park im Dubai Science ParkEin Premium-Residential Investment in Dubais Innovationskorridor📍 Prime & Strategische Lage• 🗺️Strategisch positioniert auf der Umm Suqeim Road, die hohe Sichtbarkeit und nahtlose Verbindung zu großen Autobahnen (Al Khail Rd, Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd)…
Immobilienagentur
Umed properties
Immobilienagentur
Umed properties
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$428,752
V1STARA HAUS ist ein Wohnkomplex, benannt nach Sanskrit Wort "Vistara" (infinite space). Es ist ein modernes Gebäude, das sich auf den Komfort der Familie konzentriert. Boden-zu-Decke Fenster sorgen für natürliches Licht, und die Deckenhöhe ist 3.1 Meter. Auf jeder Etage gibt es 6 bis 11 Woh…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$9,21M
Bristol von Emaar ist ein exklusives Wohnprojekt an der Emaar Beachfront, einem der renommiertesten Küstengebiete Dubais. Es ist die perfekte Kombination aus zeitgenössischem Design, Premium-Finishs und der abgeschiedenen Atmosphäre eines privaten Resorts. Jede Residenz wurde bis ins kleinst…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Centure na Business Bay
Wohnanlage Centure na Business Bay
Wohnanlage Centure na Business Bay
Wohnanlage Centure na Business Bay
Wohnanlage Centure na Business Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Centure na Business Bay
Wohnanlage Centure na Business Bay
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$200,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 23
Projekt: JAHRHUNDERT Frist: II 2026 Ort: Business Bay   Der 23-stöckige Century Tower befindet sich in Dubais modernem Geschäftszentrum - Business Bay. Die lebendige Atmosphäre und der dynamische Lebensstandard des Ortes ziehen Geschäftsleute an, und seine günstige Lage nahe dem Zentrum …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage Marina Place 1 2
Wohnanlage Marina Place 1 2
Wohnanlage Marina Place 1 2
Wohnanlage Marina Place 1 2
Wohnanlage Marina Place 1 2
Alle anzeigen Wohnanlage Marina Place 1 2
Wohnanlage Marina Place 1 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$561,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 12
Apartments im Premium-Wohnkomplex Marina Place im Herzen von Rashid Yachts & Marina! Üppige Grünfläche! Atemberaubende Ausblicke auf den Yachthafen und die Skyline von Dubai! Erstklassige Infrastruktur! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE!…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,91M
Willkommen in Montura - das exklusive Wohnprojekt im Herzen von Grand Polo & Resort, wo die Pracht des Pferdeerbes den modernen Lebensstil verleiht. Das Projekt schafft die einzigartige Umgebung, in der Natur, Ästhetik und Komfort ein harmonisches Ganzes machen. Es gibt ein Gefühl von Edelhe…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Onda
Wohnanlage Onda
Wohnanlage Onda
Wohnanlage Onda
Wohnanlage Onda
Alle anzeigen Wohnanlage Onda
Wohnanlage Onda
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$291,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 19
Apartments in der erstklassigen Wohnanlage Onda in Business Bay! Praktische Lage! Top-Bereich zur Vermietung und zum Weiterverkauf! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Schwimmbäder, Joggingstrecke, Yoga-Bereich, Spa, Fitness…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$953,669
Die Residenz kombiniert mediterrane Architektur und modernes Design und verfügt über einen Pool, einen angelegten Garten, Boutiquen, Kinderspielplätze und Sportplätze.Abschluss - 3 Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Preis beinhaltet eine eingebaute Küche, Haushaltsgeräte, a…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Binghatti Circle
Wohngebäude Binghatti Circle
Wohngebäude Binghatti Circle
Wohngebäude Binghatti Circle
Wohngebäude Binghatti Circle
Alle anzeigen Wohngebäude Binghatti Circle
Wohngebäude Binghatti Circle
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$230,938
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 58
Binghatti Circle ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt von Binghatti Developers und wird das höchste Gebäude im Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai. Mit über 60 Etagen bietet der Turm Studios sowie Apartments mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern und verbindet architektonische Eleganz mit Funktion…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
Wohnanlage Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$560,663
Skyvue Spectra von Sobha ist ein neues Symbol für Eleganz und modernes Design im renommierten Bereich von Sobha Hartland II. Einzigartige Architektur mit einer dynamischen Zickzackfassade, Panoramafenstern und geräumigen Terrassen macht jede Residenz zu einem wahren Kunstwerk. Hier wird jede…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Wohnanlage Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Wohnanlage Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Wohnanlage Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Wohnanlage Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Wohnanlage Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$288,748
Das Projekt besteht aus Villen und Stadthäusern umgeben von zahlreichen Parks, Grünflächen und Gemeinschaftsräumen. Direkt an der Autobahn Umm Suqeim Street in Akoya gelegen, bietet die Entwicklung einen hervorragenden Zugang zu allen Bereichen von Dubai.Alle Residenzen verfügen über Badezim…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Verde by Sobha
Wohnanlage Verde by Sobha
Wohnanlage Verde by Sobha
Wohnanlage Verde by Sobha
Wohnanlage Verde by Sobha
Alle anzeigen Wohnanlage Verde by Sobha
Wohnanlage Verde by Sobha
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$553,613
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 60
Ein einzigartiges Investitions- und Lebensobjekt (ROI - 8,2%)! Die Wohnung verfügt über eine möblierte Küche! Verde von Sobha im Jumeirah Lake Towers (JLT)! 0 % Ratenzahlung! Ausstattung: Infinity-Pool, Whirlpool, Yoga-Bereich, Fitnessstudio im Innen- und Außenbereich, Grillplätze, Loungebe…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,21M
Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, einen Infinity-Pool im Freien, angelegte Gärten mit Loungebereichen, einen Konferenzraum, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Supermarkt, ein Businesscenter, Grillmöglichkeiten, einen Wellnessbereich, einen überdachten Parkplatz.Lage und Infrastruk…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Binghatti Hills
Wohnanlage Binghatti Hills
Wohnanlage Binghatti Hills
Wohnanlage Binghatti Hills
Wohnanlage Binghatti Hills
Alle anzeigen Wohnanlage Binghatti Hills
Wohnanlage Binghatti Hills
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$264,625
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 49
Wohnungen im grandiosen Binghatti Hills-Projekt in der Gegend von Al Barsha! Eine großartige Option zum Leben und Investieren (ROI - 5,8% in $)! Stellen wir einen Investorenkatalog zur Verfügung! Zinsloser Ratenplan! Die Wohnungen verfügen über ein Smart Home System". Lieferzeit - 3 qm. 202…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Wohnanlage New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Wohnanlage New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Wohnanlage New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Wohnanlage New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Wohnanlage New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$316,246
Tauchen Sie ein in die Welt von außergewöhnlichem Komfort und raffinierter Eleganz in Lumiere Heights, an der malerischen Jaddaf Waterfront. Dieser einzigartige Wohnkomplex verbindet die Dynamik der modernen Megapolis mit natürlicher Ruhe, öffnet atemberaubenden Panoramablick auf Dubai Creek…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$276,269
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen großen Pool, angelegte Gärten, ein modernes Fitnesscenter, Sportplätze, Grillplätze.Abschluss - 4. Quartal 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe einer U-Bahn-Station und zwei Au…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$12,19M
Wir bieten luxuriöse Apartments und Penthäuser mit privaten Pools, Terrassen und Panoramablick auf den Arabischen Golf und die Stadt.Einige Wohnungen haben Jacuzzi im Freien.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, angelegte Gärten, ein Spa-Center, Pools.Abschluss - 1. Quartal 2028.L…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Wohnanlage Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Wohnanlage Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Wohnanlage Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Wohnanlage Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Wohnanlage Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$347,937
Wir bieten Apartments mit Balkonen oder Gärten und Panoramablick auf die Stadt und Palm Jumeirah.Die Residenz verfügt über Tennis- und Basketballplätze, einen Außenpool, einen Kinderpool und einen Spielplatz, einen Wander- und Joggingweg, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, einen…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,88M
Willkommen in Albero, einem neuen Wohnprojekt im Herzen von Dubai Creek Harbour, wo jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde, um Ihnen einen Sinn für Privatsphäre, natürliche Harmonie und tadellosen Stil zu geben. Dieses Projekt ist eine wahre Ausführungsform des modernen Komforts, umgeben v…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Wohnanlage Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Wohnanlage Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Wohnanlage Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Wohnanlage Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Alle anzeigen Wohnanlage Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Wohnanlage Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$383,614
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 24
Binghatti Moonlight – Modernes Wohnen in Al Jaddaf.Styling Apartments Minutes von Downtown & Dubai Creek.Studios, 1 & 2 Schlafzimmer Apartments | Fertigstellung: Q4 2026Projektübersicht:Binghatti Moonlight ist ein zeitgenössischer Wohnturm von Binghatti Developers, befindet sich im strategis…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Wohnanlage KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Wohnanlage KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Wohnanlage KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Wohnanlage KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Wohnanlage KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Alle anzeigen Wohnanlage KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Wohnanlage KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,74M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 493–826 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,39M
WaterCrest ist eine exquisite Sammlung von Villen und Stadthäusern. Tauchen Sie ein in die Welt der studierten Eleganz: Jedes Element des Designs, von harmonischer Farbpalette bis hin zu üppigen blühenden Gärten, schafft die Atmosphäre der Ruhe und Gelassenheit. Die Anlage in den malerischen…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$406,278
Meydan Horizon ist ein führender multifunktionaler Komplex. Das Projekt umfasst die Fläche von 185,5 Hektar, bietet einen Panoramablick auf Ras Al Khor und umfasst mehr als 39 Millionen Quadratmeter.DienststellenKinoSpielzimmerKinderspielplatzFitnessstudioYoga StudioKinderbeckenFamilienpoolS…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Milos
Wohnanlage Milos
Wohnanlage Milos
Wohnanlage Milos
Wohnanlage Milos
Alle anzeigen Wohnanlage Milos
Wohnanlage Milos
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$232,877
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 13
Luxuriöse Apartments im modernen Milos-Projekt in Dubai Land! Apartment mit möblierter Küche! Eine ausgezeichnete Option zum Wohnen, Weiterverkaufen und Vermieten! Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Dubais liegen in der Nähe! Ratenzahlung ohne %! Ausstattung: 24-Stunden-Sicherheitsdienst, C…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Weybridge Gardens 4
Wohnanlage Weybridge Gardens 4
Wohnanlage Weybridge Gardens 4
Wohnanlage Weybridge Gardens 4
Wohnanlage Weybridge Gardens 4
Alle anzeigen Wohnanlage Weybridge Gardens 4
Wohnanlage Weybridge Gardens 4
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$188,081
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 15
Fläche 51–1 798 m²
5 Immobilienobjekte 5
Weybridge Gardens 4 verwandelt Luxusleben in Dubai mit seinem haustier inspirierten Design, das organische Eleganz mit moderner Opulenz verbindet. Inspiriert von den berühmten heißen Quellen der Toskana, bietet es einen unendlichen Himmel Strand, Kaskaden Jacuzzi und erstklassige Annehmlichk…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
224,903
Wohnung 2 zimmer
112.4
53,797
Wohnung 3 zimmer
132.8
540,300
Wohnung 4 zimmer
1 798.0
612,391
Studio
50.5
188,106
Immobilienagentur
Easy Life Property
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$860,492
Ananda Residences ist ein Wohnprojekt, für diejenigen geschaffen, die Harmonie von Stil, Komfort und aktiven Lebensstil schätzen. Das Projekt befindet sich in der sich dynamisch entwickelnden Gegend von Motor City, ideal für Leben und Investitionen. Die Stille eines gemütlichen Wohnkomplexes…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Wohnanlage New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Wohnanlage New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Wohnanlage New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Wohnanlage New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Alle anzeigen Wohnanlage New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Wohnanlage New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$368,206
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Sobha Siniya Island – Die UAE Ultra-Luxury Island Sanctuary von Sobha Realty.Exklusive Villas & Residences am Umm Al Quwain’s Natural Island – Blending Pristine Nature, Wellness & High-End Living.Secluded Island Setting, verbunden mit der StadtDas Hotel liegt auf Al Siniya Island, nur 50 min…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$186,617
Meteora Vivanti Residences ist ein Wohnkomplex in der Region Jumeirah Village Circle, entwickelt vom Entwickler Meteora mit einem Schwerpunkt auf Minimalismus, Komfort und modernen Standards des städtischen Lebens. Die Architektur des Gebäudes zeichnet sich durch lakonische Formen, geräumige…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Dubai Wharf
Wohnanlage Dubai Wharf
Wohnanlage Dubai Wharf
Wohnanlage Dubai Wharf
Wohnanlage Dubai Wharf
Wohnanlage Dubai Wharf
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$624,110
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 136 m²
1 Immobilienobjekt 1
Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit der GARANTIE des EINKOMMENS in den VAE-Immobilien! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden vo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
136.0
624,110
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$218,578
Das Al Serh Residences 11 liegt im Herzen eines der renommiertesten Gegenden von Dubai, JVC, ist die einzigartige Kombination aus raffiniertem Design und moderner Architektur. Geräumige Apartments zeichnen sich durch sorgfältig durchdachtes Layout, hohe Decken und bodendeckende Fenster mit B…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Binghatti Hillside
Wohnanlage Binghatti Hillside
Wohnanlage Binghatti Hillside
Wohnanlage Binghatti Hillside
Wohnanlage Binghatti Hillside
Alle anzeigen Wohnanlage Binghatti Hillside
Wohnanlage Binghatti Hillside
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$212,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Binghatti Hillside is a 21-story residential complex from Binghatti Developers, located in the Dubai Science Park area. The building's architecture is inspired by natural hills, with smooth lines and a modern design that stands out from the surrounding buildings. Thanks to its convenient loc…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage Golf Gate 2
Wohnanlage Golf Gate 2
Wohnanlage Golf Gate 2
Wohnanlage Golf Gate 2
Wohnanlage Golf Gate 2
Alle anzeigen Wohnanlage Golf Gate 2
Wohnanlage Golf Gate 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$294,247
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 29
Apartments im neuen Golf Gate 2-Komplex in der begehrten Gegend von Damac Hills! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Mieten! Kapitalrendite – 5,5–6 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Infrastruktur: drei Podiumsschwimmbäder, ein modernes Fitnessstudio mi…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,49M
Willkommen in Montura - das exklusive Wohnprojekt im Herzen von Grand Polo & Resort, wo die Pracht des Pferdeerbes den modernen Lebensstil verleiht. Das Projekt schafft die einzigartige Umgebung, in der Natur, Ästhetik und Komfort ein harmonisches Ganzes machen. Es gibt ein Gefühl von Edelhe…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Magnificent Volna residential complex on the canal in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Magnificent Volna residential complex on the canal in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$273,771
Exklusive Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern in einem einzigartigen Projekt mit Panoramablick auf die Wasserpromenade. Geräumige Layouts 30% größer als Standard, Decken bis zu 5,5 Meter, elegantes Design und Premium-Finishs schaffen eine Atmosphäre von Luxus und Komfort. Jeder Quad…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Binghatti crescent
Wohngebäude Binghatti crescent
Wohngebäude Binghatti crescent
Wohngebäude Binghatti crescent
Wohngebäude Binghatti crescent
Wohngebäude Binghatti crescent
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
LUXUSWOHNUNG | PRIME LOCATION Binghatti Crescent in JVC, Dubai, ist eine neue Wohnsiedlung renommierter Binghatti-Entwickler, die eine Luxusauswahl für Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern bietet. Die exklusive Klassenentwicklung bietet den charakteristischen Farbton des Entwicklers und …
Immobilienagentur
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Wohnanlage Bluewaters Island
Wohnanlage Bluewaters Island
Wohnanlage Bluewaters Island
Wohnanlage Bluewaters Island
Wohnanlage Bluewaters Island
Alle anzeigen Wohnanlage Bluewaters Island
Wohnanlage Bluewaters Island
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,77M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 104–870 m²
16 Immobilienobjekte 16
Bluewaters Island: Das Kronjuwel des ultraluxuriösen Lebensstils in Dubai Bluewaters Island ist ein Symbol für Dubais Ehrgeiz, ein Lifestyle-Ziel zu schaffen, das seinesgleichen sucht. Diese ikonische Insel wurde für anspruchsvolle Persönlichkeiten entwickelt, die nur das Beste verlangen.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
104.0 – 107.0
1,74M – 1,85M
Wohnung 2 zimmer
136.0 – 190.0
2,53M – 2,91M
Wohnung 3 zimmer
175.0 – 200.0
3,24M – 4,22M
Wohnung 4 zimmer
230.0 – 870.0
5,34M – 25,10M
Stadthaus
620.0
11,53M
Immobilienagentur
Luxe Real Estate
Wohnanlage Sobha One with private golf course
Wohnanlage Sobha One with private golf course
Wohnanlage Sobha One with private golf course
Wohnanlage Sobha One with private golf course
Wohnanlage Sobha One with private golf course
Alle anzeigen Wohnanlage Sobha One with private golf course
Wohnanlage Sobha One with private golf course
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Ein raffiniertes Mosaik über der Skyline Diese Wohnanlage erstreckt sich von 30 Stockwerken bis zu einem Höhepunkt von 65 Stockwerken und liegt in der Nähe der Ras Al Khor Road mit Blick auf den Dubai Creek und bietet einen Panoramablick auf den Burj Khalifa, den Creek Tower im Nordosten u…
Bauherr
Sobha Realty
Wohnanlage New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Al Hiyar, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,87M
Siniya Island Villen auf Sobha Siniya Insel ist ein Ort, wo unberührte Natur und Luxus verschmelzen, um eine unvergleichliche Atmosphäre von Gemütlichkeit und Komfort zu schaffen. Stellen Sie sich vor, sich in der Sonne zu baseln, den warmen Sand unter Ihren Füßen zu spüren und in das krista…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Wohnanlage New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Wohnanlage New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Wohnanlage New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Wohnanlage New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Wohnanlage New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$181,471
Willkommen in Floareá Grandé, einem Wohnprojekt, das die höchsten Standards von Qualität, innovativem Design und unerreichtem Komfort verkörpert. Das Hotel liegt im renommierten Arjan-Bereich, bietet eine makellose Kombination aus moderner Architektur, durchdachten Innenräumen und erstklassi…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$10,56M
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage, erstellt auf dem Projekt der weltberühmten Architekten Foster + Partners und dekoriert auf dem Projekt des talentierten Designers Portia Fox.2 Hochhäuser mit 31-32 Wohnungen warten auf Sie im Herzen der Business Bay. Im prestigeträchtigen Projekt nimm…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Wohnanlage New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Wohnanlage New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Wohnanlage New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Wohnanlage New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Wohnanlage New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$298,721
Wir bieten geräumige Apartments.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, Yoga- und Meditationsbereiche, eine Bibliothek, eine Sauna, einen multifunktionalen Raum, Schwimmbäder, einen Kinderspielplatz, einen grünen Bereich, einen Loungebereich und einen Grillbereich.Lage und Infrastruktur…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,79M
Wir bieten moderne und funktionale Villen mit privaten Pools, Fitnessstudios, Kinos, Terrassen und Loungebereichen, Panoramablick auf den Golfplatz.Die Residenz verfügt über einen Golfplatz.Abschluss - 4. Quartal 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Burj Al Arab - 25 MinutenInternationale…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Alle anzeigen Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$562,967
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Apartments mit Blick auf die Uferpromenade und den Persischen Golf! Rendite - 6 % in $! Privater Strand! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen und Investieren! Voll ausgestattete Küche! Der neue Premium-Komplex Porto Playa befindet sich in Ras al Khaimah. Ausstattung: eigenes Fitnesscenter, C…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$468,723
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 26
Voll möblierte Wohnungen mit Ratenzahlungsplan nach der Übergabe in Jumeirah Village Triangle Jumeirah Village Triangle (JVT) ist eine lebendige und familienfreundliche Gemeinde in Dubai, die eine perfekte Mischung aus urbanem Leben und ruhiger Umgebung bietet. JVT ist für seine moderne Arch…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Pad
Wohnanlage Pad
Wohnanlage Pad
Wohnanlage Pad
Wohnanlage Pad
Alle anzeigen Wohnanlage Pad
Wohnanlage Pad
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$483,014
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 24
Fläche 61–121 m²
2 Immobilienobjekte 2
Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Das Pad - ein neuer Wohnkomplex, der in einem Winkel von 6,5 Grad geneigt ist und von LED-Beleuchtung umgeben ist. Das schicke und raffinierte Pad ist der Höhepunkt des superglam…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0 – 121.0
483,014 – 972,055
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Enqlave by Aqasa
Wohnanlage Enqlave by Aqasa
Wohnanlage Enqlave by Aqasa
Wohnanlage Enqlave by Aqasa
Wohnanlage Enqlave by Aqasa
Alle anzeigen Wohnanlage Enqlave by Aqasa
Wohnanlage Enqlave by Aqasa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$268,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Sapphire
Wohnanlage Sapphire
Wohnanlage Sapphire
Wohnanlage Sapphire
Wohnanlage Sapphire
Alle anzeigen Wohnanlage Sapphire
Wohnanlage Sapphire
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$590,411
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 57
Wohnungen in der prestigeträchtigen Wohnanlage Sapphire! Wunderbare Wohnungen zum Wohnen und Investieren! Rentabilität – ab 10 % in $! Ausstattung: Hochmoderne Schwimmbäder, voll ausgestattetes Fitnessstudio, Kinderspielplatz, Grillplätze und Restaurants vor Ort und vieles mehr. Standort: …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Parkway
Wohnanlage Parkway
Wohnanlage Parkway
Wohnanlage Parkway
Wohnanlage Parkway
Alle anzeigen Wohnanlage Parkway
Wohnanlage Parkway
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$418,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 33
Luxuriöse Apartments im neuen Parkway-Projekt im Bukadra-Gebiet! Atemberaubende Aussicht auf die Kristalllagune! Umgeben von üppigem Grün! Prestigeträchtiges Gebiet! Tolle Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$200,430
Avana Residences ist ein neuer Wohnkomplex in der renommierten Gegend von Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai. Die Projekt-Architektur ist inspiriert von der ruhigen Meerleuchtung und wird mit einem Fokus auf sanfte Formen, bodendeckende Verglasung und weiche natürliche Farben gemacht.Das P…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Mercedes Benz Places by Binghatti
Wohngebäude Mercedes Benz Places by Binghatti
Wohngebäude Mercedes Benz Places by Binghatti
Wohngebäude Mercedes Benz Places by Binghatti
Wohngebäude Mercedes Benz Places by Binghatti
Alle anzeigen Wohngebäude Mercedes Benz Places by Binghatti
Wohngebäude Mercedes Benz Places by Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,13M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 66
Binghatti House | Elegantes Design ILuxury Living Jumeirah Village Circle, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Beschreibung Startpreis: 14663222.42 RUB Zahlungsplan: – 70% während des Baus – 30% Übertragung Der Fertigstellungstermin ist September 2024
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Wohnanlage Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Wohnanlage Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Wohnanlage Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Wohnanlage Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Wohnanlage Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Alle anzeigen Wohnanlage Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Wohnanlage Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$458,151
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 60
Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai. An architectural masterpiece rising on Mohamed Bin Rashid Boulevard, just steps from Burj Khalifa and Dubai Mall. With over 60 storeys, Binghatti Skyblade sets a new standard for luxury high-rise living in the heart of Dubai. …
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Wohnanlage Beverly Residence 2
Wohnanlage Beverly Residence 2
Wohnanlage Beverly Residence 2
Wohnanlage Beverly Residence 2
Wohnanlage Beverly Residence 2
Alle anzeigen Wohnanlage Beverly Residence 2
Wohnanlage Beverly Residence 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$273,973
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Wohnungen im investitionsattraktiven Projekt Beverly Residence 2! Komplett eingerichtete Küche und ausgestattet mit italienischen Geräten! Zinslose Raten! Perfekt zum Wohnen, Investieren oder Mieten! Jahr der Fertigstellung: 4. Quartal 2024 Ausstattung: Swimmingpool, Grill und Fitnessraum …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohngebäude Empire Estates by Versace
Wohngebäude Empire Estates by Versace
Wohngebäude Empire Estates by Versace
Wohngebäude Empire Estates by Versace
Wohngebäude Empire Estates by Versace
Alle anzeigen Wohngebäude Empire Estates by Versace
Wohngebäude Empire Estates by Versace
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$568,152
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Genießen Sie den Charme einer kompakten Traumoase innerhalb der Grenzen eines Studio-Apartments. Dieser Küchenbereich vereint Funktionalität mit Ästhetik. Ihr Badezimmer definiert Eleganz und Luxus neu. Mit seinem eleganten Design, der modernen Einrichtung und der tadellosen Liebe im Detai…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Wohnanlage New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Wohnanlage New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,17M
Wir bieten leuchtende Apartments, Villen und Stadthäuser mit Panoramablick auf die Küste.Jede Villa ist mit einem Aufzug ausgestattet.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Konferenzräume, ein Kinderspielzimmer, ein Billardzimmer, Gärten, ein Café und einen Loungebereich, ein Kino, …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Wohnanlage Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Wohnanlage Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Wohnanlage Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Wohnanlage Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Alle anzeigen Wohnanlage Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Wohnanlage Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$179,718
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Apartments im Wohnkomplex Verano im grünen Viertel von Dubai Studio City! Voll ausgestattete Küche! Ausgebaute Infrastruktur! Der Komplex verfügt über eine gute Verkehrsanbindung! Eine ausgezeichnete Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypothekenzins o…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$286,767
Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool, einen Kinderspielplatz, Joggingwege und einen Yogabereich, einen Grillbereich, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Spa-Center.Abschluss - 2. Quartal 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Preis beinhaltet eine eingebaute Küche, Haushaltsgeräte…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$606,979
Serenia Bezirk West ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern das echte architektonische Meisterwerk, das von Palma Holding für diejenigen geschaffen wurde, die Stil, Komfort und perfekte Lebensqualität schätzen. Geräumige Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sind verfügbar. Jede Ecke ist auf das l…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Orchard Place Tower C
Wohnanlage The Orchard Place Tower C
Wohnanlage The Orchard Place Tower C
Wohnanlage The Orchard Place Tower C
Wohnanlage The Orchard Place Tower C
Alle anzeigen Wohnanlage The Orchard Place Tower C
Wohnanlage The Orchard Place Tower C
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$340,570
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 20
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohngebäude Vista
Wohngebäude Vista
Wohngebäude Vista
Wohngebäude Vista
Wohngebäude Vista
Alle anzeigen Wohngebäude Vista
Wohngebäude Vista
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$205,479
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Fläche 39 m²
1 Immobilienobjekt 1
Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Wohnanlage A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Wohnanlage A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Wohnanlage A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Wohnanlage A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Alle anzeigen Wohnanlage A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Wohnanlage A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$613,919
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Talea von Omniyat – Ein Meisterwerk auf der Dubai Maritime City.Ultra-Luxury Residences mit architektonischer Reinheit hergestellt.1 bis 4 Schlafzimmer Sky Residences & Penthouses | Fertigstellung: Q1 2029🏙️ ProjektübersichtTalea von Omniyat ist ein ikonischer Wasserturm direkt an der Dubai …
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Wohnanlage Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Wohnanlage Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Wohnanlage Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Wohnanlage Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Wohnanlage Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Wohnanlage Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$332,793
Wir bieten neue Studios und Apartments mit privaten Pools.Die Residenz ist mit herrlichem Kaskadenwasser eingerichtet und verfügt über Fitnessräume, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, ein Wellnesscenter, Pools und einen Whirlpool, einen Grillbereich, ein Ou…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Ocean Star
Wohnanlage Ocean Star
Wohnanlage Ocean Star
Wohnanlage Ocean Star
Wohnanlage Ocean Star
Alle anzeigen Wohnanlage Ocean Star
Wohnanlage Ocean Star
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$465,753
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 6
Neuer Wohnkomplex Ocean Star bei Rashid Yachts & Yachthafen! Wohnungen zum Wohnen, Weiterverkauf und Vermietung! Rentabilität – ab 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Zinslose Raten! Fälligkeitsdatum - 3 Quartale. 2028 Infrastruktur: Gärten, Fitnessstudio, Kind…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Q Gardens Aliya
Wohnanlage Q Gardens Aliya
Wohnanlage Q Gardens Aliya
Wohnanlage Q Gardens Aliya
Wohnanlage Q Gardens Aliya
Alle anzeigen Wohnanlage Q Gardens Aliya
Wohnanlage Q Gardens Aliya
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$147,604
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 27
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$384,850
Willkommen in Ellison - das Wohnprojekt, das eine neue Bedeutung für komfortables städtisches Leben gibt und bietet das ideale Gleichgewicht zwischen der dynamischen Megapolis Atmosphäre und der abgeschiedenen natürlichen Umgebung. Die Anlage befindet sich am Stadtplatz, inmitten von Grünanl…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Haya on the Park
Wohnanlage Haya on the Park
Wohnanlage Haya on the Park
Wohnanlage Haya on the Park
Wohnanlage Haya on the Park
Alle anzeigen Wohnanlage Haya on the Park
Wohnanlage Haya on the Park
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$230,380
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 13
Wohnungen im modernen Projekt Haya on the Park im dynamischen Viertel Town Square Dubai! Atemberaubender Blick auf den Central Park! Die Apartments verfügen über voll ausgestattete Küchen und mindestens einen Balkon! Viele Annehmlichkeiten für Entspannung und Unterhaltung! Bequemer Zahlungsp…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Mercedes Benz Places by Binghatti
Wohnanlage Mercedes Benz Places by Binghatti
Wohnanlage Mercedes Benz Places by Binghatti
Wohnanlage Mercedes Benz Places by Binghatti
Wohnanlage Mercedes Benz Places by Binghatti
Alle anzeigen Wohnanlage Mercedes Benz Places by Binghatti
Wohnanlage Mercedes Benz Places by Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,77M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 54
Mercedes Benz Orte von Binghatti ist eine exquisite Wohnanlage im pulsierenden Herzen von Dubai. Dieses Luxus-Wohnungsgebäude ist eine Zusammenarbeit zwischen Binghatti, einem renommierten Immobilienentwickler und Mercedes-Benz, der angesehenen Luxusautomarke. Diese Entwicklung ist ein wahre…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohngebäude UPPER HOUSE
Wohngebäude UPPER HOUSE
Wohngebäude UPPER HOUSE
Wohngebäude UPPER HOUSE
Wohngebäude UPPER HOUSE
Alle anzeigen Wohngebäude UPPER HOUSE
Wohngebäude UPPER HOUSE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 31
MEHR ALS NUR EIN WOHNER In seinen zentral gelegenen Apartments und seiner ganzheitlichen Designphilosophie. Upper House ist ein Ort, der den Horizont erweitert, indem er den Zugang zu einer Vielzahl von Einrichtungen maximiert und einen weiten Blick auf die Jumeirah-Inseln und die Marina …
Immobilienagentur
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Wohngebäude Seapoint Emaar Beachfront
Wohngebäude Seapoint Emaar Beachfront
Wohngebäude Seapoint Emaar Beachfront
Wohngebäude Seapoint Emaar Beachfront
Wohngebäude Seapoint Emaar Beachfront
Alle anzeigen Wohngebäude Seapoint Emaar Beachfront
Wohngebäude Seapoint Emaar Beachfront
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$802,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Wir freuen uns, Ihnen dieses exklusive Strandapartment mit 1 Schlafzimmer in einer der begehrtesten Gegenden von Dubai, Emaar Beachfront, einem florierenden maritimen Zentrum, präsentieren zu können. Diese exklusiven Apartments von Emaar werden die Definition von luxuriösem Wohnen am Meer au…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Wohnanlage New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$183,096
Ruby ist ein modernes Wohnprojekt im Herzen eines der dynamischsten Gebiete von Dubai, Jumeirah Village Circle (JVC). Dieses Projekt wird für diejenigen erstellt, die die harmonische Kombination aus stilvoller Architektur, Gemütlichkeit und strategischer Lage suchen. Das Projekt bietet Studi…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Selina Bay
Wohnanlage Selina Bay
Wohnanlage Selina Bay
Wohnanlage Selina Bay
Wohnanlage Selina Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Selina Bay
Wohnanlage Selina Bay
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$293,185
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 16
The beautiful apartments in the new Selina Bay project on the Yas Island Island in Abu Dhabi! Apartments for life and investment! Profitability - from 10% in $! Let's provide the investor catalog! Important installment plan! Convenities: pool, children's pool, gym, barbecue site, playgroun…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,24M
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 30
Luxuriöse Wohnungen am Meer mit Zahlungsplan in Dubai Maritime City Maritime City ist ein erstklassiges Wasserfront-Projekt in Dubai, das Gewerbe, Wohnen und maritime Industrie nahtlos zu einem dynamischen Küstenzentrum verbindet. Strategisch günstig zwischen Port Rashid und Dubai Dry Docks …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,15M
SAMANA Ocean Pearl 2 ist ein einzigartiges Projekt auf Dubai-Inseln. Stellen Sie sich den Morgen vor, wenn die ersten Sonnenstrahlen über die endlose Azure-Oberfläche reflektieren, und eine leichte Meeresbrise füllt Ihr Zuhause mit Frische. Die Innenräume kombinieren anspruchsvollen Stil und…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Alle anzeigen Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Wohngebäude Apartments mit Blick auf den Burj Khalifa in der Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$749,027
Jahr der Inbetriebnahme 2027