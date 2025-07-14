  1. Realting.com
  Wohnkomplex Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$220,000
BTC
2.6168562
ETH
137.1606218
USDT
217 510.5912828
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
TOP TOP
13 1
ID: 28009
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Economy-Klasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    21

Über den Komplex

English English
Русский Русский

Samana Sky Views ist eine neue moderne Wohnanlage von Samana, die die ideale Option für bequemes und gemütliches Wohnen im dynamischen Rhythmus der Stadt ist. Das Projekt kombiniert ästhetisches Design, gut ausgedachte Layouts und hochwertige Baumaterialien, die Bewohnern maximalen Komfort und Sicherheit bieten. Die Lage des Komplexes verbindet die städtische Infrastruktur bequem mit grünen Bereichen und schafft einen harmonischen Raum für Wohnen und Erholung.

Samana Sky Views bietet Apartments mit verschiedenen Größen und Layouts, von gemütlichen Studios bis zu geräumigen Familienapartments. Alle Zimmer wurden modern renoviert und mit hochwertigen Geräten und Oberflächen ausgestattet. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf Ergonomie und Funktionalität gelegt, so dass jeder Bewohner den Raum nach seinem Geschmack und Bedürfnissen organisieren kann. Der Komplex hat Landschaftsflächen, Gehbereiche, Spielplätze und Erholungsgebiete, so dass es attraktiv für Familien mit Kindern und aktiven Bewohnern.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Video-Review von wohnanlage Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Zurück zu
