Wohnkomplex Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Samana Sky Views ist eine neue moderne Wohnanlage von Samana, die die ideale Option für bequemes und gemütliches Wohnen im dynamischen Rhythmus der Stadt ist. Das Projekt kombiniert ästhetisches Design, gut ausgedachte Layouts und hochwertige Baumaterialien, die Bewohnern maximalen Komfort und Sicherheit bieten. Die Lage des Komplexes verbindet die städtische Infrastruktur bequem mit grünen Bereichen und schafft einen harmonischen Raum für Wohnen und Erholung.

Samana Sky Views bietet Apartments mit verschiedenen Größen und Layouts, von gemütlichen Studios bis zu geräumigen Familienapartments. Alle Zimmer wurden modern renoviert und mit hochwertigen Geräten und Oberflächen ausgestattet. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf Ergonomie und Funktionalität gelegt, so dass jeder Bewohner den Raum nach seinem Geschmack und Bedürfnissen organisieren kann. Der Komplex hat Landschaftsflächen, Gehbereiche, Spielplätze und Erholungsgebiete, so dass es attraktiv für Familien mit Kindern und aktiven Bewohnern.