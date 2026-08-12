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Mansions in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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Herrenhaus 10 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 10 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 600 m²
Stockwerk 1/6
Speziell Entworfenes Freistehendes Haus auf The World Islands Sweden Island The World Island…
$34,19M
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Herrenhaus 10 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 10 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 805 m²
Etagenzahl 4
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$13,84M
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Herrenhaus 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 643 m²
Etagenzahl 4
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$4,44M
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Herrenhaus 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 410 m²
Etagenzahl 4
Villen in Dubai Legends: Architektonische Pracht, botanische Abgeschiedenheit und elitäres L…
$10,73M
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Herrenhaus 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 2 335 m²
Etagenzahl 4
Ultra-luxuriöse Villen mit privatem Schwimmbad, Spa und Kino in Dubai Eingebettet im prestig…
$20,52M
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 005 m²
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$14,25M
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Herrenhaus 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 7
Fläche 2 197 m²
Etagenzahl 3
$18,12M
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Herrenhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 708 m²
Etagenzahl 12
$35,62M
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Herrenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 761 m²
Etagenzahl 12
$32,88M
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Herrenhaus 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 369 m²
Lassen Sie das Leben in Jouri Hills beginnen, die neueste Phase in der sehr beliebten Jumeir…
$7,53M
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Herrenhaus 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Herrenhaus 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 7
Fläche 1 932 m²
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Immobilienangaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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