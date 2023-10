Sariyar, Türkei

von €589,322

Der Komplex bietet: Parkplätze für jede Einheit, Swimmingpool, Fitnessraum, Kinderbecken ’, Kinderspielplatz, Multisportplatz, Krocketbereiche, Zen-Garten, Yoga-Garten, schattige Sitzbereiche, Grillstationen, Landschaftsbereiche, Fitnessstudio im Freien, Joggingstrecke, Tennisplätze, riesiger Schachspielplatz, Kindergarten, Moschee. Das Projekt enthält verschiedene Arten von Einheiten: 2 Schlafzimmer - 1321 Stadthäuser 3 Schlafzimmer - 156 Stadthäuser 4 Schlafzimmer - 290 Stadthäuser Ausstattung und Ausstattung des Hauses Private Balkone / Terrassen nach Stückplan Küchenschränke und Arbeitsplatten Gegebenenfalls komplett geflieste Badezimmer, Suiten und Gästetoiletten Doppelverglasung Fenster Dusche in jedem Badezimmer Zentrale Klimaanlage Waschtische Einheiten & Spiegel Wasch- und Zimmermädchen in einigen Stadthäusern Einige Schlafzimmer mit eigenem Bad Stadthäuser mit 4 Schlafzimmern und internem Aufzug (optional) Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Projekt befindet sich in Dubailand, wo es unverwechselbare und zeitgemäße Stadthäuser mit hohen Wohngebäuden bietet, die den gesamten Luxus-Lifestyle in unmittelbarer Nähe der meisten Sehenswürdigkeiten Dubais bieten und von Parks, Schulen und, Moscheen und Gemeinschaftsretails. IMG Worlds of Adventure - 5 Minuten Global Village - 11 Minuten Zayed University - 11 Minuten Dubai Hills Mall - 17 Minuten Mall of Emirates - 23 Minuten