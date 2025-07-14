  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Vysokaa arenda

Wohnkomplex Vysokaa arenda

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$346,575
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 28089
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Townhouses in the new residential complex ES Golf Meadow with swimming pools, lounge areas and a golf course, Emaar South, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,34M
Wohnanlage Venice
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$163,288
Wohnanlage New residence Golf Gate with swimming pools and a golf club in the prestigious area of DAMAC Hills, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$513,535
Wohnanlage Tiraz
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$267,671
Wohnanlage "Solera, Downtown Mina" by RAK Properties (Units 168)
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$256,231
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Vysokaa arenda
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$346,575
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage New apartments in Silva high-rise complex, Dubai Creek Harbour area, UAE
Wohnanlage New apartments in Silva high-rise complex, Dubai Creek Harbour area, UAE
Wohnanlage New apartments in Silva high-rise complex, Dubai Creek Harbour area, UAE
Wohnanlage New apartments in Silva high-rise complex, Dubai Creek Harbour area, UAE
Wohnanlage New apartments in Silva high-rise complex, Dubai Creek Harbour area, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in Silva high-rise complex, Dubai Creek Harbour area, UAE
Wohnanlage New apartments in Silva high-rise complex, Dubai Creek Harbour area, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$501,588
Silva ist ein neues Wohnprojekt im Herzen von Dubai Creek Harbour, einem Ort, an dem moderne Architektur, inspiriert von der Natur, auf anspruchsvolle Stil und urbane Dynamik trifft. Es ist ein Ort, wo Sie jeden Moment leben, schaffen und genießen möchten. Panoramablick auf die Wasseroberflä…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Wohnanlage New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,88M
Willkommen in Albero, einem neuen Wohnprojekt im Herzen von Dubai Creek Harbour, wo jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde, um Ihnen einen Sinn für Privatsphäre, natürliche Harmonie und tadellosen Stil zu geben. Dieses Projekt ist eine wahre Ausführungsform des modernen Komforts, umgeben v…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Alle anzeigen Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay by Cavalli
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$877,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 40
Damac Bay von Cavalli – ultra-luxuriöses Projekt des berühmten Entwicklers Damac Properties. Dieser vielversprechende Wohnkomplex, der bereits heute zum Kult wird, ist eine neue Verkörperung des Luxus in der Küstenprämiengemeinschaft. Wohnung mit Reparatur- und Küchenmöbeln mit 1 Schlafzi…
Immobilienagentur
DOM REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen