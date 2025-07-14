  1. Realting.com
Wohnkomplex Carmel Residences

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$239,351
;
6
ID: 33030
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Carmel Residences ist ein moderner Boutique-Komplex im Zentrum von JVC von Uniestate Properties!

Carmel Residences ist ein neues modernes Wohnprojekt von Entwickler Uniestate Properties, das sich im Herzen des renommierten Jumeirah Village Circle (JVC) befindet. Der Komplex wird im Format von Boutique-Gebäuden hergestellt, die elegante Architektur, Privatsphäre und hohen Komfortstandards kombinieren.

Jede Residenz ist so konzipiert, dass sie moderne Anforderungen an Komfort erfüllt:
- nachdenkliche Planung,
- hochwertige Oberflächen,
- eingebaute Geräte,
- Funktionsküchen,
Große Fenster und angenehme, helle Innenräume.

Infrastruktur und Einrichtungen:
Carmel Residences bietet Bewohnern eine breite Palette von Annehmlichkeiten, die typisch für die nächsten Generation Komfort-Klasse-Projekte:

- zwei Swimmingpools, einschließlich Optionen für Personen mit eingeschränkter Mobilität,
- modernes Fitnesscenter,
- Empfang und Concierge-Service,
- sichere Parkplätze,
- haustierfreundliche Politik,
- Erholungsgebiete und Landschaftsgebiet.

Der Komplex schafft ein komfortables Umfeld für Familien, junge Profis und Investoren, die flüssige Lose in JVC suchen.

Lage und Umgebung:
Aufgrund seiner Lage im Zentrum von JVC haben die Bewohner Zugang zu der entwickelten Infrastruktur des Bezirks:

2 Minuten zu Fuß zum nächsten Park und Supermärkten
10 Minuten zu Cafés, Restaurants, Schulen und einer medizinischen Klinik
- bequemes Verkehrsnetz mit schnellem Zugang zur Al Khail Road und Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

Reisezeit zu wichtigen Punkten in der Stadt:

30 Minuten zu den Flughäfen DXB und DWC
15-20 Minuten nach Dubai Marina, Dubai Hills und Mall of the Emirates.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um eine Präsentation von Carmel Residences zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie die beste Option zum Wohnen oder Investieren in einem dynamischen JVC-Bereich.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

