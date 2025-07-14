Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle

  1. Realting.com
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$195,420
;
12
ID: 27812
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    26

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Voll möblierte Wohnungen mit Ratenzahlungsplan nach der Übergabe in Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) ist eine lebendige und familienfreundliche Gemeinde in Dubai, die eine perfekte Mischung aus urbanem Leben und ruhiger Umgebung bietet. JVT ist für seine moderne Architektur, üppigen Grünflächen und eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten bekannt und richtet sich sowohl an Familien als auch an Berufstätige. Die Gemeinde verfügt über Parks, Schulen, Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants, die einen komfortablen und bequemen Lebensstil gewährleisten. Dank seiner strategischen Lage bietet JVT einfachen Zugang zu den wichtigsten Autobahnen, die die Bewohner mit wichtigen Zielen wie Dubai Marina, Downtown Dubai und dem Flughafen verbinden. Mit seiner friedlichen Atmosphäre und den hervorragenden Annehmlichkeiten ist JVT die ideale Wahl für alle, die einen ausgewogenen und luxuriösen Lebensstil im Herzen von Dubai suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Dubai Jumeirah Village Triangle befinden sich in günstiger Lage an der Kreuzung von Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und Al Khail Road. Sie sind nur 4 Minuten von Schulen und Krankenhäusern, 7 Minuten vom Dubai Miracle Garden, 15 Minuten von der Dubai Hills Mall, 17 Minuten von den Jumeirah Golf Estates, 20 Minuten von Bluewaters Island und JBR, 23 Minuten von Palm Jumeirah, 26 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Mall und 30 Minuten vom Dubai Internationalen Flughafen entfernt.

Das Projekt umfasst zwei Hochhaustürme mit einem auffälligen modernen architektonischen Design, das Eleganz und Funktionalität nahtlos miteinander verbindet. Die Außenfassade besticht durch glatte Fassaden mit modernen Oberflächen, die durch großzügige Glaselemente ergänzt werden, die die Gesamtästhetik verbessern und einen Panoramablick bieten. Ein atemberaubender zentraler Schwimmbad, der von üppiger Landschaft und gemütlichen Loungebereichen umgeben ist, dient als Mittelpunkt und schafft eine ruhige Oase für die Bewohner. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, eine Joggingstrecke, ein Kinderspielbereich, ein Grillplatz und ein erholsamer Whirlpool/Spa. Die Bewohner können auch eine große Lobby mit hohen Decken und anspruchsvollem Design genießen, die eine einladende Atmosphäre für Gäste schafft und einen einfachen Zugang zu Gemeinschaftsräumen bietet. Das Projekt bietet sechs Ebenen mit zweckbestimmten Parkplätzen, die für Komfort sorgen, sowie nahtlose Korridore mit sanfter Beleuchtung und moderner Ausstattung. Mit seiner Mischung aus erstklassigen Annehmlichkeiten und außergewöhnlichem Design verspricht das Bauprojekt einen luxuriösen Lebensstil mit müheloser Anbindung an die Stadt.

Das Projekt bietet voll möblierte Einzimmer-, Zweizimmer- und Dreizimmerwohnungen, die sorgfältig entworfen wurden, um Komfort und Raffinesse zu vereinen an. Jede Wohneinheit verfügt über hochwertige Oberflächen, großzügige Grundrisse und große Fenster, die den Raum mit natürlichem Licht füllen und eine warme und einladende Atmosphäre schaffen. Die Innenräume sind sorgfältig mit Einbauschränken und modernen Küchengeräten ausgestattet, um den Bewohnern Komfort und Funktionalität zu bieten. Die Wohnbereiche sind mit modernen Möbeln und eleganten Oberflächen für Entspannung und Unterhaltung ausgelegt, während die Schlafzimmer mit sanften Farbtönen und hochwertigen Materialien einen ruhigen Rückzugsort bieten. Die Badezimmer sind ebenso luxuriös und verfügen über elegante Armaturen und eine großzügige Raumaufteilung. Jedes Detail ist darauf zugeschnitten, modernes Wohnen mit Schwerpunkt auf Stil, Komfort und Zweckmäßigkeit widerzuspiegeln.


DXB-00178

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Realting.com
Gehen
