  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Sky Line

Wohnkomplex Sky Line

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$204,220
;
27
ID: 33007
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    73

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Sky Line ist ein modernes Architekturdesign, Panoramablick und erstklassiger Komfort von Peace Homes Group.

Sky Line ist ein neues Wohnprojekt der Peace Homes Group, das für diejenigen entwickelt wurde, die beeindruckende Ausblicke, durchdachte Architektur und modernen urbanen Komfort schätzen.

Einrichtungen und Infrastruktur
Sky Line bietet Bewohnern eine breite Palette von Annehmlichkeiten für Erholung, Sport und Soziales:

- stilvoller Pool,
- moderner Fitnessraum,
- Ruhebereiche und Aufenthaltsräume,
- Kinderspielplatz,
- grüne Gehterrassen,
- Parkplatz und rund um die Uhr Sicherheit.

Die Infrastruktur konzentriert sich auf die Schaffung kompletten Komfort und gemütliche Atmosphäre für Familien und Profis.

Location.
Sky Line befindet sich in einem vielversprechenden Teil von Dubai (Ort entsprechend den Projekten der Peace Homes Group), bietet:

- Schneller Zugang zu den Hauptstraßen,
- Nähe zu Einkaufszentren, Cafés, Schulen und Parks,
- bequeme Kommunikation mit Geschäftsbereichen und Freizeitclustern.

Das Projekt ist ideal für diejenigen, die die Kombination von Zugänglichkeit und einem entwickelten urbanen Umfeld schätzen.

Kontaktieren Sie uns, um eine Sky Line Präsentation zu erhalten, die Layouts zu erkunden und eine Residenz in einem der stilvollsten Projekte der Peace Homes Group zu wählen.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
