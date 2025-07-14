Wohnkomplex Sky Line

Sky Line ist ein modernes Architekturdesign, Panoramablick und erstklassiger Komfort von Peace Homes Group.
Sky Line ist ein neues Wohnprojekt der Peace Homes Group, das für diejenigen entwickelt wurde, die beeindruckende Ausblicke, durchdachte Architektur und modernen urbanen Komfort schätzen.
Einrichtungen und Infrastruktur
Sky Line bietet Bewohnern eine breite Palette von Annehmlichkeiten für Erholung, Sport und Soziales:
- stilvoller Pool,
- moderner Fitnessraum,
- Ruhebereiche und Aufenthaltsräume,
- Kinderspielplatz,
- grüne Gehterrassen,
- Parkplatz und rund um die Uhr Sicherheit.
Die Infrastruktur konzentriert sich auf die Schaffung kompletten Komfort und gemütliche Atmosphäre für Familien und Profis.
Location.
Sky Line befindet sich in einem vielversprechenden Teil von Dubai (Ort entsprechend den Projekten der Peace Homes Group), bietet:
- Schneller Zugang zu den Hauptstraßen,
- Nähe zu Einkaufszentren, Cafés, Schulen und Parks,
- bequeme Kommunikation mit Geschäftsbereichen und Freizeitclustern.
Das Projekt ist ideal für diejenigen, die die Kombination von Zugänglichkeit und einem entwickelten urbanen Umfeld schätzen.
Kontaktieren Sie uns, um eine Sky Line Präsentation zu erhalten, die Layouts zu erkunden und eine Residenz in einem der stilvollsten Projekte der Peace Homes Group zu wählen.