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Eigentumswohnungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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Condo 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Condo 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
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Condo 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Condo 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
PROVISIONSFREI FÜR KÄUFER Direkter Vertrieb im Auftrag des Bauträgers – alle Beratungen i…
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Condo 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Condo 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Condo 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Condo 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Luxuriöser Wohnkomplex mit Ultra-High-End-Apartments im Herzen von Dubai. Entwickelt für die…
$301,370
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Condo 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Condo 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 13/60
Dieser luxuriöse Wohnkomplex befindet sich im Zentrum von Dubai und bietet den Bewohnern ein…
$371,500
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Condo 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Condo 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Luxuriöser Wohnkomplex mit Ultra-High-End-Apartments im Herzen von Dubai. Entwickelt für die…
$384,000
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Condo 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Condo 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Luxuriöser Wohnkomplex mit Ultra-High-End-Apartments im Herzen von Dubai. Entwickelt für die…
$213,000
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Condo 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Condo 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Luxuriöser Wohnkomplex mit Ultra-High-End-Apartments im Herzen von Dubai. Entwickelt für die…
$260,000
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