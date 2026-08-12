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Studio-Wohnungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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Adschman
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Abu Dhabi
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Ra’s al-Chaima
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Studio in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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Studio
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 40 m²
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Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Fläche 33 m²
Stockwerk 2/8
Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Azizi Beach Oasis (Mirage 1) in Dubai Studi…
$199,343
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Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Fläche 56 m²
Stockwerk 1/15
Ready hotel apartments in Boutique 7 in Barsha Heights! Wohnungen für Wohnen und Investition…
$272,258
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Fläche 37 m²
Stockwerk 10/18
The Collection at Taiyo ist eine komplett eingerichtete Residenz in Wasl Gate mit modernem S…
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Studio 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
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Fläche 36 m²
Stockwerk 3/5
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$174,272
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Fläche 37 m²
Preis beginnt bei AED 689,000 | From 37sqmSamana Manhattan ist eine gehobene Wohnentwicklung…
$187,611
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Mi Casa - Apartments mit modernem Design, grünen Höfen und einem günstigen Preis!Mi Casa by …
$204,000
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Fläche 44 m²
Stockwerk 6/12
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Fläche 36 m²
Stockwerk 20/44
Apartments im modernen Komplex Binghatti Hill Views im Herzen von Dubai Science Park! Hohe I…
$272,299
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Fläche 30 m²
Stockwerk 15/34
Apartments im neuen Projekt Guzel Towers im Herzen von Jumeirah Village Triangle! Voll möbli…
$154,528
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Fläche 37 m²
Preis beginnt bei AED 649,000 | Ab 37 qmErleben Sie die Essenz der Miami Küstenvibranz im He…
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Fläche 38 m²
Stockwerk 4/7
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Fläche 43 m²
Stockwerk 10/20
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Studio 2 Schlafzimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 Schlafzimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Preis beginnt bei AED 1.197,000 | ab 127 qmEntdecken Sie Sendian, die inaugurale Wohnanlage …
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Stockwerk 5/41
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 11/33
Projekt - SAAS HILLSStandort: Dubai Science ParkGeplanter Liefertermin - IV 2027Saas Hills i…
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Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Fläche 39 m²
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Fläche 38 m²
Preis beginnt bei AED 680.000& ZeroWidthSpace | Von 38qmSamana Barari Twin Towers ist eine b…
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Fläche 35 m²
Stockwerk 10/35
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Fläche 46 m²
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Stockwerk 9/25
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Stockwerk 10/29
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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