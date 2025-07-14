  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnung in einem Neubau Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai

Wohnung in einem Neubau Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$840,541
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27790
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    69

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Wohnungen mit Stadtblick und Ratenzahlung in Meydan Dubai

Meydan, Dubai, ist ein prestigeträchtiger und schnell wachsender Stadtteil, der für seinen luxuriösen Lebensstil, seine erstklassige Infrastruktur und seine lebendige Gemeinschaft bekannt ist. Die Gegend beherbergt die berühmte Meydan-Rennbahn, auf der der renommierte Dubai World Cup stattfindet, und verbindet Sport, Freizeit und gehobenes Wohnen auf harmonische Weise. Meydan bietet eine Reihe von hochwertigen Wohnanlagen, Premium-Hotels und hochmodernen Gewerbeflächen und ist damit ein erstklassiges Ziel für Investoren und Eigenheimbesitzer gleichermaßen. Mit seiner Nähe zur Innenstadt von Dubai, dem atemberaubenden Blick auf die Skyline und dem Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten steht Meydan als Symbol für moderne Eleganz und anspruchsvolles urbanes Wohnen im Herzen der Stadt.

Die Wohnungen zum Verkauf in Meydan, Dubai, befinden sich in idealer Lage an der Hauptstraße Al Khor und bieten eine nahtlose Anbindung an wichtige Ziele in der ganzen Stadt. Das Projekt ist nur 5 Minuten vom Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, 10 Minuten von der Meydan-Rennbahn und internationalen Schulen, 12 Minuten vom Dubai Internationalen Flughafen und der Business Bay, 15 Minuten von der Dubai Einkaufszentrum, dem Burj Khalifa & Downtown Dubai, dem Dubai Frame und der Dubai Opera und 25 Minuten von der Palm Jumeirah entfernt.

Das Projekt ist ein architektonisches Meisterwerk mit 69 Stockwerken, das moderne Eleganz nahtlos mit der Ruhe der Natur verbindet und einen gehobenen Lebensstil im Herzen Dubais bietet. Das Außendesign zeichnet sich durch eine schlichte, zeitgenössische Architektur aus, die durch großzügige Glasfassaden ergänzt wird, die einen atemberaubenden Panoramablick auf die Skyline von Dubai, das Ras Al Khor Wildlife Sanctuary und die ruhigen Uferpromenaden bieten. Die Anlage verfügt über eine Vielzahl von erstklassigen Annehmlichkeiten, darunter ein Dachschwimmbad im Resort-Stil mit einer 270°-Aussichtsplattform, ein exklusiver Freizeitbereich auf Podium-Ebene und ein hochmodernes Clubhaus. Fitness- und Wellness-Enthusiasten können ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, einen CrossFit-Bereich im Freien, Yoga- und Meditationsdecks sowie eine Jogging- und Fahrradstrecke nutzen. Zur Freizeitgestaltung stehen den Bewohnern ein 18-Loch-Pitch-and-Putt-Golfplatz, Padel-Tennisplätze, Tischtennisplatten und eine spezielle Gaming-Zone für Jugendliche mit VR-Unterhaltung zur Verfügung. Familien können sich auf Kinderspielplätze, einen Kinderclub und haustierfreundliche Bereiche freuen. Das Projekt bietet außerdem eine luxuriöse Business-Lounge, eine Bibliothek, einen privaten Kinoraum und Gemeinschaftsräume, die eine perfekte Work-Life-Balance gewährleisten. Die Außenanlagen sind mit üppigen grünen Rasenflächen, einem offenen Grill- und Essbereich und ruhigen Sitzbereichen ausgestattet, die einen friedlichen Rückzugsort inmitten der geschäftigen Stadt schaffen. In erstklassiger Lage mit guter Anbindung an wichtige Ziele definiert dieses Bauprojekt das luxuriöse Stadtleben mit einer unvergleichlichen Mischung aus Eleganz, Komfort und Bequemlichkeit neu.

Das Projekt bietet eine exquisite Auswahl an voll möblierten Markenwohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, die modernes Wohnen mit unvergleichlicher Eleganz und Funktionalität aufwerten sollen. Jedes Haus ist sorgfältig mit hochwertiger Innenausstattung gestaltet und verfügt über Einbauschränke, die viel Stauraum bieten und eine schlichte, moderne Ästhetik aufweisen an. Die Küchen sind mit hochwertigen Elektrogeräten ausgestattet, die den Bewohnern sowohl Stil als auch Komfort bieten. Großzügige, raumhohe Fenster durchfluten die Innenräume mit natürlichem Licht und bieten einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Dubai, das Ras Al Khor Wildlife Sanctuary und die ruhigen Uferpromenaden. Die großzügigen Grundrisse integrieren nahtlos Wohn-, Ess- und Unterhaltungsbereiche und schaffen so ein raffiniertes und einladendes Ambiente. Die Residenzen sind mit hochwertigen Oberflächen ausgestattet, darunter edle Bodenbeläge, hochwertige Arbeitsplatten und maßgeschneiderte Beleuchtung, die einen Hauch von Opulenz verleihen. Die durchdacht gestalteten Badezimmer verfügen über elegante Armaturen, moderne Waschtische und luxuriöse Regenduschen, die das Gesamterlebnis von Komfort und Entspannung noch verstärken. Die intelligente Hausautomation verbessert das Wohnerlebnis zusätzlich, indem sie eine nahtlose Steuerung von Beleuchtung, Temperatur und Sicherheit ermöglicht. Jedes Detail ist so gestaltet, dass es Raffinesse, Funktionalität und ein Gefühl von Exklusivität verkörpert und das zeitgenössische urbane Leben in Dubai neu definiert.


DXB-00204

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Bayview Emaar beachfront by Address Resort
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$898,590
Residenz AYKON CITY
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$401,521
Wohnanlage Greenside Residence
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$375,338
Wohnanlage CLOUD TOWER
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$323,000
Wohnanlage Premier residential development The Element with a wide range of amenities in Sobha One area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$499,342
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$840,541
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$478,325
Damac Riverside Views ist die einzigartige Wohnanlage im dynamischen Herzen von Dubai, die natürliche Harmonie mit urbanem Luxus kombiniert. Das Projekt bietet Unterkunft inmitten von malerischen Wassergebieten, schwimmenden Restaurants und grünen Farmen, wodurch die Atmosphäre der Gelassenh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,10M
Eden House Der Park ist ein Ort, wo Natur und urbanen Lebensstil zusammenkommen und die einzigartige Atmosphäre für Leben und Erholung schaffen. Diese Wohnanlage befindet sich entlang des malerischen Dubai Canal und setzt einen neuen Standard von komfortablen und raffinierten Lebensstil. Jed…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$235,283
11 Hills Park by TownX ist ein renommierter Wohnkomplex, der Ihren Dubai-Lifestyle in neue Höhen bringt. In einem umweltfreundlichen und grünen Bereich, umgeben von Parks und malerischen Landschaften, schafft das Projekt eine einzigartige Atmosphäre des Komforts im Herzen einer dynamischen S…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen