Premium Premium
Villa De Palm Jebel Ali
Villa De Palm Jebel Ali
Villa De Palm Jebel Ali
Villa De Palm Jebel Ali
Villa De Palm Jebel Ali
Alle anzeigen Villa De Palm Jebel Ali
Villa De Palm Jebel Ali
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,96M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
In het kielzog van het mondiale succes van Palm Jumeirah onthult Dubai zijn nieuwere, grotere en verfijndere Palm. “The Palm Jebel Ali” Een beperkte en finale release van beachfront villa’s is nu beschikbaar met een betaalplan van 4 jaar. Kies uit 5-, 6- of 7-slaapkamer ontwerpen…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
Premium Premium
Stadthaus DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Stadthaus DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Stadthaus DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Stadthaus DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Stadthaus DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Alle anzeigen Stadthaus DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Stadthaus DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$999,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
DISTRESS DEAL! Huge Townhouse mit niedrigem Preis in DubaiWarum diese Off-Plan Villa in Dubai ist eine hohe InvestitionsmöglichkeitDie Investition in eine Off-Plan-Villa in Dubai bietet heute eine der stärksten risikobereinigten Renditen in der Region – vor allem innerhalb einer Master-Plane…
Immobilienagentur
Umed properties
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Villa Utopia
Alle anzeigen Villa Utopia
Villa Utopia
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,96M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Exquisite Villa in der neuen Utopia-Gemeinde in der Gegend von Damac Hills! Eine ausgezeichnete Option für Familienleben und Investitionen! Rendite ab 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Die Villa ist mit einem Küchenset und Geräten ausgestattet! Ratenzahlung 0%! Fäl…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
OneOne
Stadthaus Morocco
Stadthaus Morocco
Stadthaus Morocco
Stadthaus Morocco
Stadthaus Morocco
Alle anzeigen Stadthaus Morocco
Stadthaus Morocco
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$853,151
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Reihenhaus in einem modernen Marokko-Projekt im Golf City-Gebiet! Erwarteter ROI – 6 %! Perfekt für komfortables Wohnen und Investieren! Zinslose Raten! Stadthaus mit Terrasse, Personalunterkünften, Terrasse, privatem Garten und Garage auf dem Grundstück. Ausstattung: Schwimmbad, Fitnessst…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Taormina Village
Stadthaus Taormina Village
Stadthaus Taormina Village
Stadthaus Taormina Village
Stadthaus Taormina Village
Alle anzeigen Stadthaus Taormina Village
Stadthaus Taormina Village
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$784,762
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Luxuriöse Taormina Village-Gemeinde im Herzen von Dubai Land! Eine ausgezeichnete Option für ein Leben mit der Familie und Investitionen! Rendite ab 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Ratenzahlungsplan 0 %! Fertigstellungstermin – 4 Quartale. 2027 Vorteile: private…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Alle anzeigen Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Villa im Luxusprojekt Falcon Island in Ras Al Khaimah! Atemberaubender Panoramablick! Erstklassige Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben! Nah am Meer! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Tiefgarage, Sicherheits- und CC…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Stadthaus Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Stadthaus Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Stadthaus Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Stadthaus Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Stadthaus Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$327,424
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Riverside – Views Collection by DAMAC.Waterfront inspiriertes Luxusleben mit Panoramablick auf die Gemeinschaft.1 & 2 Schlafzimmer Stadthäuser | Übergabe: Q2 2028Projektübersicht:DAMAC Riverside – Views Collection ist eine exklusive Stadthaus-Enklave in Dubais neue Binnenschiffsgemeinde, die…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Alle anzeigen Villa Yasmina Villas Expo Valley
Villa Yasmina Villas Expo Valley
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,74M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
FashionZ | Blick auf die Bucht und die Gemeinschaft Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Beschreibung Startpreis: 35.048.941.23 Rub Zahlungsplan: 65 Während des Baus 35 nach Fertigstellung Datum der Fertigstellung: Juli 2026.
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Alle anzeigen Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Villa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,38M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Beverly Hills Drive in den Trump Estates ist ein Kalifornier, der vom Feinsten lebt. Eingebettet in den Trump International Golf Club bietet es einen wirklich einzigartigen Lebensstil, der von Natur, Natur und Luxus geprägt ist. Erleben Sie Opulenz so weit das Auge reicht, mit malerischen A…
Bauherr
damac properties
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Alle anzeigen Villa Cavalli Estates
Villa Cavalli Estates
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,31M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Exklusive Villa in der neuen Gemeinde Cavalli Estates in Damac Hills! Tolle Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 5 %! Es besteht die Möglichkeit, ein „Goldenes Visum“ zu erhalten! Die Villen sind mit Markenmöbeln ausgestattet! Fälligkeitsdatum - 2 Quartale. 2024 Einrichtungen: Fuß…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Alle anzeigen Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,01M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 1 022 m²
1 Immobilienobjekt 1
Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Villa For Sale New Project Villas in Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$600,000
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 3
For Sale New Project Villas in Dubai DAMAC’;S ISLAND 🌴🌊  NEW RESORT-LIKE WATER MASTER COMMUNITY!  Launching Soon🚀 4 Bedrooms Townhouses🏡 ✅Prices from AED 2.2 Mln  ✅Sizes from 2,319 SQ.FT approx  5 Bedrooms Townhouses🏡 ✅Prices from AED 3 Mln  ✅Sizes from 3,324 SQ.FT 5, 6 &…
Immobilienagentur
AxA property
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Alle anzeigen Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,91M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Palm Jebel Ali rises majestically above the shimmering waters of the Arabian Gulf—an exquisite archipelago paradise just steps away from the Dubai coastline. This large-scale urban project embodies the country's ambitious vision, creating a unique place unlike any other.   The islands …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Alle anzeigen Villa Arabian Ranches
Villa Arabian Ranches
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$925,861
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Exquisite Villa in der geschlossenen Premium-Gemeinschaft Arabian Ranches! Für Leben und Investition! Hohe Mieteinnahmen – ab 6,6 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Fertigstellungsdatum: 2026 Ausstattung: Central Park, Cricketfeld, Tennisplätze, Schwimmbäder, Spo…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Velora
Stadthaus Velora
Stadthaus Velora
Stadthaus Velora
Stadthaus Velora
Alle anzeigen Stadthaus Velora
Stadthaus Velora
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$679,452
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Alle anzeigen Villa Marbella
Villa Marbella
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,46M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Exquisite Villa Marbella am Ufer des Arabischen Meeres! Ausgezeichnete Option zum Wohnen, Weiterverkaufen und Mieten (ROI - 6 % in $)! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Es ist möglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten! Der Komplex ist fertiggestellt! Infrastruktur: …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Nima The Valley by Emaar
Stadthaus Nima The Valley by Emaar
Stadthaus Nima The Valley by Emaar
Stadthaus Nima The Valley by Emaar
Stadthaus Nima The Valley by Emaar
Alle anzeigen Stadthaus Nima The Valley by Emaar
Stadthaus Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, Vereinigte Arabische Emirate
von
$571,759
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wir freuen uns, Ihnen diese exklusiven Stadthäuser mit 3 bis 4 Schlafzimmern namens „Nima“ anbieten zu können. vom renommierten Entwickler Emaar. Schiers Hausanlagen in üppigen Grünanlagen. The Valley ist eine malerische neue Stadt, die aus modernen Stadthaussiedlungen besteht, in denen das …
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,17M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 1 068–1 163 m²
3 Immobilienobjekte 3
Reem Hills ist eine Q Properties-Entwicklung unter dem Dach der Q Holding. Es ist eine Wohnanlage in einer wirklich einzigartigen Lage auf Abu Dhabis Reem Island, Entwickelt, um den Bewohnern zu ermöglichen, ihre Sinne in einer einzigartigen und luxuriösen Umgebung zu verwöhnen, indem sie de…
Immobilienagentur
Unique homes world wide properties
Stadthaus La Tilia at Villanova
Stadthaus La Tilia at Villanova
Stadthaus La Tilia at Villanova
Stadthaus La Tilia at Villanova
Stadthaus La Tilia at Villanova
Alle anzeigen Stadthaus La Tilia at Villanova
Stadthaus La Tilia at Villanova
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$726,300
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Reihenhäuser in der familienorientierten Villanova-Gemeinschaft in Dubai! Für Leben und Investition! Komplett eingerichtete Küche! Viele Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Sicher…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Verona
Stadthaus Verona
Stadthaus Verona
Stadthaus Verona
Stadthaus Verona
Alle anzeigen Stadthaus Verona
Stadthaus Verona
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$469,041
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Elite-Reihenhaus mit luxuriöser Innenausstattung in der Gegend von Damac Hills 2! Tolle Option zum Wohnen, Weiterverkaufen und Vermieten! Hohe Rendite – ab 6,5 % in $! Wir stellen einen Investorenkatalog zur Verfügung! Liefertermin - 2 Quartale. 2026 Ausstattung: Wellenbad, schwimmendes Ki…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Beach Mansion
Villa Beach Mansion
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,00M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Emmaar Strand Deal: Verkauf Kategorie: Wohnung Gebäude: Beach Mansion Schlafzimmer: 3 Badezimmer: 3 + Toilettenraum Ansicht: volle Ansicht des Yachthafens Etage: In der obersten Etage   Balkonzone: Ja
Immobilienagentur
DOM REAL ESTATE
Stadthaus Marwa Crystal Bay
Stadthaus Marwa Crystal Bay
Stadthaus Marwa Crystal Bay
Stadthaus Marwa Crystal Bay
Stadthaus Marwa Crystal Bay
Alle anzeigen Stadthaus Marwa Crystal Bay
Stadthaus Marwa Crystal Bay
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$969,467
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
FEATURES: • Kitchen with Home Appliances • Mitsubishi Home Elevators with Safety Systems • Luxury Flooring for Master Bedroom • Video and Audio Intercom System • Swimming Pool (Optional) • Luxury Bathroom • Walk in Closet for Master Bedroom • Storeroom • Two Covered Parking • Styl…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Alle anzeigen Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Villa EMAAR The Oasis - Address Villas
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,64M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
The Oasis by Emaar is een van Dubai’s meest high-end ontwikkelingen, verspreid over 9,4 miljoen m² aan indrukwekkende grootsheid, met 7.000 woningen, royale percelen, panoramische vergezichten, kristalhelder water en weelderige parken. Het project biedt een zorgvuldig samengestelde selectie…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Alle anzeigen Villa Knightsbridge
Villa Knightsbridge
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,15M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 368–675 m²
3 Immobilienobjekte 3
Knightsbridge, Dubais erste klimafreundliche Wellness-Community, präsentiert eine exklusive Boutique-Oase, die vom britischen Architekturstil inspiriert ist. Eingebettet im Herzen des Meydan Bezirks 11.Knightsbridge ist die Heimat von 112 luxuriösen Häusern, darunter sorgfältig gestaltete 6 …
Immobilienagentur
Easy Life Property
Villa Laguny Damak
Villa Laguny Damak
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$547,945
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Santorini Deal: Verkauf Kategorie: Stadthaus Schlafzimmer: 4 Badezimmer: 5 Ansicht: Zeigen Sie die Community an Parken: 2 Möbliert: Unmöbliert Balkon: Ja Verfügbarkeit: Außerplan, Oktober 2024.
Immobilienagentur
DOM REAL ESTATE
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Alle anzeigen Villa Sweden Palace
Villa Sweden Palace
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$34,25M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 6
Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke Liqu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Nima
Stadthaus Nima
Stadthaus Nima
Stadthaus Nima
Stadthaus Nima
Alle anzeigen Stadthaus Nima
Stadthaus Nima
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$680,650
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Premium-Stadthaus im neuen Nima-Projekt in der beliebten Familiengemeinde The Valley! Wunderschöner Blick auf Grün und Wasser! Für Liebhaber von Spaziergängen und einem ruhigen Leben! Günstige Lage in der Nähe von Schlüsselregionen Dubais! Ideal für das Leben mit Ihrer Familie, den Weiterver…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Villa Avena
Alle anzeigen Villa Avena
Villa Avena
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Alle anzeigen Villa Utopia V55 by Damac
Villa Utopia V55 by Damac
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,87M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wir freuen uns, Ihnen diese fabelhafte, besonders luxuriöse Villa namens V55 mit 7 Schlafzimmern präsentieren zu können, die sich in der prestigeträchtigen Wohnanlage UTOPIA befindet. Städtische Resortvillen. Eine Gemeinde in einer ruhigen grünen Gegend von DAMAC Hills, in der Nähe des Trump…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Alle anzeigen Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,64M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Villa im Großprojekt Palm Jebel Ali im Küstengebiet von Dubai! Mietrendite ab 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Luxuriöse Lage! Zinslose Raten! Fertigstellungsdatum – 2027 Das Hauptmerkmal des Projekts wird ein 110 km langer Strand sein. Ausstattung: Dienstbotenun…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Terra Golf Collection Phase 2
Stadthaus Terra Golf Collection Phase 2
Stadthaus Terra Golf Collection Phase 2
Stadthaus Terra Golf Collection Phase 2
Stadthaus Terra Golf Collection Phase 2
Alle anzeigen Stadthaus Terra Golf Collection Phase 2
Stadthaus Terra Golf Collection Phase 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,85M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Alle anzeigen Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,50M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Alle anzeigen Villa The Floating Seahorse
Villa The Floating Seahorse
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,75M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke Liqu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Alle anzeigen Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Villa Sweden Villas THOE and interiors by Bentley
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$34,04M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Palace of Sweden auf der berühmten und exklusiven Dubai World Island, Bently Home-Design, komplett möbliert und ausgestattet. Diese fabelhaften Ultra-Luxusvillen verfügen über alles, was Sie brauchen. Sie verteilen sich auf 6 Ebenen und verfügen über 7 Schlafzimmer. Diese Villa lässt alle Ih…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Alle anzeigen Villa Signature Mansions
Villa Signature Mansions
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$10,66M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Luxusvilla Signature Mansions JGE im Herzen einer der begehrtesten Wohngegenden Dubais! Zinslose Raten! Atemberaubender Panoramablick auf die Golfplätze! Möblierte Küche! Fälligkeitsdatum: 2. Quartal 2025 Ausstattung: Heimkino, Personalunterkünfte, Arbeitszimmer, natürlich beleuchteter…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Lillia at The Valley
Stadthaus Lillia at The Valley
Stadthaus Lillia at The Valley
Stadthaus Lillia at The Valley
Stadthaus Lillia at The Valley
Alle anzeigen Stadthaus Lillia at The Valley
Stadthaus Lillia at The Valley
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$547,945
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Schickes Stadthaus in der neuen Gemeinde Lillia at The Valley in Dubai Land! Tolle Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Garantiertes Einkommen – ab 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Schöner Ort! Ratenzahlung 0%! Fälligkeitsdatum – 1. Quartal. 2027 Ausstattu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Reportage Village
Stadthaus Reportage Village
Stadthaus Reportage Village
Stadthaus Reportage Village
Stadthaus Reportage Village
Alle anzeigen Stadthaus Reportage Village
Stadthaus Reportage Village
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$438,794
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Stadthaus im einzigartigen Reportage Village-Projekt im Dubai Land! Zinslose Raten! Perfekt zum Wohnen, Investieren oder Mieten! Stadthaus mit großzügiger Terrasse! Das Stadthaus ist mit Küchenschränken und Arbeitsplatten, Waschtischen und Spiegeln ausgestattet. Infrastruktur: Landschaftsg…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Venera
Stadthaus Venera
Stadthaus Venera
Stadthaus Venera
Stadthaus Venera
Alle anzeigen Stadthaus Venera
Stadthaus Venera
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$679,452
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Alle anzeigen Villa Jouri Hills
Villa Jouri Hills
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 294–1 369 m²
4 Immobilienobjekte 4
Jouri Hills – ist ein neuer Wohnkomplex des Entwicklers von Arada, der für seine Premium-Immobilien bekannt ist. Der Komplex befindet sich in den exklusiven Jumeirah Golf Estates und bietet einen ruhigen und gemessenen Lebensstil. Jede Residenz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Arc…
Immobilienagentur
Capri Realty Real Estate
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,06M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Luxusvilla im neuen Al Thuraya Island-Projekt in Sharjah! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Umgeben von üppigem Grün! Für Liebhaber von Spaziergängen und Natur! Entwickelte Infrastruktur! Nah am Strand! Ratenzahlung ohne %! Die Villa verfügt über Parkplätze und einen komfortablen Erholung…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Villa Plagette32
Alle anzeigen Villa Plagette32
Villa Plagette32
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$7,67M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Exklusive Plagette32-Community in der Gegend von Tilal Al Ghaf! Für Leben und Investition! Es ist möglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten! Rendite ab 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Ratenzahlung 0%! Fälligkeitsdatum - 3 Quartale. 2026 Vorteile: Schwimmbäd…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Alle anzeigen Villa Golf Lane
Villa Golf Lane
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,23M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 3
Exquisite Villa in der neuen Golf Lane-Gemeinde in Emaar South! Für Leben und Investition! Garantiertes Einkommen - bis zu 10% in $! Stellen wir einen Investorenkatalog zur Verfügung! Premium-immobilie! Ratenplan ohne Zinsen! Lieferzeit - 4 qm. 2028. Infrastruktur: 18-Loch-Golfplatz, öffen…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Alle anzeigen Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Villa Belair At The Trump Estates - Phase 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,07M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Luxuriöses Herrenhaus in Belair Phase 2 von Damac Properties! Hohe Kapitalrendite – ab 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Zinsloser Ratenzahlungsplan! Fälligkeit - 4 Quartale. 2024 Ausstattung: private Schwimmbäder, umweltfreundlicher Park mit Themenbereichen, komf…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Alle anzeigen Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,33M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Eine elegante Villa in der luxuriösen Kayan Phase 2-Gemeinschaft! Eine ausgezeichnete Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Hohe Mieteinnahmen – ab 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Zinslose Raten! Fälligkeitsdatum – 1. Quartal. 2026 Ausstattung: Gemeindezentrum, pri…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Alle anzeigen Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,50M
Hier entfaltet sich ein neues Kapitel des beispiellosen Regallebens, ein Ort, an dem Luxus Equine Leidenschaft trifft und ein Ort, an dem alle Equestrian-Träume zur Realität kommen.Willkommen im Grand Polo Club und Resort by Emaar.Treten Sie in eine Welt von Luxus, Eleganz und Harmonie mit d…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Alle anzeigen Villa The Watercrest Ellington
Villa The Watercrest Ellington
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,22M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Our four bedroom villa is meticulously crafted to provide comfort and elegance, ensuring that every resident can enjoy a refined living experience. Each villa features a private pool, adding an extra touch of exclusivity and a personal oasis for relaxation and recreation. Carefully designed …
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Alle anzeigen Villa Lanai Islands
Villa Lanai Islands
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$18,77M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Luxuriöses Herrenhaus in der Gemeinde Lanai Islands im Tilal Al Ghaf-Gebiet! Für Leben und Investition! Rendite ab 10 %! Zinslose Raten! Wir stellen einen Investorenkatalog zur Verfügung! Liefertermin - 2 Quartale. 2027 Infrastruktur: Restaurants, Parkplätze, Supermärkte, Kinderspielpl…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Alle anzeigen Villa Serenity mansions
Villa Serenity mansions
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,48M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke Liqu…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Villa Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$19,26M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
MAG MEWS Mansions – Villa Wohnen in MBR City, Dubai.Moderne Architektur. Gated Privacy. Kompromisslose Qualität.5 Schlafzimmer Villen & Unterschrift Villen | Übergabe: Q4 2026Projektübersicht:MAG MEWS Mansions ist eine ultra-premium Wohnanlage im Herzen von Mohammed Bin Rashid City (MBR City…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Alle anzeigen Villa Palm Jebel Ali
Villa Palm Jebel Ali
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,91M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Palm Jebel Ali rises majestically above the sparkling waters of the Arabian Gulf, presenting an exquisite archipelago paradise just minutes from the Dubai coastline. This large-scale project embodies the country's ambitious desire to create a unique place unlike any other.   Its island…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Stadthaus Marbella Damac Lagoons
Stadthaus Marbella Damac Lagoons
Stadthaus Marbella Damac Lagoons
Stadthaus Marbella Damac Lagoons
Stadthaus Marbella Damac Lagoons
Alle anzeigen Stadthaus Marbella Damac Lagoons
Stadthaus Marbella Damac Lagoons
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$802,240
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wir freuen uns, Ihnen diese luxuriösen Immobilien anbieten zu können, die in den Wohnkomplex MARBELLA eingebettet sind und vom preisgekrönten Entwickler DAMAC Properties erstellt wurden. MARBELLA in Damac Lagoons in Dubailand ist voller Charakter und Farbe mit einem künstlerischen Meisterwer…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Alle anzeigen Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$8,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Stadthaus Damac Islands
Stadthaus Damac Islands
Stadthaus Damac Islands
Stadthaus Damac Islands
Stadthaus Damac Islands
Alle anzeigen Stadthaus Damac Islands
Stadthaus Damac Islands
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$607,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa VIEWZ
Villa VIEWZ
Villa VIEWZ
Villa VIEWZ
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,50M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 35
Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Viewz Residence ist ein neuer Komplex in JLT by Danube Properties, einschließlich einer Sammlung von Studios, Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern und 4-Bett-Villen …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Alle anzeigen Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,85M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Alle anzeigen Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,26M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Stadthaus Greenway2 Emaar
Stadthaus Greenway2 Emaar
Stadthaus Greenway2 Emaar
Stadthaus Greenway2 Emaar
Stadthaus Greenway2 Emaar
Alle anzeigen Stadthaus Greenway2 Emaar
Stadthaus Greenway2 Emaar
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$740,384
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Eingebettet im pulsierenden Herzen von Dubai bietet Greenway 2 die Möglichkeit, ein beispielloses Erlebnis zu genießen. Golf-Lifestyle in einer exklusiven geschlossenen Wohnanlage. Hier trifft zeitgenössisches Design auf die Wärme eines Zuhauses. Reihenhäuser, die anmutig in Zweiergruppen …
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Alle anzeigen Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,97M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Villa im neuen Luxusprojekt Ohana By The Sea in Abu Dhabi an der Arabischen Golfküste! Voll möbliert! Zinslose Raten! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Fälligkeitsdatum: 2. Quartal 2025 Ausstattung: schneeweißer Privatstrand, eigene angelegte Gärten vor Ort, Sport- und Spielplätze, ö…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Alle anzeigen Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,44M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Atemberaubende Ausblicke auf die Skyline von Dubai und die Ruhe einer privaten Lagune schaffen eine perfekte Balance zwischen städtischem Komfort und natürlicher Schönheit. Die Bentley Home-Kollektion übersetzt Silhouetten und Formen, die für die britische Automobillegende stehen, in eine S…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Alle anzeigen Villa Park Greens by Damac
Villa Park Greens by Damac
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$779,759
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wir freuen uns, Ihnen diese fabelhafte, besonders luxuriöse Villa mit 5 Schlafzimmern präsentieren zu können, die sich in der prestigeträchtigen Wohnanlage „PARK GREENS“ befindet. Eine Wohnanlage in einer ruhigen, grünen Gegend von DAMAC Hills, in der Nähe des Trump International Golf Club. …
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Alle anzeigen Villa The Floating Seahorse by Thoe
Villa The Floating Seahorse by Thoe
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,72M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das schwimmende Seepferdchen, ein Reiseziel jenseits aller Vorstellungskraft, eine Innovationsleistung, die durch die Verbindung von Technik und Vorstellungskraft erreicht wurde. Die Floating Seahorse-Villen sind ein Beispiel für zeitloses Design und Handwerkskunst auf drei Ebenen, einschlie…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Alle anzeigen Villa Hartland II Villas
Villa Hartland II Villas
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,22M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit der GARANTIE des EINKOMMENS in den VAE-Immobilien! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden vo…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Alle anzeigen Villa Marbella
Villa Marbella
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,85M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Welcome to Marbella, where you can enjoy premium living in a coastal community located in the heart of Bloom Living, a fully integrated and comprehensively equipped mixed-use complex in Zayed City, Abu Dhabi.   Inspired by Mediterranean Spanish architecture and complemented by the comf…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Alle anzeigen Villa South Bay 3
Villa South Bay 3
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,27M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Herrenhaus mit eigenem Garten und Garage! Luxuriöse Villa im South Bay 3-Komplex im Süden von Dubai! Zinslose Raten! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Alle Villen verfügen über Familien- und Spielzimmer, ein geräumiges Wohnzimmer, ein Büro, einen Abstellraum und eine Waschküche. Infrastr…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Alle anzeigen Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,94M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
NB Collection by RAK Properties – Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.Private Waterfront Residences mit zeitloser Architektur.4 Schlafzimmer Villen | Handover: Q4 2026Projektübersicht:Die NB Collection by RAK Properties ist eine exklusive Wohnumgebung von ultra-luxuriösen Villen und V…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Stadthaus Greenville
Stadthaus Greenville
Stadthaus Greenville
Stadthaus Greenville
Stadthaus Greenville
Alle anzeigen Stadthaus Greenville
Stadthaus Greenville
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$876,712
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 2
Reihenhaus in der schicken Gemeinde Greenville im Emaar South-Gebiet! Premium-Lage! In der Nähe von Golfplatz und Park! Eine ausgezeichnete Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Spazier- und …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Alle anzeigen Villa Mira Villas by Bentley Home
Villa Mira Villas by Bentley Home
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,67M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa im neuen Mira Villas by Bentley Home-Projekt in Mohammed Bin Rashid City (MBR City)! Komplett möbliert mit Designer-Interieur! Atemberaubende Ausblicke auf die Skyline von Dubai! Eine großartige Option für Liebhaber von Spaziergängen und üppiger Natur! Für Leben und Investiti…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Alle anzeigen Villa Elaine Amali
Villa Elaine Amali
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$40,85M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Erdgeschoss: Formelles Wohnzimmer Formelles Esszimmer Offene Küche Barsitzplätze Heimkino Großes Foyer Kinderspielzimmer Garage für 4 Autos Privatbereich: Zweitküche Waschküche 3 separate Räume für Personal + eigene Badezimmer Außenbereich: Grillplatz Wohnbereich im Freien, So…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Alle anzeigen Villa Senses at the Fields
Villa Senses at the Fields
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,03M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Sinne – Jade auf den Feldern – neuer Komplex luxuriöser Stadthäuser in Mohammed Bin Rashid City! Rentabilität - 7,7 %! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Jede Residenz verfügt über eine Garage, eine Terrasse, ein Personalzimmer und große Terrassen. Ausstattung: Die Bewohner werden die Ge…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Villa The Springs
Alle anzeigen Villa The Springs
Villa The Springs
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$898,456
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fertig gestellte Villa in der modernen Wohnanlage The Springs in Dubai! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Hohe Mieteinnahmen – ab 10 %! Herrlicher Blick auf den See! Ausstattung: Schwimmbad, Tennisplatz, Kinderspielplätze; Erholungsgebiet und Grill, Basketballplätze und vieles mehr. Stan…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Alle anzeigen Villa Siniya Island
Villa Siniya Island
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,88M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
