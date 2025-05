Wohnkomplex Premium furnished apartments in Cove Edition 6, Dubailand Residence Complex area, Dubai, UAE

Die Cove Edition 6 ist ein Wohnprojekt von Imtiaz, das sich in der Region Dubailand Residence Complex befindet, die aktiv entwickelt wird und für das Leben immer attraktiver wird. Die Gegend zeichnet sich durch eine gute Verkehrsanbindung und die Nähe zu den wichtigsten Stadtanlagen, einschließlich Geschäfts- und Touristenzentren. In unmittelbarer Nähe wird eine neue U-Bahn-Station Blue Line gebaut, die das Umfahren in der Stadt erheblich vereinfacht, ohne dass ein persönliches Auto verwendet werden muss.

Der Komplex verfügt über alle notwendigen Annehmlichkeiten: ein Infinity-Pool, ein modernes Fitnessstudio, ein Kinderbereich, Erholungsgebiete und Grill. Dieser Wohnraum wird unter Berücksichtigung der Interessen von Familien, Berufstätigen und Investoren geschaffen, die eine ausgewogene Kombination aus Standort, Qualität und Wert suchen.

Eigenschaften der Wohnungen

Das Projekt bietet Studios sowie Apartments mit ein und zwei Schlafzimmern - alle komplett möbliert und auf einen hohen Standard fertig. Diese Lösung eignet sich zum Wohnen und Ausleihen ohne zusätzliche Investitionen. Die Räume in den Wohnungen sind rational geplant, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der modernen Stadtbewohner - mit einem Schwerpunkt auf Komfort und Funktionalität.