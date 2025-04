Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate

Villa im neuen Luxusprojekt Ohana By The Sea in Abu Dhabi an der Arabischen Golfküste! Voll möbliert! Zinslose Raten! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Fälligkeitsdatum: 2. Quartal 2025 Ausstattung: schneeweißer Privatstrand, eigene angelegte Gärten vor Ort, Sport- und Spielplätze, ö…