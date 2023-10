Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €664,625

99 m² 1

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Paramount Tower Hotel und Residenzen ( PTHR ) — 68-stöckiges Gebäude, das einen Wohnturm und ein Luxushotel « TAG1> des Entwicklers DAMAC Properties in Business Bay kombiniert. Insgesamt sind 826 Wohneinheiten im Projekt vertreten. Auf den Etagen 15 bis 25 befinden sich Hotelzimmer mit 1 Schlafzimmer mit einer Gesamtfläche von 78-97 m² und 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 127 Quadratmetern. m. mit allen Annehmlichkeiten. Jedes Zimmer verfügt über ein Heimkino mit Zugang zur Filmbibliothek Paramount. Auf den Etagen 26 bis 63 befinden sich Wohnstudios und Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern, die zum Kauf und zur Vermietung angeboten werden. Die Fläche variiert zwischen 48 qm. bis zu 137 qm. In der obersten Etage befindet sich ein Panorama-Pool mit Sonnenterrasse. Infrastruktur: Das Gebäude umfasst ein privates Paramount Pictures-Kino, Luxusgeschäfte, Restaurants, einen Loungebereich, ein Spa, ein Fitnesscenter und einen Wellnessclub. Für Anwohner und Gäste des PTHR stehen Annehmlichkeiten wie ein geräumiger Parkplatz, eine Videoüberwachung rund um die Uhr, ein Spielplatz und ein Pool für Kinder, Tagungsräume und Veranstaltungen, eine Sauna und ein mit einem Fitnessstudio ausgestattetes Dampfbad zur Verfügung, Grillplatz, Wäscheservice. Darüber hinaus verfügt das Hotel über verschiedene Einzelhandelsgeschäfte, darunter Lebensmittelgeschäfte. Ort: Die Residenz befindet sich an der Hauptstraße der Dubai Sheikh Zayed Road. Der internationale Flughafen DXB liegt eine 20-minütige Autofahrt entfernt. Sie können mit dem privaten Transport, mit dem Taxi oder mit der U-Bahn dorthin gelangen. Sie können auch in wenigen Minuten in die Innenstadt gelangen. Das Paramount Tower Hotel and Residences befindet sich in der Nähe berühmter Sehenswürdigkeiten, großer Unterhaltungsmöglichkeiten, Restaurants und Verkaufsstellen. Der berühmte Wolkenkratzer Burj Khalifa liegt nur wenige Gehminuten von den Apartments entfernt. In der Nähe des Gebäudes befinden sich wichtige Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Kindergärten werden für kleine Kinder bereitgestellt. Sekundarschulen für Schulkinder arbeiten. Sie können qualifizierte medizinische Hilfe in den nächstgelegenen Kliniken suchen. Und auch 2 Minuten zu Fuß — Apotheken, Banken. Für Lebensmittel und Haushaltswaren können PTHR-Bewohner Märkte und Supermärkte in der Nähe des Komplexes besuchen. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Investition Plus: - Kapitalrendite von 6%. - Ein Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung. - Zinsfreier Ratenzahlungsplan. - Kommission 0%. - Hohe Nachfrage nach Mietern. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir werden einen sicheren Deal mit dem Entwickler sicherstellen. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!