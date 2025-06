Wohnkomplex Jewel Of The Seacaves

Juwel der Meereshöhlen — Luxusvilla in einer der prestigiössten Küstengebiete von Paphos

Das Juwel der Seacaves befindet sich in der atemberaubenden Gegend von Sea Caves, nur einen 4-minütigen Spaziergang vom Meer und eine 5-minütige Fahrt von Coral Bay, lokalen Geschäften und Peyia Dorfzentrum entfernt. Jede Villa verfügt über ein modernes Design, geräumiges Layout, Premium-Finishs, einen privaten Garten und einen optionalen Pool. Umgeben von der Natur mit Panoramablick auf das Meer, bietet dieses Projekt die perfekte Mischung aus Privatsphäre, Eleganz und Küstenleben – ideal für dauerhafte Residenz, Ferienhaus oder eine High-End-Investition in Zypern.