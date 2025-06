Wohnkomplex La Reina

La Reina ist ein Boutique-Wohnungsprojekt mit nur 9 stilvollen Appartements auf drei Etagen, zwischen dem lebendigen Universal-Bereich und dem traditionellen Dorf Geroskipou in Paphos. Jede Einheit ist mit moderner Architektur und hochwertigen Oberflächen ausgestattet und verfügt über Privatparkplätze, maßgeschneiderte Küchen und energieeffiziente Systeme. Nur 2 km vom Strand und in der Nähe von Geschäften, Schulen und dem Stadtzentrum bietet La Reina eine perfekte Mischung aus Komfort, Komfort und Investitionspotenzial in einem der begehrtesten Gegenden der Stadt.