  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paralimni
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Paralimni, Zypern

Paphos
42
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Olivia Villas
Wohnanlage Olivia Villas
Wohnanlage Olivia Villas
Wohnanlage Olivia Villas
Wohnanlage Olivia Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Olivia Villas
Wohnanlage Olivia Villas
Paralimni, Zypern
von
$666,238
Fläche 241 m²
1 Immobilienobjekt 1
Olivia Villas bietet moderne 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, nur 700 m vom Strand Marlita in der begehrten Gegend von Pernera entfernt. Mit Bauflächen bis 156 m2 und Grundstücken bis 353 m2, jede Villa verfügt über offene Innenräume, Premium-Finishs, Privatparkplätze für zwei Autos und e…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Alle anzeigen Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Wohnanlage NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Paralimni, Zypern
von
$195,861
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
🏡 Verkauf:7 1 Schlafzimmer Wohnungen - ab €168,000 + MwSt6 2-Zimmer-Wohnungen - ab 249.000 € + MwSt3-Zimmer-Wohnungen – alle verkauft oder nicht aufgeführt📌 Allgemeine Beschreibung des Projekts:3-stöckiges Haus für 16 WohnungenFlächen von 54 m2 bis 107 m2Geräumige Verandas und ruf Garten bis…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Alaya Eco Friendly Residence
Wohnanlage Alaya Eco Friendly Residence
Wohnanlage Alaya Eco Friendly Residence
Wohnanlage Alaya Eco Friendly Residence
Wohnanlage Alaya Eco Friendly Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Alaya Eco Friendly Residence
Wohnanlage Alaya Eco Friendly Residence
Paralimni, Zypern
von
$847,408
Fläche 415–452 m²
2 Immobilienobjekte 2
Alaya Eco Friendly Residence ist eine Sammlung moderner 4-Zimmer-Villen am Rande des Cape Greco National Park, nur 600 m vom Konnos Beach entfernt. Jede Villa mit luxuriösen Zimmern bietet Panoramablick auf das Meer und die Natur, private Pools und geräumige Grundstücke von 400 bis 550 m2. D…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Fig Tree
Wohnanlage Fig Tree
Wohnanlage Fig Tree
Wohnanlage Fig Tree
Wohnanlage Fig Tree
Alle anzeigen Wohnanlage Fig Tree
Wohnanlage Fig Tree
Paralimni, Zypern
von
$800,655
Fläche 99 m²
1 Immobilienobjekt 1
Fig Tree Residences ist ein gepflegter Apartmentkomplex nur 250 m von der ikonischen Fig Tree Bay in Protaras entfernt. Mit geräumigen 2–3 Schlafzimmer-Einheiten mit moderner Architektur, hochwertigen Oberflächen, Gemeinschaftspool und Landschaftsbereichen. Ideal gelegen in der Nähe von Gesc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.4
796,394
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Semera Villas
Wohnanlage Semera Villas
Wohnanlage Semera Villas
Wohnanlage Semera Villas
Wohnanlage Semera Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Semera Villas
Wohnanlage Semera Villas
Kapparis, Zypern
von
$3,89M
Fläche 1 325 m²
1 Immobilienobjekt 1
Semera Villas ist eine exklusive Entwicklung im Herzen des Kapparis-Gebiets von Ayia Napa, nur wenige Schritte vom Strand Malama und der lebhaften Hauptstraße entfernt. Jede Villa bietet moderne Architektur, Premium-Finishs und einen privaten Pool, entworfen mit erdigen Tönen und natürlichen…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Wohnanlage Amaya Residences
Kapparis, Zypern
von
$273,049
Fläche 68–117 m²
2 Immobilienobjekte 2
Amaya Residences ist eine stilvolle gated Community in Kapparis–Paralimni und bietet 1- und 2-Zimmer-Wohnungen mit High-End-Finish und einen Gemeinschaftspool. Das Hotel liegt nur 1,2 km von den Stränden Ayia Triada und Malama entfernt und in der Nähe der neuen Paralimni Marina, verbindet es…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.7
273,216
Wohnung 2 zimmer
117.0
354,600
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Alle anzeigen Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Wohnanlage Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Kapparis, Zypern
von
$234,536
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 80 m²
1 Immobilienobjekt 1
Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis ist die richtige Nachbarschaft für Sie und Ihre Familie, mit hervorgehobenen maßgeschneiderten Apartments einige davon sind Loft-Typ-Condos. Das Hauptmerkmal des Projekts ist jedoch sein runder Form-Pool mit einer großen Paarung einer großen Auswahl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
80.0
282,517
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Lunae Residence
Wohnanlage Lunae Residence
Wohnanlage Lunae Residence
Wohnanlage Lunae Residence
Wohnanlage Lunae Residence
Kapparis, Zypern
von
$280,521
Fläche 89–107 m²
2 Immobilienobjekte 2
Lunae Residences ist eine Boutique-Entwicklung von fünf modernen Apartments in Kapparis, nur 600 m vom Strand Ayia Triada und 300 m von Geschäften und Restaurants entfernt. Mit nur zwei Wohnungen pro Etage und einem luxuriösen Penthouse auf der obersten Ebene bietet das Projekt Privatsphäre,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
89.0
279,030
Wohnung 3 zimmer
106.7
302,281
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Almaria Phase D
Wohnanlage Almaria Phase D
Wohnanlage Almaria Phase D
Wohnanlage Almaria Phase D
Wohnanlage Almaria Phase D
Alle anzeigen Wohnanlage Almaria Phase D
Wohnanlage Almaria Phase D
Paralimni, Zypern
von
$724,680
Fläche 369 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wie geht's? D ist die neueste Phase der renommierten Almaria Villas in Pernera, nur 610 m vom Meer entfernt. Die Entwicklung bietet geräumige Villen mit 4–5 Schlafzimmern mit privaten Pools auf Grundstücken von ca. 330 m2. Mit zeitgenössischer Architektur, Premium-Finishs, Panoramablick auf …
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Niero City Apartments
Wohnanlage Niero City Apartments
Wohnanlage Niero City Apartments
Wohnanlage Niero City Apartments
Wohnanlage Niero City Apartments
Paralimni, Zypern
von
$273,925
Fläche 81–83 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Niero City Apartments bietet eine einzigartige Mischung aus modernem Wohn- und Küstengelassenheit im Herzen von Paralimni, nur wenige Minuten von den atemberaubenden Stränden von Protaras entfernt. Diese Boutique-Entwicklung verfügt über 15 elegante Apartments mit 1–3 Schlafzimmern mit o…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
81.0 – 83.0
275,542 – 354,600
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Wohnanlage Nour Residence
Kapparis, Zypern
von
$233,768
Fläche 90–137 m²
2 Immobilienobjekte 2
Nour Residences ist eine moderne Wohnentwicklung im Herzen von Paralimni, nur 600 m vom Stadtzentrum und 3,2 km vom Strand entfernt. Mit geräumigen 2–3 Schlafzimmer-Wohnungen mit High-End-Finish und gated Security ist das Projekt perfekt in der Nähe von Geschäften, Schulen und Restaurants – …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
89.8
232,525
Wohnung 3 zimmer
136.7
290,656
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Alle anzeigen Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Wohnanlage NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Kapparis, Zypern
von
$195,861
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
📍 Paralimni, Zypern | Fertigstellung: Juli 2027Das ideale Projekt für Wohnen, Freizeit und Investitionen ist die Niero City Apartments im Herzen von Paralimni.Moderne Wohnanlage nur 7 Minuten von den Stränden Kapparis und Novaya Marina Paralimni entfernt, sowie 10 Minuten von der berühmten F…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ariel Residence
Wohnanlage Ariel Residence
Wohnanlage Ariel Residence
Wohnanlage Ariel Residence
Wohnanlage Ariel Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Ariel Residence
Wohnanlage Ariel Residence
Paralimni, Zypern
von
$759,745
Fläche 335–452 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ariel Residences ist eine moderne Wohnanlage mit 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, nur 520 m vom Strand Ayia Triada und 2 km vom neuen Marina Paralimni entfernt. Mit Grundstücken von 297 bis 452 m2, hochwertigen Oberflächen und einer erstklassigen Lage in der Nähe von Geschäften, Schulen u…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen