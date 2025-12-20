  1. Realting.com
  Zypern
  Konia
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Konia, Zypern

Paphos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Konia, Zypern
von
$273,848
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 73–94 m²
2 Immobilienobjekte 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
73.0
275,244
Wohnung 2 zimmer
94.0
374,800
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Konia, Zypern
von
$1,24M
Fläche 475 m²
2 Immobilienobjekte 2
KONIA THEA ist eine luxuriöse Wohnentwicklung bestehend aus nur zwei einzigartig gestalteten Villen, die in der prestigeträchtigen und ruhigen Gegend von Konia am westlichen Rand von Paphos gelegen sind. Jede Villa bietet unverbauten Panoramablick auf das Meer und atemberaubende Sonnenunterg…
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Konia, Zypern
von
$947,264
Fläche 582–662 m²
2 Immobilienobjekte 2
EVO Die Häuser stellen einen neuen Luxusstandard dar, der im Herzen von Konia, Paphos, lebt. Diese modernen Villen sind durchdacht mit High-End-Finishs, Fußbodenheizung, VRV-Klimaanlage und energieeffizienten Systemen, einschließlich Photovoltaik-Panels. Geräumige Innenräume, elegante Küchen…
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Konia, Zypern
von
$679,766
Fläche 450–570 m²
2 Immobilienobjekte 2
KONIA PANTHEA ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt, bestehend aus nur 3 Luxusvillen, in der ruhigen und gehobenen Gegend von Konia, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Paphos entfernt. Das moderne Architekturdesign verbindet sich nahtlos mit der natürlichen Umgebung und bietet eine Flu…
Wohnanlage FAIRVIEW
Wohnanlage FAIRVIEW
Wohnanlage FAIRVIEW
Konia, Zypern
von
$516,648
3 Immobilienobjekte 3
Fairview — Zeitgenössisch Villen im Gebiet Prestigious Konia, PaphosFairview ist eine Sammlung moderner und energieeffizienter 3- und 4-Zimmer-Villen im begehrten Wohngebiet von Konia, nur 5 Minuten vom Stadtzentrum von Paphos und dem Meer entfernt. Jede Villa verfügt über geräumige Layouts,…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
