Wohnkomplex Cypress Park

Cypress Park Retirement Village ist die erste 5-Sterne-unabhängige Senior-Gemeinschaft Zyperns und bietet außergewöhnlichen Komfort, Sicherheit und Pflege in einer verzierten Umgebung. Mit 24/7 CCTV, patrouillierende Sicherheit und Panik-Tasten in jedem Zimmer, Bewohner genießen vollständige Ruhe des Geistes. Der gesamte Komplex ist voll zugänglich, mit Aufzügen und rollstuhlgerechtem Design. Zu den Einrichtungen gehören beheizte Innen- und Außenpools, ein modernes Fitnessstudio, ein gemütliches Restaurant/Café, ein Mini-Markt und ein rund um die Uhr vor Ort medizinisches Zentrum. Cypress Park ist ein Ort, an dem Senioren unabhängig und dennoch sicher leben können, umgeben von einer lebendigen Gemeinschaft und dem höchsten Niveau an Unterstützung und Bequemlichkeit.