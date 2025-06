Wohnkomplex Infinity

Infinity ist eine innovative Entwicklung im Zentrum von Paphos, in der Nähe des Rathauses, des Stadtparks, der Schulen und allen wichtigen Stadteinrichtungen. Inspiriert von der Form eines chinesischen Drachen, zeichnet sich die Architektur mit ihrem futuristischen Design aus. Der Komplex verfügt über einen Pool auf dem Dach mit Panoramablick, ein Fitnesscenter, angelegte Terrassen und einzigartige Innenlösungen. Ideal für stilvolles Wohnen in der Stadt oder eine intelligente Investition in einem der dynamischsten und schnell wachsenden Gebiete der Stadt.