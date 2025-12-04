  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Peyia
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Peyia, Zypern

Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Peyia, Zypern
von
$1,74M
Fläche 620–800 m²
2 Immobilienobjekte 2
Cap St Georges ist ein renommierter Badeort an der Südwestküste Zyperns, in der Nähe von Paphos. Mit luxuriösen Villen und Residenzen mit Panoramablick auf das Meer kombiniert es elegante Architektur, High-End-Finishs und 5-Sterne-Annehmlichkeiten – darunter ein privater Strand, Spa, Restaur…
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Alle anzeigen Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Peyia, Zypern
von
$1,79M
Fläche 1 166 m²
1 Immobilienobjekt 1
ZEUGE Meer Caves ist ein exklusives Wohnprojekt im renommierten Küstengebiet von Paphos. Diese zeitgenössischen Villen kombinieren architektonische Eleganz mit Panoramablick auf das Meer und hohen Komfort. Geräumige Layouts, private Pools, hohe Decken, raumhohe Fenster, benutzerdefinierte Kü…
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Alle anzeigen Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Peyia, Zypern
von
$2,59M
Fläche 3 000 m²
1 Immobilienobjekt 1
Juwel der Meereshöhlen — Luxusvilla in einer der prestigiössten Küstengebiete von PaphosDas Juwel der Seacaves befindet sich in der atemberaubenden Gegend von Sea Caves, nur einen 4-minütigen Spaziergang vom Meer und eine 5-minütige Fahrt von Coral Bay, lokalen Geschäften und Peyia Dorfzentr…
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Alle anzeigen Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Peyia, Zypern
von
$639,769
Fläche 293–800 m²
3 Immobilienobjekte 3
INFINITY ist eine exklusive Entwicklung von 20 luxuriösen Villen in der ruhigen Stadt Peyia, bietet 3–5 Schlafzimmer Häuser mit privaten Pools, Fußbodenheizung und erweiterte VRF-Systeme. Für Eleganz und Nachhaltigkeit entworfen, bietet jede Villa einen Panoramablick auf das Mittelmeer, eine…
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Alle anzeigen Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Peyia, Zypern
von
$935,497
Fläche 607–624 m²
2 Immobilienobjekte 2
Diese 4-Zimmer-Villa im Sentire Park bietet eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und Verbindung zur Natur im renommierten Sea Caves Bereich von Peyia. Entwickelt mit hohen Decken, offener Wohnfläche und ausgedehnten Außenbereichen, verfügt es über eine Master-Suite und drei weitere Schl…
Wohnanlage Golden View
Wohnanlage Golden View
Wohnanlage Golden View
Wohnanlage Golden View
Wohnanlage Golden View
Alle anzeigen Wohnanlage Golden View
Wohnanlage Golden View
Peyia, Zypern
von
$598,384
Fläche 152–201 m²
2 Immobilienobjekte 2
Gold View ist eine exklusive Entwicklung von 57 luxuriösen 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, im Herzen von Pegeia, Paphos. Diese Villen sind nach hohen Standards gebaut und bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Stadt. Das Projekt ist umgeben von allen wichtigen Annehmlich…
Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
Peyia, Zypern
von
$673,908
Fläche 136–565 m²
3 Immobilienobjekte 3
Sea Caves Villas ist eine exklusive Sammlung von Luxushäusern in einem der renommiertesten Gegenden von Paphos, in der Nähe der berühmten Seehöhlen und Akamas Halbinsel. Diese geräumigen Villen bieten 3 bis 5 Schlafzimmer, private Pools, angelegte Gärten und einen atemberaubenden Meerblick. …
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Alle anzeigen Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Peyia, Zypern
von
$1,27M
Fläche 582 m²
1 Immobilienobjekt 1
Blue Horizon ist eine luxuriöse 4-Zimmer-Wohnung, 5-Badezimmer-Villa in der prestigeträchtigen Gegend von Sea Caves, nur 200m vom Meer entfernt. Umgeben von Naturschönheiten und berühmten Nachbarn bietet dieses 237 m2 Designer-Home auf einem 582 m2 Grundstück offenes Wohnen, Panoramablick au…
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Peyia, Zypern
von
$781,476
Fläche 278 m²
1 Immobilienobjekt 1
Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos’ Finest LocationsNur 500 Meter vom berühmten Coral Bay Beach entfernt bieten diese Villen die perfekte Mischung aus Privatsphäre, Naturschönheiten und erstklassigem Komfort. Nur wenige Gehminuten von Restaurants, Geschäften, einem Yachtclub …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
278.2
793,075
