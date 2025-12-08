  1. Realting.com
Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Alle anzeigen Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Paphos, Zypern
von
$396,149
3 Immobilienobjekte 3
MITTEL Paramount — Sophisticated Urban Living im Herzen von PaphosDas MITO Paramount befindet sich im aufstrebenden Universitätsviertel von Paphos und ist ein markantes architektonisches Wahrzeichen, das raffiniertes Leben für diejenigen bietet, die Kultur, Design und Bequemlichkeit schätzen…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Paphos, Zypern
von
$1,35M
Fläche 255 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Villa Almond Tree ist ein exquisites Beispiel für Luxus und Komfort im Herzen von Paphos. Die Verwendung hochwertiger Materialien wie Stein, Flächenbeton und Holz in seiner Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und ästhetische Attraktivität. Die Villa ist in 3 Ebenen aufgeteilt, mit 4 Sch…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Paphos, Zypern
von
$605,496
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Willkommen im Universal Park III, wo sich Luxus und Raffinesse in perfekter Harmonie im friedlichen Universalviertel Paphos treffen. Diese außergewöhnliche Entwicklung bietet eine Auswahl an sorgfältig gestalteten Apartments und Penthäusern, die jeweils den höchsten Standards des modernen Le…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
120.0
617,516
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
OneOne
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Alle anzeigen Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Paphos, Zypern
von
$277,393
Fläche 75–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Horizon ist ein Designer-Wohnungskomplex mit nur 10 exklusiven Apartments – 1, 2 und 3-Zimmer-Einheiten – verteilt auf drei Etagen. Mit modernen Open-Plan-Layouts, Smart Home Features und High-End-Finishs verbindet jede Wohnung natürliches Licht mit elegantem Design. Die Bewohner genießen ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
279,630
Wohnung 2 zimmer
100.0
361,189
Wohnung 3 zimmer
175.0
477,701
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Paphos, Zypern
von
$409,280
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 81–282 m²
5 Immobilienobjekte 5
atemberaubender, unverbauter Meerblickgated Wohnkomplex prioritäre Sicherheit und Komfortdynamische Stadt mit reichem historischem Erbegegenüber der Küste von Kato Paphos- 5 Minuten zu Fuß zu den unberührten Strändenbequem gelegene Nachbarschaft mit einfachem Zugang zu nützlicher Infrastrukt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.3 – 111.6
419,445 – 559,260
Wohnung 3 zimmer
160.3 – 282.0
885,495 – 1,10M
Wohnung
110.6
489,353
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Paphos, Zypern
von
$488,423
Fläche 96–150 m²
2 Immobilienobjekte 2
Downtown Residences — Modernes Leben im Herzen von Kato PaphosDas Downtown Residences liegt im Zentrum von Kato Paphos und bietet stilvolle 2- und 3-Zimmer-Wohnungen nur 5 Gehminuten vom Strand, Hafen und touristischen Bereich und nur 10 Minuten vom Einkaufszentrum Kings Avenue Mall entfernt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
96.0
495,178
Wohnung 3 zimmer
150.0
576,737
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Paphos, Zypern
von
$986,217
Fläche 410–455 m²
2 Immobilienobjekte 2
ORION VILLAS ist eine exklusive Wohnentwicklung bestehend aus 10 Villen (4 Bungalows und 6 zweistöckige Häuser), befindet sich im renommierten Dorf Tala, nur 4 Minuten vom Stadtzentrum von Paphos, dem Strand und dem Golfplatz entfernt. Jede Villa verfügt über 3 bis 4 Schlafzimmer und ist auf…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Paphos, Zypern
von
$325,022
Fläche 72–411 m²
5 Immobilienobjekte 5
Eden Bay ist ein hochwertiges Wohnprojekt in Kato Paphos, das kurvige, mediterrane inspirierte Architektur mit außergewöhnlichem Komfort und raffiniertem Wohnen verbindet. Die Entwicklung verfügt über fünf Gebäude mit 88 Residenzen, von Studios bis zu geräumigen Apartments und exklusiven Pen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
82.1
419,445
Wohnung 2 zimmer
153.7
722,378
Wohnung 3 zimmer
199.2
885,495
Wohnung 4 zimmer
411.5
1,75M
Studio
72.0
337,886
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Alle anzeigen Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Paphos, Zypern
von
$255,000
Fläche 66–104 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in Celestia, einem friedlichen Rückzug am Rande von Kato Paphos, wo die mediterrane Brise den Charme des Küstenlebens trifft. Diese Boutique-Entwicklung bietet 16 durchdachte Apartments, die zeitgenössische Architektur mit eleganten Innenräumen kombinieren, um ein zeitloses Gefühl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.5
254,997
Wohnung 2 zimmer
104.2
375,000
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Alle anzeigen Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Paphos, Zypern
von
$1,59M
Fläche 610 m²
1 Immobilienobjekt 1
Entdecken Sie Davanti Mare, eine exklusive Residenz am Meer für diejenigen, die Eleganz, Privatsphäre und freie Aussicht auf das Mittelmeer suchen. Diese luxuriöse Entwicklung kombiniert moderne Architektur mit zeitlosem Komfort und bietet geräumige Apartments und Penthouses nur wenige Schri…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Alle anzeigen Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Paphos, Zypern
von
$268,396
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
UNIVERSAL ARIAD — Modernes Studio im Herzen von PaphosDas UNIVERSAL ARIAD befindet sich im sehr wünschenswerten Universalbereich von Paphos und bietet eine stilvolle Studiowohnung, die ideal für Wohnen, Urlaub oder Investitionen ist. Diese moderne Entwicklung verfügt über einen überfluteten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0
273,804
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Paphos, Zypern
von
$461,388
Fläche 93 m²
2 Immobilienobjekte 2
TRESS ist eine exklusive dreistufige Wohnentwicklung, mit nur einer luxuriösen Zwei-Zimmer-Wohnung pro Etage – garantiert maximale Privatsphäre und Ruhe. Ideal gelegen im Zentrum von Paphos, sind die Residenzen nur wenige Gehminuten von Kings Avenue Mall, nur eine 2-minütige Fahrt von Hafen …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
93.0
466,050 – 524,306
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Paphos, Zypern
von
$676,617
Fläche 266 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen bei EVO Häuser — eine Sammlung von 12 Luxusvillen im renommierten Konia Bereich von Paphos. Jede Villa mit 3 Schlafzimmern ist eine Mischung aus zeitlosem Design und nachhaltiger Innovation mit Fußbodenheizung, VRV-Kühlung, Photovoltaikanlagen und Premium-Finishs. Mit geräumigen I…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Alle anzeigen Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Paphos, Zypern
von
$1,14M
Fläche 740 m²
1 Immobilienobjekt 1
Avakas Residences 2 ist ein exklusiver Komplex von drei modernen Villen in der ruhigen Landschaft von Paphos, Zypern. Umgeben von natürlicher Schönheit und nur eine kurze Autofahrt von der berühmten Avakas Schlucht und dem Meer, jede Villa bietet geräumige Innenräume, private Pools und moder…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
740.0
1,14M
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Küünal
Wohnanlage Küünal
Wohnanlage Küünal
Wohnanlage Küünal
Wohnanlage Küünal
Alle anzeigen Wohnanlage Küünal
Wohnanlage Küünal
Paphos, Zypern
von
$1,38M
Fläche 317 m²
1 Immobilienobjekt 1
Küünal ist eine exklusive Entwicklung von zehn modernen Villen in der renommierten Pharos Gegend von Paphos, nur 3 Minuten vom Meer und in der Nähe der Kings Avenue Mall. Diese geräumige Villa mit zwei Schlafzimmern verfügt über ein Badezimmer und ein Gäste-WC, einen privaten Swimmingpool, e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
317.0
1,40M
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Paphos, Zypern
von
$232,737
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Type: Modern residential complex of three buildings with a central swimming pool Location: Universal area, Paphos — one of the most desirable and peaceful neighborhoods, only 1.7 km from the sea and 1.2 km from the city center Nearby infrastructure: City center – 1.2 km …
Immobilienagentur
Invest Cafe
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Paphos, Zypern
von
$415,249
Fläche 110 m²
1 Immobilienobjekt 1
QUATRRO ist ein Boutique-Wohnungsprojekt, das über vier Ebenen eine exklusive Wohnung pro Etage bietet und maximale Privatsphäre und Komfort gewährleistet. Jedes Apartment mit zwei Schlafzimmern verfügt über ein geräumiges, offenes Layout, raumhohe Fenster, versteckte A/C, optionale Fußboden…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
110.0
419,445
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Paphos, Zypern
von
$355,000
Fläche 89 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unser neuestes Wohnprojekt im Dorf Emba kombiniert modernen Komfort mit der Ruhe des ländlichen Lebens. Die Entwicklung verfügt über 17 geräumige Villen und 19 stilvolle Apartments, die mit hochwertigen Materialien und durchdachten Layouts gestaltet sind. Ideal im Herzen von Emba gelegen, bi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.8
355,000
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Alle anzeigen Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Paphos, Zypern
von
$417,737
Fläche 110–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Lazzero Park ist eine erstklassige Wohnanlage in der lebhaften touristischen Zone von Kato Paphos (Universal), nur einen kurzen Spaziergang vom Meer, Hafen und King’s Avenue Mall entfernt. Das Projekt verfügt über 5 Gebäude mit 56 gehobenen Apartments und eine Reihe von Annehmlichkeiten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
110.0 – 120.0
413,621 – 512,655
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Alle anzeigen Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Paphos, Zypern
von
$258,000
Fläche 60 m²
1 Immobilienobjekt 1
Avalon Gardens 2 ist ein Komplex im charmanten Dorf Emba, bietet eine perfekte Kombination aus Komfort, Luxus und atemberaubende natürliche Umgebung. Dieses atemberaubende Anwesen umfasst insgesamt 12 Studios, 21 Apartments und 15 Villen, bietet eine breite Palette von Unterkunftsmöglichkeit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.1
258,000
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Paphos, Zypern
von
$321,784
Fläche 107–108 m²
3 Immobilienobjekte 3
Nur wenige Minuten vom Strand und der Altstadt entfernt bietet dieses stilvolle Apartment mit 2 Schlafzimmern die perfekte Mischung aus Charme und urbanem Komfort. Ein Teil eines Boutique-Gebäudes mit nur sechs Residenzen, es verfügt über offenes Wohnen, Balkone mit Meerblick, High-End-Finis…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
107.0
326,235
Wohnung 2 zimmer
108.0
436,922 – 471,876
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Alle anzeigen Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Paphos, Zypern
von
$387,592
Fläche 50–332 m²
14 Immobilienobjekte 14
Olivia Homes sind elegante Villen in Zypern, die Luxus mit der Natur verbinden. Jede Villa verfügt über geräumige Zimmer, moderne Annehmlichkeiten und hochwertige Oberflächen. Mit herrlichem Blick auf die umliegende Landschaft, weitläufige Terrassen und private Pools bieten diese Häuser Komf…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
1,05M
Villa
264.0 – 332.0
576,737 – 623,342
Wohnung
79.0 – 90.0
448,573 – 512,655
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Paphos, Zypern
von
$453,039
Fläche 98 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pine Park ist eine Boutique-Entwicklung von 12 modernen 2-Zimmer-Luxus-Wohnungen, in den wünschenswerten Gräbern der Kings-Bereich von Kato Paphos - nur wenige Minuten vom Meer, Restaurants und kulturellen Sehenswürdigkeiten.Jedes Apartment verfügt über geräumige Innenräume, große überdachte…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
448,573 – 506,829
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Paphos, Zypern
von
$456,370
Fläche 120–160 m²
2 Immobilienobjekte 2
Infinity ist eine innovative Entwicklung im Zentrum von Paphos, in der Nähe des Rathauses, des Stadtparks, der Schulen und allen wichtigen Stadteinrichtungen. Inspiriert von der Form eines chinesischen Drachen, zeichnet sich die Architektur mit ihrem futuristischen Design aus. Der Komplex ve…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
120.0 – 159.7
461,390 – 626,836
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage The Triangle House
Wohnanlage The Triangle House
Wohnanlage The Triangle House
Wohnanlage The Triangle House
Paphos, Zypern
von
$870,777
Fläche 317 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Triangle House ist eine einzigartige 3-Zimmer-Villa in den renommierten Tombs der Kings-Bereich, nur wenige Minuten vom Venus Beach und lokalen Annehmlichkeiten entfernt. Mit ikonischer dreieckiger Architektur, Fußbodenheizung, VRV-Kühlung, 5.2k W Solarkollektoren und A-bewertete Energie…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Alle anzeigen Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Paphos, Zypern
von
$404,444
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 66–99 m²
2 Immobilienobjekte 2
La Mer ist ein luxuriöses Wohnprojekt in der Nähe der UNESCO-geschützten Gräber der Könige in Paphos. Die Entwicklung bietet einen atemberaubenden Meerblick und ist nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt, so dass es eine erstklassige Lage, um die berühmten Sonnenuntergänge von Paphos zu g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
66.0
413,619
Wohnung 2 zimmer
99.0
512,655
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Paphos, Zypern
von
$438,319
Fläche 98 m²
1 Immobilienobjekt 1
TWINS ist ein stilvolles Wohnprojekt bestehend aus zwei Wohnungsbauten mit insgesamt 25 Wohneinheiten, nur wenige Gehminuten von der Altstadt von Paphos und nur eine 3-minütige Fahrt von den Sandstränden von Kato Paphos entfernt. Diese energieeffizienten Apartments verfügen über raumhohe Fen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
442,748
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Paphos, Zypern
von
$523,656
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 64–100 m²
5 Immobilienobjekte 5
TM Boutique — 5 exklusive Apartments mit 1 Schlafzimmer, nur 280 m vom Strand im Viertel Tombs of the Kings, Paphos. Fläche von 64 bis 100 m². Preis ab 450.000 €. TM Boutique ist eine hochwertige Boutique-Residenz in einer der gefragtesten Gegenden von Paphos. Nur 5 moderne Apartments mit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.2 – 100.5
524,306 – 629,168
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Sprachen
English, Русский
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Alle anzeigen Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Paphos, Zypern
von
$404,531
Fläche 118–206 m²
2 Immobilienobjekte 2
Harmony ist eine moderne Boutique-Entwicklung mit 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen mit einem markanten Design und offenen Layouts, die Raum und natürliches Licht maximieren. Nur 700m vom Strand entfernt und nur wenige Gehminuten von den Gräbern der Könige, der Universität AUB und allen wichtigen …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
117.6
407,794
Wohnung 3 zimmer
206.3
652,469
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Alle anzeigen Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Paphos, Zypern
von
$453,362
Fläche 104–166 m²
3 Immobilienobjekte 3
City Landmark ist eine hochwertige Wohnentwicklung im lebendigen Zentrum von Paphos, Zypern. Der Komplex ist mit Eleganz und Funktionalität gestaltet und bietet moderne Apartments mit geräumigen Layouts, High-End-Finishs und Panoramablick auf die Stadt. Nur wenige Schritte von Geschäften, Re…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
103.7
454,398
Wohnung 2 zimmer
129.8
605,864
Wohnung 3 zimmer
166.4
827,239
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Alle anzeigen Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Paphos, Zypern
von
$319,884
Fläche 94 m²
1 Immobilienobjekt 1
ALSOS ist ein Projekt bestehend aus sechs luxuriösen Zwei-Zimmer-Wohnungen im vielversprechenden Wohngebiet von Anavargos in Paphos. Die Umgebung bietet zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter Schulen und ein allgemeines Krankenhaus. Mit bequemem Zugang zur Autobahn, zum Stadtzentrum und zum M…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
94.0
326,235
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Alle anzeigen Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Paphos, Zypern
von
$530,596
Fläche 355–390 m²
2 Immobilienobjekte 2
Premier Residences ist eine Sammlung von 20 modernen Villen in der charmanten Nachbarschaft von Emba, Paphos. Das Projekt bietet eine perfekte Mischung aus Vororten Ruhe und städtischen Bequemlichkeit, mit Schulen, Geschäften und Freizeiteinrichtungen nur wenige Minuten entfernt. Jedes Zuhau…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Paphos, Zypern
von
$265,000
Fläche 61–86 m²
2 Immobilienobjekte 2
Indem wir unser neues Projekt im lebendigen Herzen von Paphos vorstellen, bieten wir unübertroffenen Komfort und einfachen Zugang zu allen wichtigen Annehmlichkeiten. Die Entwicklung verfügt über 12 durchdachte Apartments: 4 geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und 8 stilvolle Ein-Zimmer-Einheite…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
265,000
Wohnung 2 zimmer
86.0
410,000
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Paphos, Zypern
von
$187,818
Fläche 63–91 m²
2 Immobilienobjekte 2
Luma Genesis ist eine moderne Wohnanlage in einer der vielversprechendsten Gegenden von Paphos, nur wenige Minuten vom Sandstrand Geroskipou entfernt. Das Projekt besteht aus 24 elegant gestalteten 1- und 2-Zimmer-Wohnungen, die zeitgenössische Architektur mit intelligenten Layouts kombinier…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.6
192,246
Wohnung 2 zimmer
90.6
320,409
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Alle anzeigen Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Paphos, Zypern
von
$557,984
Fläche 132 m²
1 Immobilienobjekt 1
City 9 ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex im Herzen von Paphos, Zypern, mit modernen Wohnungen und Stadthäusern für urbanen Komfort und Stil. Das City 9 liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum, Schulen, Geschäften und dem Meer entfernt und vereint elegante Architektur, hochwertige Oberfl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
132.0
559,259
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Alle anzeigen Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Paphos, Zypern
von
$454,999
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 61–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ikaria Park ist eine neu gestartete Entwicklung, die ein frisches, einzigartiges Design in Paphos bietet. Mit seiner modernen Architektur bietet dieses Projekt eine Auswahl an stilvollen 1- und 2-Zimmer-Wohnungen sowie luxuriösen Penthouses. Die Bewohner können erstklassige Annehmlichkeiten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
483,527
Wohnung 2 zimmer
105.0
634,993
Wohnung 3 zimmer
175.0
1,50M
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Paphos, Zypern
von
$265,000
Fläche 69–100 m²
2 Immobilienobjekte 2
Germasoge View 2 ist eine moderne Wohnentwicklung im begehrten Stadtteil Germasogeia von Limassol. Dieses dreistöckige Gebäude besteht aus nur 8 stilvollen Apartments: 5 Ein-Zimmer und 3 Zwei-Zimmer-Einheiten, jeweils mit einer überdachten Veranda. Das Highlight des dritten Stock Penthouses …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
265,000
Wohnung 2 zimmer
100.0
375,000
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Paphos, Zypern
von
$225,000
Fläche 57–139 m²
2 Immobilienobjekte 2
Akakia Residences ist eine Entwicklung von Wohnungen, die modernes Design mit einer erstklassigen Lage, im Herzen der Stadt Paphos und in der Nähe des Meeres. Die moderne Philosophie des Gebäudes spiegelt sich in den märchenhaften Betonaußenwänden und der Verwendung von hochwertigem Marmor u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.0
225,000
Wohnung 2 zimmer
139.0
427,000
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Paphos, Zypern
von
$416,992
Fläche 97 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der Nadia Park bietet eine exklusive Sammlung von sechs stilvollen Zwei-Zimmer-Wohnungen im höchst wünschenswerten Universalbereich von Paphos. Jede Residenz, die für zeitgenössisches Wohnen konzipiert ist, verfügt über ein offenes Layout, Premium-Finishs und private Balkone, die natürliches…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
97.5
425,271
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Paphos, Zypern
von
$420,644
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 98 m²
3 Immobilienobjekte 3
Nadia Park – Stilvolle Apartments in Universal, Paphos Gesamtfläche: ca. 90–95 m² | Energieeffizienzklasse A | Fußbodenheizung und VRF-System | Pool, Parkplatz und Abstellraum Nadia Park ist ein exklusives Wohnprojekt mit 6 großzügigen Apartments mit 2 Schlafzimmern, gelegen im begehrt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
97.5
425,271 – 454,399
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Sprachen
English, Русский
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Paphos, Zypern
von
$1,68M
Fläche 762 m²
1 Immobilienobjekt 1
T House — Contemporary 4-Schlafzimmer Bungalow in Geroskipou, PafosDieser wunderschön gestaltete Bungalow verbindet moderne Architektur mit durchdachtem Design und Premium-Finish. Mit einem geräumigen, offenen Wohnbereich, einer eleganten Küche, Fußbodenheizung und einem gemütlichen Kamin bi…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
