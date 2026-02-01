  1. Realting.com
  Zypern
  Koinoteta Kissonergas
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Koinoteta Kissonergas, Zypern

Paphos
40
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Suche nach neuen Gebäuden
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Kissonerga, Zypern
von
$546,909
Fläche 222–288 m²
2 Immobilienobjekte 2
Amber Homes ist ein Premium-Immobilienprojekt von Medousa Developers, mit 10 modernen 3-Zimmer-Villen in der malerischen Gegend von Kissonerga, Paphos. Diese stilvollen Villen bieten atemberaubenden Meerblick und außergewöhnlichen Komfort mit LG VRF Klimasystemen und Fußbodenheizung. Ideal g…
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Alle anzeigen Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Kissonerga, Zypern
von
$666,553
Fläche 412 m²
2 Immobilienobjekte 2
Olivia III — Wohnkomplex in Paphos mit starkem InvestitionspotenzialOlivia III ist ideal gelegen, nur 900 Meter vom Meer, in der Nähe des Stadtzentrums, und umgeben von Luxushotels und wichtigen Annehmlichkeiten. Das Projekt verfügt über ein zeitloses architektonisches Design, hochwertige Ob…
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Alle anzeigen Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Kissonerga, Zypern
von
$471,184
Fläche 372 m²
2 Immobilienobjekte 2
Olivia IV — Moderne Wohnanlage in Paphos, in der Nähe des Meeres und aller EinrichtungenOlivia IV ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex, nur 900 Meter vom Meer entfernt, in einer erstklassigen Gegend von Paphos. Umgeben von Luxushotels, Geschäften, Schulen und allen wichtigen Infrastrukturen …
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Alle anzeigen Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Kissonerga, Zypern
von
$1,04M
Fläche 268–324 m²
2 Immobilienobjekte 2
MITO Seaview — Moderne Wohnanlage mit atemberaubenden Meerblick, PaphosMITTEL Seaview ist eine stilvolle Entwicklung zeitgenössischer Apartments, Stadthäuser und Villen, auf einer erhöhten Lage mit unverbautem Meerblick. Die mit minimalistischer Architektur und funktionalen Layouts gestaltet…
Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Kissonerga, Zypern
von
$1,44M
Fläche 240–245 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sunset Breeze — Zeitgenössisches Küstenleben in ZypernSunset Breeze ist eine moderne Wohnentwicklung in einem der begehrtesten Küstengebiete Zyperns. Mit eleganter Architektur, geräumigen Layouts, privaten Terrassen und Panoramablick auf das Meer bietet es eine perfekte Mischung aus Komfort …
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Alle anzeigen Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Zypern
von
$290,829
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
📍 Kissonerga District (Kissonerga)Kissonerga ist ein gemütliches Küstendorf 8 km nördlich des Zentrums von Paphos (Cyprus). Es befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer und kombiniert eine ruhige Atmosphäre mit bequemer Zugänglichkeit zur städtischen Infrastruktur. D…
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Alle anzeigen Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Kissonerga, Zypern
von
$231,161
Fläche 71–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vista Gardens ist eine Premium-Entwicklung mit 14 luxuriösen 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen und Penthäusern über zwei elegante Blöcke. Jede Residenz mit moderner Ästhetik und intelligenter Heimtechnologie verfügt über geräumige Innenräume mit natürlichem Licht und atemberaubendem Meerblick. Die…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.3
237,075
Wohnung 2 zimmer
98.5
337,831
Wohnung 3 zimmer
174.6
497,857
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Kissonerga, Zypern
von
$501,062
Fläche 137–208 m²
2 Immobilienobjekte 2
Lyra Villas ist eine exklusive Sammlung von 12 eleganten 3-Zimmer-Wohnungen, 3-Badezimmer-Wohnungen im charmanten Dorf Kissonerga, nur 400m vom Strand entfernt. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, A/C Split-Einheiten, weiße Güter, BBQ-Bereich, 5kW Solaranlage, Alarmanlage und Bestim…
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Alle anzeigen Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Kissonerga, Zypern
von
$456,844
Fläche 100 m²
1 Immobilienobjekt 1
Inspiriert von zeitgenössischer Architektur und hochwertigen Oberflächen bietet AQUARIUS eine raffinierte Mischung aus Eleganz und Komfort. Geräumige Innenräume, fortschrittliche Wärme- und Schalldämmung, bodendeckende Fenster und schlanke Designelemente schaffen eine ruhige und anspruchsvol…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
100.0
474,149
