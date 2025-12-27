  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Strovolos Municipality, Zypern

Nikosia
2
Strovolos
2
Wohnanlage Cape Town Lofts
Strovolos, Zypern
von
$192,128
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Cape Town Lofts ist ein stilvoller urbaner Rückzug im Herzen von Strovolos, Nicosia. Mit sauberen architektonischen Linien und einer raffinierten Ästhetik bietet es moderne Stadt, die in einer ruhigen, gut vernetzten Nachbarschaft lebt. Perfekt für Profis, Studenten oder Investoren, die eine…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
319,062
Wohnung 3 zimmer
174.1
729,957
Verein
BitProperty
Kontakte zeigen
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Residenz 360 Nicosia
Strovolos, Zypern
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 34
1 Immobilienobjekt 1
360 Nikosia: Das höchste Gebäude in Nikosia. Eine neue Generation des Lebens Ein verbessertes Konzept des Lebensstils, 360 Nikosia, soll eine ganz neue Generation des Lebens in der Hauptstadt der Insel regieren. 360 Nikosia zeichnet sich durch die Säulen Eleganz, Raffinesse, Einzigartigkei…
Bauherr
Cyfield Group
Realting.com
