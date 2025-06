Wohnkomplex T House

T House — Contemporary 4-Schlafzimmer Bungalow in Geroskipou, Pafos

Dieser wunderschön gestaltete Bungalow verbindet moderne Architektur mit durchdachtem Design und Premium-Finish. Mit einem geräumigen, offenen Wohnbereich, einer eleganten Küche, Fußbodenheizung und einem gemütlichen Kamin bietet es ganzjährig Komfort und Stil. Das Haus verfügt über 4 Schlafzimmer, eingebaute Sanitärkeramik, thermische Aluminium Doppelglasfenster, eine Energieeffizienzklasse A Bewertung, BBQ Bereich und doppelt überdachte Parkplätze. Ideal gelegen in der begehrten Gegend von Geroskipou — nur wenige Minuten von Stränden, Schulen, Geschäften und dem Zentrum von Pafos — ist diese Residenz eine perfekte Wahl für Familien oder jeder, der Qualität, Komfort und Komfort in einem der begehrtesten Gegenden Zyperns suchen.